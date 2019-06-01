Депутаты: собак - в намордник и на поводок! Почему собаководы против

Дата публикации: Сегодня, 11:31 Просмотрено: 362

На сессии, которая состоялась 24 октября, депутаты Нарвского городского собрания утвердили новые правила содержания домашних животных. Не все владельцы животных согласятся с данным документом.

Идут тренировки в Клубе любителей собак Ида-Вирумаа LUCKY. Фото: из архива Т. Заморской

Новые правила предусматривают вполне традиционные требования к содержанию домашних любимцев в квартире и частном доме, к нахождению животного в общественном месте, порядок отлова бродячих животных, а также обязывают владельца чипиривать и регистрировать питомца по достижении им трехмесячного возраста в обязательном порядке у ветеринара. Также предусмотрена обязательная стерилизация домашних кошек и котов, если они не имеют медицинских противопоказаний к этому, не являются породистыми животными для разведения, не находятся на передержке или не имеется иных уважительных причин для отказа от операции. Надзор за выполнением новых правил возложен на чиновников Департамента городского хозяйства. Им же предоставлено право штрафовать нарушителей новых правил и определять уважительные причины для отказа от стерилизации.

Защита общественных интересов

Директор Департамента городского имущества Нарвской горуправы Елена Скулачева, представлявшая проект документа, заметила, что содержащиеся в нем правила не сильно отличаются от норм, принятых в других муниципалитетах. Согласно документу, содержание собаки или кошки не должно беспокоить других животных или людей, создавать им угрозу или причинять ущерб. Владелец частного домовладения обязан разместить на прилегающих к улице ограждениях таблички, предупреждающие о наличии собаки. Владелец животного обязан соблюдать санитарные требования и требования гигиены, в том числе убирать экскременты питомца. Собаку или кошку можно выводить в общественное место на поводке или в средстве для переноски, которое не представляет опасности для ее здоровья и из которого животному самовольно не выбраться. Собаку можно освободить в общественном месте от прогулочного поводка или выпустить из средства для переноски только на площадках для выгула собак.

Если длина поводка превышает 1 метр, то собак средних и крупных пород можно выводить в общественное место только на поводке и в наморднике. В общественном транспорте собака должна находиться в наморднике, кошка - в средстве для переноски. Собаку можно оставить на разумное время около здания в наморднике и на поводке, привязанном таким образом, чтобы было исключено самовольное освобождение животного. Владельцу животного запрещено позволять питомцу загрязнять помещения или территорию общего пользования, приводить животных в помещение публичного учреждения или на территорию, где установлены соответствующие запрещающие таблички. Также нельзя находиться с собакой или кошкой в местах массового скопления людей или на публичных мероприятиях (за исключением преду­смотренных для этого мест), позволять купаться собаке и мыть собаку или кошку в общественном месте для купания, пруду или фонтане.

Не все согласны

Проект документа вызвал бурное обсуждение в соцсетях: «кошатников» возмущает обязанность стерилизации, «собачников» - условия выгула собак. Елена Скулачева пояснила, что правила не раз обсуждались на комиссиях, и заметила, что к обсуждению были привлечены представители двух собаководческих клубов, но затруднилась их назвать.

Депутат от фракции «Наша Нарва» Яна Кондрашова, взяв слово, заметила, что в городе действует большое количество любителей и защитников животных, которых, к сожалению, не привлекли к разработке данного документа. Она выступила с предложением отправить документ на доработку и провести его публичное обсуждение. Также некоторое недо­умение у депутатов оппозиции вызвали те статьи, где говорится о выгуле собак на предусмотренных для этого площадках. Антон Праткунас заметил:

- Сначала мы должны создать условия для выполнения данных требований, которых немало, и потом уже принимать постановление. У нас нет площадок для выгула, у нас нет площадок для тренировок, нет достаточного количества урн для собачьих экскрементов (11 штук на весь город – прим. ред.), нет обозначений, куда можно заходить с собакой, а куда нет, то есть работы очень много.

Скулачева разъяснила, что экскременты признаны специалистами Департамента городского хозяйства Нарвы бытовыми отходами, которые можно выбрасывать в обычные урны, а строительством специальных площадок городские власти намерены заниматься. Первая «собачья» площадка появится в парке «ЭР100», работы уже ведутся.

Елена Пахомова, представитель «Кодулинн Нарва» и заместитель председателя горсобрания, предложила принять документ в том виде, в каком он есть, отметив, что у горсобрания всегда есть возможность внести поправки в городской порядок, если это потребуется.

