Дарья Саар, всегда первооткрыватель

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C 15 по 17 ноября в Нарве проходил кинофестиваль KinoFF; 22 – 24 ноября он гостит в Кохтла-Ярве. Сегодня в нашей редакции - генеральный продюсер KinoFF Дарья Саар.

Новость изнутри

Кинофестиваль KinoFF проводится в Ида-Вирумаа впервые. Его организатором выступают знаменитый кинофестиваль класса А «Темные ночи» (PÖFF) и новостной портал Delfi на русском языке. За 23 года своего существования таллиннский PÖFF превратился в один из крупнейших киносмотров Прибалтики и Восточной Европы. Фильмы из программы PÖFF когда-то демонстрировались и в Нарве, но с годами эта традиция, к сожалению, постепенно угасла. И вот PÖFF вновь возвращается в Нарву: KinoFF, можно сказать, его дочерний проект, кинофестиваль-спутник «Темных ночей».

Дарья Саар — член команды кинофестиваля PÖFF.

В фестивальной программе KinoFF 7 фильмов, из них шесть были представлены в этом году на Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи. В их числе и фильм-победитель «Кинотавра» - криминальная драма режиссера Бориса Акопова «Бык». В программе также признанная лучшим дебютом комедия «Давай разведемся!» Анны Пармас, новые фильмы известных российских режиссеров Александра Лунгина, Валерии Гай Германики, Григория Константинопольского и др.

Примечательно, что показы всех фестивальных картин вместо рекламных роликов предваряются демонстрацией короткометражных фильмов, созданных молодыми европейскими режиссерами в рамках информационной компании #EUandME, запущенной Еврокомиссией. На открытии фестиваля в нарвском кинотеатре Apollo выступил 27-летний Влад Муко, уроженец Нарвы, выпускник Балтийской школы кино и медиа, ныне работающий в Лондоне, чей короткометражный фильм был назван лучшим в категории «предпринимательство» на этом европейском конкурсе молодых режиссеров.

В программе KinoFF есть также фильмы для детей (украинский «Бобот» и работа режиссеров из Хорватии и Люксембурга «Мой дедушка пришелец») и короткометражная лента эстонского режиссера Натальи Мачинене «Любила»; встреча с ней прошла в нарвском творческом инкубаторе OBJEKT. В OBJEKT, который оказал помощь в проведении фестиваля, в эти же дни впервые в Нарве демонстрировались фильмы виртуальной реальности, предоставленные Французским институтом кино. Проведение кинофестиваля поддержало местное самоуправление Нарвы и Кохтла-Ярве. Благодаря чему билеты стоили 3-5 евро.

15 ноября KinoFF открылся масштабным (более 90 участников) флэшмобом на тему кинематографа в торгово-развлекательном центре Astri, а сегодня, в среду, 20 ноября, в Нарвском колледже Тартуского университета в 18.00 пройдет встреча с кинокритиком Антоном Долиным, который расскажет о современном российском кинематографе. 24 ноября в Нарву и в Кохтла-Ярве приедет режиссер Борис Акопов, которому команда KinoFF хочет показать локации для съемок фильмов в Ида-Вирумаа.

Дарья Саар и ее команда: первый номер обновленной «Яны» выпущен; его главной героиней стала Элина Нечаева.

- Я специально составляла программу так, чтобы были и драмы, и комедии, и даже хоррор (фильм ужасов) у нас есть. За основу взята программа фестиваля «Кинотавр» нынешнего года. Мы посчитали, что сделать ставку на новейшее российское кино — логично для кинофестиваля в Ида-Вирумаа, - сказала на пресс-конференции перед началом фестиваля Дарья Саар.

По словам директора кинофестиваля PÖFF Тийны Локк, которая приехала из Таллинна в Нарву на открытие KinoFF, осуществить задуманное оказалось возможным именно благодаря тому, что за проведение фестиваля взялся человек, который, помимо всего прочего, хорошо знает регион Ида-Вирумаа, может судить о вкусах местной кинопублики и который сумел на месте сформировать команду. Ведь фестиваль это не просто аренда кинозала и рекламные постеры.

- Я считаю, что Дарья справилась с задачей превосходно! - эмоционально сказала Тийна Локк в беседе с вашим корреспондентом. - Дарья сделала гораздо больше, чем мы ожидали и полгода назад придумали. Очень надеюсь, что в следующем году мы вновь встретимся с жителями Ида-Вирумаа.

Кто есть кто

Дарья Саар родом из Синимяэ. Какое-то время семья жила в Казахстане, а потом родители вновь вернулись в Эстонию. С 7 лет Дарья серьезно занималась художественной гимнастикой — входила в сборную Казахстана, была членом сборной Эстонии. В Нарве тренировалась у Надежды Захаренковой. Закончила нарвскую школу № 4 (ныне Кренгольмская гимназия), но со спортом свою дальнейшую жизнь связывать не стала и поступила в Таллиннский педагогический институт на факультет административного управления. Защитила магистерскую в области социальных наук. Осталась в ТПИ на преподавательской работе и координировала проекты, которые осуществлял вуз.

«Серьезная», как она говорит, трудовая деятельность началась с проекта Entrum, нацеленного на развитие предприимчивости у молодежи. Концерн Eesti Energia пригласил Дарью Саар запустить этот свой новый проект. В течение 5 лет Дарья Саар была членом правления SA Entrum.

- Мы начинали с Ида-Вирумаа. В программе участвовали более 600 юношей и девушек в возрасте 15 - 17 лет с эстонским и русским родным языком из общеобразовательных школ и профессиональных училищ региона. Вместе создали 87 проектов. Тогда еще в нашем лексиконе не было таких терминов, как стартапы, прототипы, хакатоны, но суть дела была та же,- рассказывает Дарья. - Потом наш проект пришел в Южную Эстонию.

Дарья стала автором и продюсером мультимедийной передачи о предпринимательстве «Полетели!» на SKY Радио.

В 2011 году Министерство экономики и коммуникации признал Entrum одним из лучших проектов в сфере предпринимательства. Дарья Саар получила титул самого дружественного к молодежи общественного деятеля 2012 года. В 2013 году Саар была награждена орденом почета Торгово-промышленной палаты Эстонии за вклад в развитие активной жизненной позиции и деловых навыков среди молодежи и стала «Молодой предпринимательницей-2013».

В 2015-м 35-летняя Дарья Саар выиграла конкурс (было подано 23 заявления) и была назначена главным редактором нового русскоязычного телеканала ETV+ Эстонской общественной теле-радиовещательной корпорации (ERR).

- В чем была самая большая сложность при запуске канала? - спрашиваю я Дарью, с которой мне посчастливилось работать в то время в рамках передачи «Народу важно» из Нарвской студии ETV+.

- То, что он создавался с нуля, в очень короткие сроки (за четыре месяца набрать команду и создать эфирную программу) и в очень эмоциональной обстановке - Крымские события, бесконечные дискуссии о том, нужен ли нам вообще такой канал... Хотя, на мой взгляд, очень странно, что полноценного русскоязычного канала на эстонском телевидении вообще так долго не было. Мне часто бросали в лицо: «Вы хотите промывать нам мозги». Было обидно слышать! Государственное финансирование дали; естественно, мы сотрудничали со многими уже имеющимися программами ERR. Но необходимо было придумать, создать свои передачи, найти свое лицо. Не было ни людей, ни инфраструктуры. Можно сказать, я буквально жила на студии. Три года как на передовой.

Независимость и прямолинейность Дарьи Саар нравились не всем. В мае 2018 года она покинула свой пост, как тогда писали многочисленные масс-медиа, «по соглашению сторон».

- Мое увольнение неожиданностью для меня не стало, - говорит Дарья и с улыбкой переходит к другой теме: - Буквально сразу «волшебным образом» возникли не связанные друг с другом пять проектов, за которые я взялась.

Дарья Саар стала исполнительным продюсером первого эстонского сериала на русском языке «Ласнагорск». В 2019 году он получил приз международного телевизионного фестиваля «ТЭФИ-Содружество», организованного фондом «Академия российского телевидения».

Дарья Саар после премьеры первого эстонского сериала на русском языке «Ласнагорск», в котором она была исполнительным продюсером.

В 2018-м возглавила проект Сreative Narva, инициированный нарвским творческим инкубатором OBJEKT: команды-участницы (начинающие и опытные дизайнеры одежды, стилисты, фотографы, специалисты по пошиву) три месяца работали под руководством менторов — всемирно известных гуру моды над созданием своих коллекций одежды. При этом задача состояла в том, чтобы сделать успешный конкурентоспособный бренд.

В этот же год концерн Ekspress Meedia пригласил Дарью Саар возглавить редакцию русскоязычного журнала «Яна», чтобы «перезапустить» его и вывести на новый уровень.

- Мы обновили журнал как по форме, так и по содержанию. И надо сказать, получили высокую оценку в кругу профессионалов. Но это журнал не спасло, - рассказывает Дарья. - Руководство концерна приняло решение закрыть бумажную версию, материалы «Яны» теперь только в интернете.

И еще, продолжает Дарья, год назад она дала согласие Тийне Локк стать организатором фестиваля кино в Ида-Вирумаа. В свое время Дарья была волонтером на PÖFF, так что представляла уровень задач, которые встанут перед ней.

… Как вскоре оказалось, жизнь подготовила для Дарьи еще один «проект». Быть может, самый главный в ее жизни.

Другая жизнь

- Все мои увлечения – мода, кино, журналистика — в тот или иной момент становятся моей работой, - отвечает на вопрос о хобби и свободном времени Дарья Саар. – Так что в этом смысле я везучий человек, занимаюсь тем, что люблю.

- Я счастливая мать и счастливая жена, - признается Дарья, покачивая на руках пятимесячного сына. – Откровенно говоря, хотелось бы, чтобы в этом году у меня был только один проект – это он.

3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА: - Какими качествами необходимо обладать человеку, который постоянно берется за осуществление чего-то нового? - Во-первых, не бояться и относиться к очередному новому проекту с большим любопытством. Обязательно надо уметь слышать людей, потому что без команды ничего запустить невозможно. Огромное удовольствие работать с талантливыми, ответственными и отзывчивыми людьми! - Как вырабатываешь в себе стрессоустойчивость? - Во-первых, я очень хорошо сплю. Даже если все сложно и нервно, даю себе команду: спать, и все! Во-вторых, для меня важна вкусная еда. Найти 15 минут для того, чтобы одной посидеть в тишине и с удовольствием съесть что-то изысканное и вкусное. Это помогает мне восстановить силы, физические и эмоциональные. - В чем для тебя состоят критерии успеха? - Я очень сильно реагирую на отзывы публики. Понятно, что заполненность зала, тираж журнала, рейтинг телеканала – довольно объективные критерии, насколько успешно ты делаешь свое дело. Когда на модное шоу, которое стало финалом проекта Creative Narva и прошло в январе прошлого года в стенах театрального центра Vaba Lava Narva, было не достать билетов, излишне говорить, как я была счастлива! Но для меня также очень важно мнение профессионалов. Увы, подчас их оценка и мнение широкой публики могут не совпадать.

Светлана Зайцева



