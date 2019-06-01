ОПРОС. Лучше всего игнорировать

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В связи с угрозой убийства, которую получила от одного из комментаторов Instagram председатель Партии реформ Кая Каллас, в СМИ развернулась дискуссия о том, как бороться с интернет-агрессией. Политик Кристина Каллас считает, что имена таких агрессоров нужно обнародовать, чтобы те не чувствовали себя безнаказанными.

Иллюстративное фото.

Как бороться с интернет-агрессией?

Ульяна:

- Если оскорбительные письма единичные, то самое правильное — игнорировать их, удалить и заблокировать. Если человек вдруг начинает получать в большом количестве такие письма или же сообщение с угрозой убийства, то, конечно, он должен обратиться в полицию. Потому что неизвестно, что творится в голове у агрессора, который угрожает или постоянно пишет мерзости - может быть, эти угрозы вполне реальные. Но публиковать имена своих агрессоров в СМИ, думаю, не каждый человек захочет — ведь это означает вторжение и в нашу личную жизнь.

Валерия:

- Когда человек пишет гадости, а ему отвечают, это вызывает у него дальнейшую агрессию, и он продолжает в том же духе. Если ты его не провоцируешь, ему нет смысла тебе писать дальше. Можно просто заблокировать этого человека, внести его в черный список. Конечно, после этого он может написать тебе с другого аккаунта, но если снова та же реакция последует от тебя, и он поймет, что не будет никакого продолжения, то желание писать гадости пропадет. Переживать из-за таких отдельных писем я бы не стала.

Дмитрий:

- Конечно, наверное, есть и взрослые, которые занимаются такими вещами, и их должны либо наказывать, либо лечить. Но в основном, думаю, этим все же занимаются подростки, поэтому все зависит от родителей. Если они не объясняют своим детям, что такие вещи, как агрессия и хамство, просто недопустимы, да еще и сами подают дурной пример — дети такую «норму поведения» транслируют и в интернет. Думаю, что большинство таких комментаторов безвредны, и специальные меры борьбы с ними не нужны.

Яна:

- Если просто напечатать где-то список фамилий тех, кто занимается троллингом — вряд ли это будет кому-то интересно. Думаю, что нужно обнародовать информацию о людях, которые получили за свои интернет-угрозы реальное наказание. Это будет действенно. Лучший способ защититься от интернет-агрессии — общаться с адекватными людьми. Бывают моменты, когда и я могу с кем-то в интернете поссориться, и со мной могут поругаться, но все это в рамках приличия. Если кто-то за эти рамки выходит, то просто заношу его в черный список.

Александр:

- Интернет-агрессия уголовно наказуема, поэтому нужно осветить связанные с ней статьи закона в медиа, можно и с конкретными примерами, судебными решениями. Я столкнулся в последний год с интернет-агрессией по отношению к приюту для бездомных животных — есть люди, которые почему-то считают, что имеют право поливать нас грязью. Хотя все обвинения в наш адрес - воровство, коррупция и так далее — голословные, и казалось бы, самое лучшее - их игнорировать, но все равно это заводит и эмоционально цепляет.

Опрос провела Ирина Токарева





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