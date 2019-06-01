Зачем нам эта «бесплатная» газета, выпускаемая на наши же деньги?

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Зачем нам нужна эта газета Narva Linnaleht, которая только и делает, что хвалит местную власть? Нам преподносят ее как бесплатную газету, которая, мол, дает всем жителям города важную и ценную информацию. Но как она может называться бесплатной, если ее выпуск финансируется бюджетными средствами — нашими, налогоплательщиков, деньгами, которые всегда есть на что направить, учитывая, что многие наши пенсионеры живут на официально признанной грани бедности?

Есть вопросы и по поводу ценности публикуемой в ней информации. Лично я никакой такой важности в ней не заметил. У нас в Нарве и без этого хватает газет, которые регулярно рассказывают о жизни города, о принимаемых властями решениях, о том, где, какие и когда проходят мероприятия. В них достаточно рекламы, и зачем нам еще эта газета, которая создана человеком, чьи деяния признаны судом преступными и который отбывает за них тюремное наказание?

Коалиция ждет, что он вернется и опять начнет командовать. Но самое страшное, что этому же человеку подчиняются директора школ - люди, которые призваны проповедовать «разумное, доброе, вечное». Неприлично, на мой взгляд, что один из таких директоров занимает две серьезные должности в городском управлении и получает две зарплаты. Если вы справляетесь с этими должностями в одно и то же рабочее время, то откажитесь от одной из заработных плат. Трудно умещается в голове, как можно умудряться успевать делать столько работы за один рабочий день: в одной только школе сколько нужно успеть сделать, я уже не говорю об объеме работы председателя городского собрания.

Экономить бюджет можно было бы, думаю, и за счет выплат за работу в депутатских комиссиях. Уверен, что членам комиссий хватило бы и депутатской зарплаты. А то придумали «кормушки»! Лучше бы эти деньги, в том числе и те, что тратятся на выпуск Linnaleht, потратили на нужды стариков.

Оккупировали ею все почтовые ящики! Сам я в прошлом технолог ткацкого производства. Приехал работать на Кренгольм в 1949 году, был игроком местной футбольной команды. Спортивная судьба забросила меня в Германию, в город Бремен, где я прожил 15 лет. Так вот там разноской бесплатных газет, как правило, занимаются мигранты. Им запрещено опускать бесплатную прессу в ящик, если на нем обозначен отказ от такой корреспонденции. Если почтальон этот запрет нарушал, то его наказывали. В нашем же случае многие горожане сетуют, что спамовые газеты упрямо опускаются в ящики, несмотря на нежелание жителей их получать.

Вообще, аргумент о том, что платные газеты жителям недоступны из-за их стоимости, считаю несерьезным. Нарвский пенсионер вполне может осилить подписку какой-либо из местных газет, тем более, что цены на них совсем невысокие.

Лично мне неинтересна эта газета Narva Linnaleht. Вот если бы они написали, что мэр вышел на поле играть в футбол или, защищая ворота, в падении брал мячи, тогда я ее прочитал бы. А все эти хвалебные речи и отчеты о себе хороших мне неинтересны.

Вячеслав Михайлович ТВЕРДОВ,

многолетний подписчик «Нарвской Газеты»











