Евгений Стеблов: а без удовольствия не играю вообще

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В рамках XV театрального фестиваля «Золотая маска» 24 октября в Нарве можно увидеть спектакль «Не всё коту масленица» в исполнении труппы театра имени Моссовета. Он пройдет в концертном доме Geneva в 19.00.

Участник спектакля, известный актер Евгений Стеблов ответил на ряд вопросов «Нарвской Газеты».

- Если верить Википедии, вы — потомок древнего дворянского рода. При этом у вас и артистический, и человеческий типаж — мужчины современного, я бы сказала, городского интеллектуала. А к чему душа ваша тянется: к классическим пьесам или спектаклям про день сегодняшний, исполненным в современной стилистике?

- Нет-нет, это только мой папа потомок дворянского рода, причем отнюдь не древнего. А если говорить о душе — я человек православный… Если же о репертуаре — подход у меня такой: важна не занимательность в материале, который мне предлагают, а тема.

- В уходящем году были темы, которые зацепили бы вас, которые вы играли бы с особым удовольствием?

- А без удовольствия я вообще никогда не играю. Такое удовольствие мне приносят сейчас «Не все коту масленица» Островского, Александра Николаевича, в театре Моссовета, в театре Et Cetera - «Земля Эльзы», это уже современная пьеса.

- В Эстонии русские классики не частые гости не только на сценах, но и в школьных программах. Как вы полагаете, насколько нарвский зритель готов воспринять спектакль, который вы везете к нам?

- Вашего зрителя я пока не знаю, хотя в Эстонии бывал не раз и в советские, и в постсоветские времена. В кино снимался: в Таллинне были объекты, нужные нам для фильма «Собака баскервилей». Отдыхал в Пярну, любил там проводить отпускное время. Относительно этого конкретного спектакля: думаю, встретят его хорошо. В Москве он пользуется успехом, за него мы получили городскую премию.

- У вас довольно много работ, которые вошли в историю советского и российского кино. А в новых картинах вас можно увидеть?

- Я снимаюсь всю свою жизнь. И сейчас снялся в одной из главных ролей в фильме «Медный всадник России» Василия Ливанова, по его же сценарию: сыграл князя Бецкова, отца Екатерины II.

- Фильм о скульпторе Фальконе? Надеюсь, и на эстонских широких экранах он появится. Коснемся еще одной вашей роли на профессиональном поприще: вы — 1-й заместитель председателя Союза театральных деятелей России. Здесь-то интернет ничего не напутал?- Да, это действительно так…

- В свое время знаменитый российский кинорежиссер Юрий Сокуров на одном из совещаний с участием руководства государства выразил сожаление, что весь отечественный кинематограф сосредоточился сейчас в Москве. А есть ли в России полноценная театральная жизнь за пределами двух столиц?

- То, что так происходит с кинематографом — это естественно, потому что производственная база располагается в основном в больших городах: Москве, Петербурге, немного в Екатеринбурге. С театром другая история. При теперешних средствах связи и каналах информации у него более обширная география. Сейчас уже выраженной культурной границы между столицей и регионами не существует, есть очень интересные спектакли во многих местах России.

- А то, что вы приезжаете к нам, будучи представителем такой серьезной организации, для Нарвы может иметь какой-то эффект?

- В данном случае я еду как актер. Но не открещиваюсь от своей должности в Союзе, могу ответить на любые вопросы, связанные с этим.

- А если, к примеру, кто-то уже сейчас мечтает о встрече, чтобы убедить вас, что именно его не хватает московской сцене, этот шанс у него имеется? Есть ли смысл рваться в вашу гримерку?

- Моя гримерка здесь совсем не при чем. Надо ехать в Москву, поступать в институт, сдавать экзамены…

- Какие у вас ожидания от поездки в Эстонию?

- Для меня это не просто поездка, это гастроли. Но наш театр Моссовета умеет все хорошо организовать, так что ожидания самые позитивные.

- Спасибо за интервью! Ваши зрители вас ждут и уже вам аплодируют: билеты практически раскуплены.

