Дом для людей с психическими особенностями Нарве нужен

Дата публикации: Сегодня, 14:44 Просмотрено: 232

Когда летом этого года заговорили о строительстве в Нарве дома для людей с особыми психическими потребностями, городские власти и многие горожане поначалу восприняли эту идею в штыки. Другая часть населения, наоборот, была возмущена, что такая нужная и важная инициатива не получила полного одобрения. Однако время идет, и все меняется. По последней информации, полученной мной от советника министра социальных дел, городские власти Нарвы, познакомившись с вопросом поближе, изменили свое мнение и готовы сотрудничать с инициаторами строительства дома для людей с особыми психическими потребностями.

Силуан Бабарыкин.

Лично мне очень приятно, что наши чиновники имеют смелость менять свои убеждения и вникать в суть проблемы. Думаю, что для того, чтобы избежать первоначальных негативных оценок, возможно, им следовало бы сразу проконсультироваться у специалистов. В целом же, нужен диалог – с представителями людей с психическими особенностями, их родителями, врачами. Нужно вести и разъяснительную работу с населением города, чтобы у людей не было на этот счет предвзятого отношения.

Подобный дом необходим Нарве (в некоторых самоуправлениях существует по нескольку подобных домов), всем нам важно, чтобы люди с психическими особенностями не были изолированы от общества, ведь они такие же люди, как и все остальные. Замечу, что в данном случае речь не идет об агрессивных больных, скорее о тех, кто готов жить среди людей мирно.

Я сам имею опыт общения с детьми из общества «Лад». Уверяю, что такие дети и взрослые не представляют угрозы для других, если не обращаться с ними грубо. Они могут заниматься простым ремеслом, ходить в библиотеку, общаться со студентами (такой опыт уже был у НКТУ и центра «Лад»). Намного опаснее, если подобные люди окажутся вне общества – не пожалеем ли мы потом об этом?

1 ноября в город приезжает министр социальных дел Танель Кийк для обсуждения с городскими властями разных вопросов, в том числе и строительства дома. Надеюсь, что наши местные власти примут правильное решение и одобрят проект. К слову сказать, может, есть смысл строить подобный дом как один из корпусов нового дома попечения, о создании которого заговорили в последнее время?

Хочу отметить, что за последние полгода-год работа в социальной сфере в Нарве улучшилась, мне кажется, что есть заметные подвижки. Очень хотелось бы, чтобы на встрече с министром мог присутствовать и представитель от инвалидов – всегда есть, что обсудить напрямую.

Силуан Бабарыкин, г. Нарва









Читайте также:





Дом для людей с психическими потребностями в Нарве: горуправа не против

В Нарве может появиться дом для людей с психическими расстройствами

Популярность социальных услуг в Нарве растет. Хватит ли на всех денег?



