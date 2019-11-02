Люди и жизнь / Люди+Галерея. Тандемное обучение: учим эстонский играючи
Дата публикации: Вчера, 15:39 Просмотрено: 251
В Доме эстонского языка в Нарве тандемное обучение проходит по субботам: полуторачасовое занятие построено так интересно, что время пролетает незаметно, и после его окончания участники не спешат расходиться.
Знакомимся как дети
На одном из таких игровых уроков побывала корреспондент «НГ». Занятия проводит преподаватель Пилле Мафуччи, которая напоминает нам основной принцип тандемного обучения: эстонцы и русские общаются друг с другом на языке, в котором хотят практиковаться: русские говорят только по-эстонски, эстонцы - только по-русски, при этом они могут помогать друг другу в поиске нужных слов и исправлять ошибки своих партнеров по обучению.
В идеале тандемное обучение - это обучение в парах, но пока на каждого эстонского участника в Нарве приходятся двое русских, поэтому вместо тандемов в ходе занятия возникали трио: двое русских - один эстонец.
Первое задание, которое дает нам Пилле - познакомиться, переходя от одного участника к другому и с каждым разговаривая о своих хобби. «Наример, я подхожу к вам и говорю: «Здравствуйте, я - Пилле, и мне нравится читать», - приводит она пример и добавляет, что именно так знакомятся с другими людьми еще не знакомые с комплексами маленькие дети.
«Здравствуйте, меня зовут Оля, я приехала в Эстонию из России, из города Тамбова, в августе и учу эстонский язык с начала сентября», - рассказывает девушка, которая получает профессию учителя иностранного языка.
«Меня зовут Никита, я приехал в Эстонию учиться инфотехнологиям из Санкт-Петербурга», - говорит еще один студент НКТУ. «Здесь очень развита ИТ-сфера, а еще мне очень нравится эстонская культура и музыка», - называет Никита причины, по которым решил учиться именно в Эстонии.
Оба студента говорят, что поскольку в Нарве мало мест, где можно практиковаться в эстонском, они стараются использовать все возможности. «Мы не пропускаем ни одного мероприятия в Eesti keele maja», - рассказывает Ольга. Среди других русскоязычных участников тандемного обучения - самые разные люди: подруги-пенсионерки, которые до выхода на пенсию вместе работали в детском саду, школьный администратор, сотрудница мэрии, журналистка, вышедшая замуж за эстонца, и переехавшая из Москвы в Силламяэ.
Тартуска Келле хочет чувствовать себя в Нарве увереннее, ведь здесь без русского языка сложно: она лишь недавно переехала сюда и работает в кафе при театральном центре Vaba Lava. Библиотекарь из Куремяэ Яна признается, что в последнее время стала забывать русский. «Раньше я много говорила по-русски, потому что работала в Полярной мызе Кукрузе и проводила там экскурсии на русском языке. Думаю, что в дальнейшем мне снова может понадобиться русский язык для работы, и не хочу его забывать», - рассказывает Яна.
Свободно владеют русским языком преподаватель эстонского Эрика, у которой я сама когда-то обучалась эстонскому языку, депутат Рийгикогу и Нарвского городского собрания Катри Райк, бывший директор Нарвской центральной библиотеки, а ныне пенсионерка Ингрид Эрилайд. Они пришли на занятие просто в качестве волонтеров.
«Меня попросили помочь, вот я и пришла. Двое русских на одного эстонца - для Нарвы еще не так плохо», - считает Ингрид, которая после занятия не то в шутку, не то всерьез призналась, что уже и не помнит, когда ей в Нарве удавалось слышать эстонскую речь целых полтора часа подряд.
Пилле Мафуччи (на фото справа): на занятиях по программе тандемного обучения очень не хватает носителей эстонского языка. Фото: Ирина Токарева
Соображаем на троих
В ходе одного из следующих заданий мы рассказываем друг другу о своих предпочтениях, выбирая их из списков, которые раздала нам Пилле. Например, Ингрид Эрилайд предпочитает ходьбу бегу и любит гулять вдоль берега моря в Нарва-Йыэсуу. Катри Райк предпочитает кресло дивану, а все мы вместе больше любим ходить в кино, чем смотреть фильмы по компьютеру.
Еще одно задание - взять у другого участника интервью, представляясь журналистами различных изданий и телеканалов. Например, мне достается роль ведущей передачи Кофе+. На этот раз в нашем трио оказывается работник порта Тармо, который приехал на занятия из Силламяэ вместе со своей женой Людмилой и двухмесячной дочкой Катрин. Людмила, радиожурналист из Москвы, сейчас изучает эстонский язык. Выросший в Силламяэ Тармо прекрасно знает русский, но говорит, что все равно получает удовольствие и пользу от общения на занятиях. В качестве ведущей Кофе+ я предлагаю Тармо порассуждать о том, надо ли в Нарве строить Центр здоровья для семейных врачей так, как если он был бы министром социальных дел. Он хорошо входит в роль, и мы детально обсуждаем плюсы и минусы этого дела.
Затем Тармо, как журналист National geographic, спрашивает меня, какие места в Эстонии мне больше всего нравятся. Мы говорим об Оруском парке, который, как выясняется, очень нравится нам обоим, об Отепя зимой и Вильянди летом, но тут Пилле снова подает сигнал, и мы меняемся партнерами.
Наша следующая визави - Калле, которая живет в Нарве недавно, и ей действительно нужны наши подсказки и поправки. Калле досталась роль журналиста Käsitöö, популярного эстонского журнала о рукоделии, и мы узнаем, что из нас троих рукоделие больше всего нравится сотруднице мэрии Ольге, которая пришла на занятие в блузке ручной работы, созданной собственными руками.
Мы все еще горячо обсуждаем тему рукоделия, когда Пилле сообщает, что занятие подошло к концу и пора подводить итоги. «В повседневной жизни общение редко бывает таким приятным и продолжительным, как здесь. Я получила настоящее удовольствие от сегодняшнего занятия, учила эстонский, играя», - говорит Людмила. «Когда я собиралась сюда, то ругала себя: зачем только я пообещала принять участие в занятиях, которые проходят в субботу, вместо того, чтобы спокойно отдыхать? Но вот прошло полтора часа, а я этого даже не заметила. И нисколько не устала. И к тому же выучила два новых русских слова», - рассказывает Катри Райк.
«Здесь все очень милые и приятные люди, с которыми легко. Поэтому я думаю, что еще немного времени - и я буду понимать по-русски», - делится впечатлениями Калле.
Доходит очередь и до меня, и я признаюсь, что в ходе занятия почти забыла, что пришла сюда, чтобы написать статью о тандемном обучении. Но зато теперь с чистой совестью могу сказать: это обучение стоит того, чтобы потратить полтора часа в выходной день. «Только нужно обязательно регистрироваться заранее», - уточняет Пилле.
Поэтому напоминаем: Нарвский Дом эстонского языка открыт для посетителей по будням по адресу Линда, 2. Все желающие могут связаться с сотрудником Дома по адресу электронной почты eestikeelemaja@integratsioon.ee или по телефону 6599 030.
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Пилле Мафуччи смотрит «Сватов» и «Кухню»
По словам ее нарвских учеников, Пилле завоевала их сердца разнообразием интересных заданий, доброжелательным отношением, и открытой, непринужденной атмосферой, которую ей удается создать на занятиях.
Она работает в Доме эстонского языка в Нарве чуть больше года. «Сразу поняла, что это - «моя» работа», - поясняет Пилле, узнавшая о наборе специалистов в Дом эстонского языка из новостей в СМИ. Пилле закончила Эстонский гуманитарный институт по специальности германистика, а позже получила профессию преподавателя эстонского языка, как иностранного в Таллиннском университете. Сейчас с первой специальностью ее связывают экскурсии для туристов по Кадриоргу и Эстонскому художественному музею, которые она проводит на немецком языке.
Кроме родного эстонского Пилле знает немецкий, английский (так как ее муж приехал в Эстонию из Америки) и немного финский, а в настоящее время учит русский. Ее супруг до приезда в Эстонию изучал русский язык в университете, часто бывал в России, а теперь продолжает изучать русский язык в Эстонии.
Сама Пилле изучала русский язык в школе до восьмого класса, а теперь практикуется в нем, не только общаясь с русскоязычными людьми, но и с помощью просмотра российских телесериалов, таких, как «Сваты» и «Кухня». «Я считаю, что это очень хороший тренинг, в ходе которого развивается слушание и усваивается много повторяющихся обиходных выражений», - говорит Пилле.
Какие эстонские сериалы Пилле посоветовала бы регулярно смотреть нарвитянам с целью языкового тренинга?
- Сама я эстонские сериалы смотрю редко, а мои ученики смотрят драматический эстонский сериал Õnne 13, утреннюю развлекательную передачу Hommik Anuga, где много доброжелательных интервью и хорошей музыки, и программу в жанре журналистских расследований Pealtnägija. Обе эти передачи можно найти с русскими субтитрами, - советует Пилле.
Нужно ли через прессу обратить внимание нарвских эстонцев, что на занятиях по программе тандемного обучения носителей эстонского языка очень не хватает? Что тут ждут и тех, кто, может быть, сам вполне хорошо знает русский, но хочет помочь нарвитянам практиковаться в эстонском языке? «Да, именно так», - отвечает Пилле.
Ирина Токарева