Беседовала по телефону Татьяна Завьялова

Интеллигент в чеховском смысле слова

«Этюд для знатоков»

Пьесу «Не всё коту масленица» Александр Островский написал 148 лет назад всего за месяц и скромно называл её «этюдом», правда, с уточнением «для знатоков». Она сразу полюбилась и актёрам, и публике, многократно ставилась и не потеряла своей актуальности по сей день.

В последние годы пьесу «Не всё коту масленица» ставили в Театре Маяковского и в Сатириконе, во МХАТе им.Горького и в Табакерке.

Зрителям Эстонии своё прочтение предлагают режиссёр Виктор Шамиров и актёры Театра имени Моссовета.

Сюжет Островского стар, как мир, и по-прежнему актуален. Сколько немолодых и состоятельных мужчин используют своё положение и «покупают» всё, в том числе и своих спутниц жизни? Сколько представительниц слабой половины человечества в поисках роскошной жизни, состояния, положения забыли про чувства и искренность? Но золотая клетка, инкрустированная самыми дорогими бриллиантами, если в ней нет любви и надежды, быстро превращается в тесную, неуютную камеру…

Спектакль привлекателен не только вечной современностью темы, но и блестящим актерским составом. В одной из главных ролей - кумир советского кино Евгений Стеблов.

Актер, и этим интересен

Народный артист России Евгений Стеблов родился в 1945 году в Москве. С раннего детства он стал страстным любителем театра. В школьные годы играл в молодежной студии при Драматическом театре им. Станиславского, после окончания которой поступил в Театральное училище имени Б.В. Щукина. И уже через год состоялся его дебют в кино — в знаменитой картине Г.Данелия «Я шагаю по Москве». Успех этого фильма был грандиозным, а его молодые актеры сразу стали знаковыми для целого поколения. Для Стеблова эта роль открыла двери в большой кинематограф.

После окончания училища актер работал в труппе Театра имени Ленинского комсомола, которым руководил А.Эфрос. В 1969 году он стал актером Театра имени Моссовета, в котором тогда блистали Ф.Раневская, Р.Плятт, В.Марецкая, Л.Орлова, С.Бирман. Стеблов успешно дебютировал в спектакле «Старик» М.Горького, и, благодаря яркой и талантливой игре, был принят «великими стариками». Он неоднократно говорил о своей огромной признательности этим людям, которые очень многому его научили.

Напряженная работа в театре не помешала артисту продолжать сниматься в кино, он сыграл множество ролей, создал незабываемые образы своих персонажей. «Урок литературы», «Вас вызывает Таймыр», «Раба любви», «По семейным обстоятельствам», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Сибирский цирюльник» - это лишь часть известных всем фильмов, в которых снимался Стеблов. На счету актера более 50 ролей в кино.

Стеблов из числа людей редких, и почти не встречающихся сейчас. Он интеллигент в чеховском смысле этого слова: абсолютно честен, не любит позерства и не «торгует лицом», о нем не ходят сплетни и не пишет желтая пресса. Он не скрывает своих дворянских корней, но и не афиширует их, как это сейчас модно.

А еще он пробовал себя в режиссуре: поставил фильм «Ужин в четыре руки», ряд спектаклей, написал сценарий фильма «А я уезжаю домой». Пишет книги.

Сегодня известный актер Евгений Юрьевич Стеблов по-прежнему играет в театре имени Моссовета, снимается в кино, преподает, живет и работает в Москве.

«Актуален, как никогда»

В спектакле «Не все коту масленица» Стеблов играет престарелого и очень зажиточного купца Ермилу Ахова. Его Ахов не выглядит зачерствелым снобом и неисправимым мерзавцем. Есть в Ермиле Зотыче и одиночество, и стеснительность, которая никак не согласуется с его жизненными устоями и убеждением, что деньги правят миром, а бедность – порок.

Для тех, кто хочет быть выше меркантильных предрассудков, Островский и писал эту пьесу, и для таких же Шамиров поставил весёлый и мудрый спектакль.

По информации фестиваля "Золотая маска"



