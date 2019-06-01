Одна подпись – и вы можете остаться без дома

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93-летняя старушка уполномочила молодую женщину совершать платежи вместо неё и снимать деньги на продукты. К сожалению, старушка не поняла, что поставила свою подпись под генеральной доверенностью, с помощью которой молодая женщина набрала кредитов, и сегодня кредиторы угрожают старушке продажей дома в покрытие долга.

Все началось в ноябре 2016 г., когда женщине лет 30-ти была выдана генеральная доверенность. Женщина была помощницей /представительницей 91-летней одинокой дамы, и выдавая доверенность, пожилая дама имела в виду, что от её имени будут оплачиваться счета в Интернет-банке. Однако нотариус выдал генеральную доверенность, о содержании и юридических последствиях которой старая дама не имела понятия.

Не прошло и недели после подписания генеральной доверенности, как молодая женщина взяла кредит и оформила под ипотеку кредит по договору, заверенному у того же нотариуса, на недвижимость своей подопечной. Сегодня кредитное обязательство составляет почти 60 000 евро. Поскольку молодая женщина не платила кредитные платежи, кредитор угрожает выставить дом, который был оформлен в качестве залога, на аукцион.

По словам юриста Eesti Õigusbüroo Мерике Роозилехт, нотариус нарушил обязанность разъяснения, так как не выяснил действительного желания старой женщины и не убедился в её желании подписать генеральную доверенность. «На основании генеральной доверенности помощница взяла для себя кредит через принадлежащие ей коммерческие предприятия, а нотариус должен был убедиться, что старушка в курсе происходящего. Всё это привело к ситуации, когда 93-летний человек может остаться без жилья, поскольку коммерческая организация, владелицей которой являлась представитель, кредит не вернула, и кредитор начал исполнительное производство в целхя удовлетворения обеспеченного ипотекой требования. Сейчас неуплаченный остаток кредита составляет порядка 60 000 евро», - сказала Роозилехт.

Роозилехт будет представлять обманутую даму на судебном заседании, которое состоится в ноябре. «Наша цель – через суд признать недопустимым принудительное исполнительное производства, в ходе которого должны продавать дом старого человека. По моей оценке, представитель пожилой дамы действовала не в соответствии с инструкциями своей доверительницы и заключила договор ипотеки обманным путём, не сообщив об этом той, кого она представляла. Оформление ипотеки на недвижимость пожилой дамы явно противоречит интересам владельца недвижимости. Кредитодатель, в качестве второй стороны сделки, должен был знать, или по меньшей мере предполагать, что представитель превышает полномочия, т.к. ни за что нельзя поверить, что человек, которому на момент получения кредита был 91 год, хочет гарантировать своей недвижимостью кредит компании, о которой она и понятия не имела», - добавила Роозилехт.

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Выдача генеральной доверенности может повлечь за собой тяжёлые последствия, т.к. согласно общему принципу, сделка, совершенная представителем действует в отношении представляемого им человека (принципала) точно так же, как если бы сделку совершил сам представляемый. Большую роль в этом играют нотариусы, которые должны выяснить правовые последствия генеральной доверенности и сопутствующие им риски. В данном случае этого либо не было сделано, либо сделано с недостаточным прилежанием.

На основании генеральной доверенности представитель может от имени принципала брать кредит, оформлять ипотеку на недвижимость, он имеет доступ к банковскому счёту, может создавать коммерческие организации от имени принципала и т.д. О таких сделках принципал может узнать только когда начато исполнительное производство для востребования долгов, как это произошло в данном случае. И тогда есть опасность остаться без собственного дома и необоснованно впасть в долговое рабство. Доверенность должна быть конкретной, и по её содержанию должно быть видно, для каких целей она выдана. Перед тем, как подписать доверенность, убедитесь в её содержании и обязательно попросите у нотариуса разъяснить правовые последствия доверенности и сопутствующие ей риски.

Заверяя сделку, нотариус должен выяснить желания участников сделки, записать их корректным юридическим языком, проверить данные по надёжным общедоступным реестрам, разъяснить участникам сделки значение и юридические последствия сделки, а также позаботиться о том, чтобы не пострадали права и интересы неискушенного в юридических вопросах лица.Торговая марка HUGO OÜ Эстонское юридическое бюро — это крупнейшее в Эстонии юридическое бюро, которое в сотрудничестве с Министерством юстиции предлагает населению Эстонии юридическую помощь при финансировании государства. Дополнительную информацию можно получить по адресу www.juristaitab.ee или по телефону 6 880 400.

По информации Eesti Õigusbüroo