+Галерея. Тандемное обучение: учим эстонский играючи

Дата публикации: Вчера, 15:39 Просмотрено: 251

В Доме эстонского языка в Нарве тандемное обучение проходит по субботам: полуторачасовое занятие построено так интересно, что время пролетает незаметно, и после его окончания участники не спешат расходиться.

Тандемное обучение - это увлекательное общение на двух языках. Фото: Ирина Токарева

Знакомимся как дети

На одном из таких игровых уроков побывала корреспондент «НГ». Занятия проводит преподаватель Пилле Мафуччи, которая напоминает нам основной принцип тандемного обучения: эстонцы и русские общаются друг с другом на языке, в котором хотят практиковаться: русские говорят только по-эстонски, эстонцы - только по-русски, при этом они могут помогать друг другу в поиске нужных слов и исправлять ошибки своих партнеров по обучению.

В идеале тандемное обучение - это обучение в парах, но пока на каждого эстонского участника в Нарве приходятся двое русских, поэтому вместо тандемов в ходе занятия возникали трио: двое русских - один эстонец.

Первое задание, которое дает нам Пилле - познакомиться, переходя от одного участника к другому и с каждым разговаривая о своих хобби. «Наример, я подхожу к вам и говорю: «Здравствуйте, я - Пилле, и мне нравится читать», - приводит она пример и добавляет, что именно так знакомятся с другими людьми еще не знакомые с комплексами маленькие дети.

«Здравствуйте, меня зовут Оля, я приехала в Эстонию из России, из города Тамбова, в августе и учу эстонский язык с начала сентября», - рассказывает девушка, которая получает профессию учителя иностранного языка.

«Меня зовут Никита, я приехал в Эстонию учиться инфотехнологиям из Санкт-Петербурга», - говорит еще один студент НКТУ. «Здесь очень развита ИТ-сфера, а еще мне очень нравится эстонская культура и музыка», - называет Никита причины, по которым решил учиться именно в Эстонии.

Оба студента говорят, что поскольку в Нарве мало мест, где можно практиковаться в эстонском, они стараются использовать все возможности. «Мы не пропускаем ни одного мероприятия в Eesti keele maja», - рассказывает Ольга. Среди других русскоязычных участников тандемного обучения - самые разные люди: подруги-пенсионерки, которые до выхода на пенсию вместе работали в детском саду, школьный администратор, сотрудница мэрии, журналистка, вышедшая замуж за эстонца, и переехавшая из Москвы в Силламяэ.

Тартуска Келле хочет чувствовать себя в Нарве увереннее, ведь здесь без русского языка сложно: она лишь недавно переехала сюда и работает в кафе при театральном центре Vaba Lava. Библиотекарь из Куремяэ Яна признается, что в последнее время стала забывать русский. «Раньше я много говорила по-русски, потому что работала в Полярной мызе Кукрузе и проводила там экскурсии на русском языке. Думаю, что в дальнейшем мне снова может понадобиться русский язык для работы, и не хочу его забывать», - рассказывает Яна.

Свободно владеют русским языком преподаватель эстонского Эрика, у которой я сама когда-то обучалась эстонскому языку, депутат Рийгикогу и Нарвского городского собрания Катри Райк, бывший директор Нарвской центральной библиотеки, а ныне пенсионерка Ингрид Эрилайд. Они пришли на занятие просто в качестве волонтеров.

«Меня попросили помочь, вот я и пришла. Двое русских на одного эстонца - для Нарвы еще не так плохо», - считает Ингрид, которая после занятия не то в шутку, не то всерьез призналась, что уже и не помнит, когда ей в Нарве удавалось слышать эстонскую речь целых полтора часа подряд.

Пилле Мафуччи (на фото справа): на занятиях по программе тандемного обучения очень не хватает носителей эстонского языка. Фото: Ирина Токарева

Соображаем на троих

В ходе одного из следующих заданий мы рассказываем друг другу о своих предпочтениях, выбирая их из списков, которые раздала нам Пилле. Например, Ингрид Эрилайд предпочитает ходьбу бегу и любит гулять вдоль берега моря в Нарва-Йыэсуу. Катри Райк предпочитает кресло дивану, а все мы вместе больше любим ходить в кино, чем смотреть фильмы по компьютеру.

Еще одно задание - взять у другого участника интервью, представляясь журналистами различных изданий и телеканалов. Например, мне достается роль ведущей передачи Кофе+. На этот раз в нашем трио оказывается работник порта Тармо, который при­ехал на занятия из Силламяэ вместе со своей женой Людмилой и двухмесячной дочкой Катрин. Людмила, радиожурналист из Москвы, сейчас изучает эстонский язык. Выросший в Силламяэ Тармо прекрасно знает русский, но говорит, что все равно получает удовольствие и пользу от общения на занятиях. В качестве ведущей Кофе+ я предлагаю Тармо порассуждать о том, надо ли в Нарве строить Центр здоровья для семейных врачей так, как если он был бы министром социальных дел. Он хорошо входит в роль, и мы детально обсуждаем плюсы и минусы этого дела.