Виноват хозяин, а не собака

Хорошо известный в Нарве специалист по собакам, руководитель клуба собак Ида-Вирумаа LUCKY Татьяна Заморская узнала о готовящемся документе из газет. Клуб LUCKY к обсуждению не привлекался. Накануне сессии Нарвского горсобрания Заморская направила письма с соображениями членов клуба в департамент, некоторым депутатам и журналистам, чтобы объяснить, почему новые правила вызывают возражения и даже негодование у владельцев собак.

В первую очередь - требование к собакам средних и крупных пород находиться в общественном месте в наморднике.

- Прежде хотелось бы познакомиться со статистикой пострадавших людей от укусов собак в нашем городе. Данная тема давно не поднималась, следовательно, можно сделать вывод, что ситуация в Нарве находится под контролем. Тогда по какой причине решено ввести обязательное ношение намордников? - спрашивает она. - Почему надо надеть на свою собаку намордник, если для того, чтобы обеспечить мышечную нагрузку, ей нужен поводок два метра, а не один?

Собачники уверены, необходимо точно определить места, где новое положение должно применяться: оживленный тротуар, территория около магазинов и др. мест скопления народа. Но никак не вся территория города, ведь люди зачастую выгуливают собак на пустующих территориях, которых немало.

Для некоторых пород собак намордник может быть опасен для жизни в буквальном смысле - недостаточная длина морды не позволяет полноценно дышать, особенно в жаркое время, говорит Татьяна. Также у собачников вызывает недоумение, что требование носить намордник касается только средних и крупных пород.

- Нам как раз известна статистика, что собаки мелких пород кусают людей или ведут себя агрессивно гораздо чаще, чем крупных. Если уж вводить требование к наличию поводка и намордника, то это должно быть правилом для всех. Если собака «плохо» ведет себя, то в этом виноват прежде всего её хозяин. Так почему мы сразу наказываем собак, а не требуем, например, чтобы каждый желающий обзавестись собакой прошел специальный курс по обращению с животным? - спрашивает Заморская.

Площадки – больная тема

Площадки для выгула собак и площадки для дрессировки – это два совершенно разных вида площадок, уточняет Заморская. Люди приходят на площадку для выгула собак, чтобы спустить собаку с поводка; собаки здесь могут свободно бегать и играть. На площадках для тренировок совсем другие правила, ведь здесь проходят занятия с собаками. Отсутствие такой площадки, подчеркивает Татьяна Заморская, тормозит развитие спорта с собаками в нашем городе. Сейчас пара человек — собака тренируется в парке и на карьере. Тренироваться же, согласно новым правилам, на поводке или в наморднике, в черте города однозначно не получится.

А ведь у нарвитян, рассказывает Татьяна, в спорте с собаками есть большое достижение: член одного из клубов любителей собак Ида-Вирумаа в этом году был отобран в сборную Эстонии по обидиенс (спортивное послушание) и представлял страну на чемпионате мира в Чехии, где собрались 112 лучших спортсменов мира. Теперь же, говорит Заморская, подобные успехи будут под большим вопросом.

В городе имеется одна площадка, наследие ДОСААФ, которую собаководы своими силами поддерживают в порядке. Однако в связи с прокладкой новых велосипедных дорожек место для парковки машин вблизи нее исчезло, а пешком, с необходимым для тренировок реквизитом дойти не получится.

- Согласно документам в Нарве была построена закрытая собачья площадка, но по неизвестным собачникам причинам находится она во владении футбольного клуба и, конечно, закрыта на замок. Клуб собаководов Ида-Вирумаа пробовал арендовать эту площадку для своих занятий. Сразу возникли сложности: поскольку на поле занимаются дети, футбольный клуб хотел, чтобы дрессурой занимались, держа собак в наморднике и на поводке. Но нигде в мире подобное не принято! Клуб собаководов своими силами привел площадку в порядок. Когда пришла пора заниматься, на территорию без предупреждения приехали тракторы и большегрузные машины, вскрыли ворота площадки и стали через нее возить на футбольное поле грузы, чтобы что-то там «доделать»... В итоге клуб отказался от такого сотрудничества, - рассказывает невеселую историю руководитель LUCKY.

Заморская также обращает внимание депутатов на то, что в Нарве нет ни одного водоема для собак, поэтому летом многие купают собак в городских карьерах или на речке в отдаленных местах. С января (по новым правилам) планируется запретить и это. Почему нельзя обозначить одно-два места в городе для купания собак, как это делается во многих странах мира, спрашивает Заморская?

- На мой взгляд, когда городские власти вырабатывают новые порядки и правила, которые затрагивают интересы большинства горожан, хорошо бы сначала широко оповестить людей о проекте, дать время на ознакомление с ним, дать возможность высказаться. Увы, этого сделано не было, - считает Татьяна Заморская.

Положения, касающиеся чипирования питомцев и стерилизации кошек, вступят в силу уже с 1 января 2020 года.

Софья Боборенко