Затем Тармо, как журналист National geographic, спрашивает меня, какие места в Эстонии мне больше всего нравятся. Мы говорим об Оруском парке, который, как выясняется, очень нравится нам обоим, об Отепя зимой и Вильянди летом, но тут Пилле снова подает сигнал, и мы меняемся партнерами.

Наша следующая визави - Калле, которая живет в Нарве недавно, и ей действительно нужны наши подсказки и поправки. Калле досталась роль журналиста Käsitöö, популярного эстонского журнала о рукоделии, и мы узнаем, что из нас троих рукоделие больше всего нравится сотруднице мэрии Ольге, которая пришла на занятие в блузке ручной работы, созданной собственными руками.

Мы все еще горячо обсуждаем тему рукоделия, когда Пилле сообщает, что занятие подошло к концу и пора подводить итоги. «В повседневной жизни общение редко бывает таким приятным и продолжительным, как здесь. Я получила настоящее удовольствие от сегодняшнего занятия, учила эстонский, играя», - говорит Людмила. «Когда я собиралась сюда, то ругала себя: зачем только я пообещала принять участие в занятиях, которые проходят в субботу, вместо того, чтобы спокойно отдыхать? Но вот прошло полтора часа, а я этого даже не заметила. И нисколько не устала. И к тому же выучила два новых русских слова», - рассказывает Катри Райк.

«Здесь все очень милые и приятные люди, с которыми легко. Поэтому я думаю, что еще немного времени - и я буду понимать по-русски», - делится впечатлениями Калле.

Доходит очередь и до меня, и я признаюсь, что в ходе занятия почти забыла, что пришла сюда, чтобы написать статью о тандемном обучении. Но зато теперь с чистой совестью могу сказать: это обучение стоит того, чтобы потратить полтора часа в выходной день. «Только нужно обязательно регистрироваться заранее», - уточняет Пилле.

Поэтому напоминаем: Нарвский Дом эстонского языка открыт для посетителей по будням по адресу Линда, 2. Все желающие могут связаться с сотрудником Дома по адресу электронной почты eestikeelemaja@integratsioon.ee или по телефону 6599 030.

Пилле Мафуччи смотрит «Сватов» и «Кухню» По словам ее нарвских учеников, Пилле завоевала их сердца разнообразием интересных заданий, доброжелательным отношением, и открытой, непринужденной атмосферой, которую ей удается создать на занятиях. Она работает в Доме эстонского языка в Нарве чуть больше года. «Сразу поняла, что это - «моя» работа», - поясняет Пилле, узнавшая о наборе специалистов в Дом эстонского языка из новостей в СМИ. Пилле закончила Эстонский гуманитарный институт по специальности германистика, а позже получила профессию преподавателя эстонского языка, как иностранного в Таллиннском университете. Сейчас с первой специальностью ее связывают экскурсии для туристов по Кадриоргу и Эстонскому художественному музею, которые она проводит на немецком языке. Кроме родного эстонского Пилле знает немецкий, английский (так как ее муж приехал в Эстонию из Америки) и немного финский, а в настоящее время учит русский. Ее супруг до приезда в Эстонию изучал русский язык в университете, часто бывал в России, а теперь продолжает изучать русский язык в Эстонии. Сама Пилле изучала русский язык в школе до восьмого класса, а теперь практикуется в нем, не только общаясь с русскоязычными людьми, но и с помощью просмотра российских телесериалов, таких, как «Сваты» и «Кухня». «Я считаю, что это очень хороший тренинг, в ходе которого развивается слушание и усваивается много повторяющихся обиходных выражений», - говорит Пилле. Какие эстонские сериалы Пилле посоветовала бы регулярно смотреть нарвитянам с целью языкового тренинга? - Сама я эстонские сериалы смотрю редко, а мои ученики смотрят драматический эстонский сериал Õnne 13, утреннюю развлекательную передачу Hommik Anuga, где много доброжелательных интервью и хорошей музыки, и программу в жанре журналистских расследований Pealtnägija. Обе эти передачи можно найти с русскими субтитрами, - советует Пилле. Нужно ли через прессу обратить внимание нарвских эстонцев, что на занятиях по программе тандемного обучения носителей эстонского языка очень не хватает? Что тут ждут и тех, кто, может быть, сам вполне хорошо знает русский, но хочет помочь нарвитянам практиковаться в эстонском языке? «Да, именно так», - отвечает Пилле.

Ирина Токарева



