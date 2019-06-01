Слава Сэ: Книга становится удачной тогда, когда её герои оживают для вас – и только успевай записывать их историю

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11 и 12 октября известный сантехник Слава Сэ выступил перед нарвской публикой в кафе «Муна» при Нарвском колледже Тартуского университета. Славу Сэ на самом деле зовут Вячеслав Солдатенко, он живет в Риге и на сегодня является одним из самых известных блогеров русскоязычного интернета.

Фото: Софья Боборенко

Новость изнутри

Слава Сэ оказался в Нарве почти случайно. Просто он, как известный пишущий писатель, иногда гастролирует по городам, выступая перед своими читателями. География его поездок велика – от Владивостока до Берлина. Идея пригласить его заехать по пути в Германию к нам в Нарву родилась у управляющей кафе «Муна» Брониславы Пупкевич, которая хорошо знакома с его творчеством по постам в Фейсбуке. Она написала Славе Сэ, и он ответил согласием.

Билеты на объявленную в соцсети встречу 12 октября разлетелись, как горячие пирожки. Оказалось, что людей, знающих и любящих Славу Сэ, в нашем городе немало. Уже на встречах выяснилось, что некоторые поклонники приехали даже из Таллинна, чтобы увидеть и послушать вживую очаровательного сантехника-писателя, рассказывающего наполненные юмором истории из своей жизни и жизни своих друзей и знакомых. Для того, чтобы удовлетворить всех желающих, пришлось спешно организовывать дополнительное выступление Славы в пятницу.

Фото: Софья Боборенко

Кто есть кто

Вячеслав Солдатенко (род. в 1969 г.) окончил психологический факультет Международного института практической психологии в Риге. Одновременно работал психофизиологом в комиссии медэкспертизы при МВД Латвии. После окончания вуза занимался интерпретированием психологических тестов в службе по найму персонала. Вскоре ушел в бизнес, занимался маркетингом, был членом совета директоров в нескольких предприятиях. Чтобы больше времени проводить с детьми, сменил профессию и стал работать сантехником.

Смена профессии привела к разводу с женой, Слава остался с двумя дочками. Именно родные и стали героями первых рассказов его дневника, который Вячеслав вел в «Живом Журнале» («ЖЖ» — блог-платформа для ведения онлайн-дневников, а также отдельный персональный блог, размещённый на этой платформе. Дает возможность публиковать свои и комментировать чужие записи – прим. ред.)

- Я когда-то начинал писать в интернете, и вокруг меня были другие авторы. Их имена были «Каруселька», «Бабочка в огню», «Шляпа Тринберг»… Среди них называться Вячеславом Солдатенко мне показалось как-то нескромным, поэтому я стал Славой Сэ, это мой сетевой ник. А когда через несколько лет издатель предложил мне сделать книгу из моего интернет-дневника, уже никого не интересовало, как меня зовут на самом деле, - рассказал автор историю появления своего псевдонима.

Небольшие истории из жизни отца, переживающего развод и воспитывающего двух дочерей, полные юмора и мягкой иронии, мастерски изложенные прекрасным русским языком, полюбились читателям и быстро разошлись по интернету.

Первая книга «Сантехник, его кот, жена и другие подробности» была выпущена в 2010 году первоначально весьма скромным тиражом в 3000 экземпляров, однако была раскуплена за несколько дней. После нескольких допечаток тираж этой книги приблизился к 100 тысячам экземпляров. В 2010 году Слава Сэ обошел Дмитрия Быкова, знаменитейшего российского писателя и журналиста, и получил главную читательскую премию интернет-сервиса «Имхонет» в номинации «Любимые журналисты». Чуть позже вышел неофициальный сборник миниатюр, которые ранее были опубликованы в ЖЖ Славы Сэ под условным названием «Жираф». Спустя год вышла вторая книга «Ева».

Фото: Софья Боборенко

Далее последовали истории о сантехнике «Сантехник. Твоё моё колено» (2014), «Последний сантехник» (2016), «Сантехник с пылу и с жаром» (2018). Также в 2018 году вышел роман «Когда утонет черепаха», сюжет которой не связан с интернет-дневником.

Сейчас у Славы Сэ в Фейсбуке более 107 тысяч подписчиков, которые с предвкушением открывают очередную историю, а потом с удовольствием её комментируют, поощряя автора к новым свершениям. Истории о разводе и воспитании дочерей, конечно же, больше увлекли женщин, которые и являются основной группой поддержки автора.

Реальная работа сантехником помогла Солдатенко прослыть мастером оригинального жанра. Ведь для читателя важен уникальный мир, и нечасто можно встретить специалиста узкого профиля, который бы так чудесно излагал свои мысли и ощущения в словах. Однако теперь автор полагает, что тема сантехники себя исчерпала и нужны новые сюжеты. Поэтому последняя книга «Когда утонет черепаха» - уже не сборник миниатюр, а целый роман.

Вячеслав вспоминает:

- Писать я начал из-за мамы, но и папа внес свой вклад в мое становление. Он купил румынский сервант, в котором одна дверца откидывалась и открывалась полка, выложенная зеркалами. В них должны были красиво отражаться бутылки с алкоголем. Папа мой хранить бутылки не умел, поэтому в этих зеркалах красиво переливался я. С тех пор, когда я хочу похвастаться, то говорю, что начал писать, как Хемингуэй – в баре. А когда хочу пожаловаться, то говорю, что провел детство в румынском серванте.

Для того, чтобы его миниатюры читались «на одном дыхании», писателю Солдатенко приходится много работать. Чтобы написать хороший текст, говорит автор, на триста или пятьсот слов — нужна неделя или даже две. «Писательство – это каторжный труд по 12 часов, не вставая из-за компьютера», - поделился он своим опытом с аудиторией.

Фото: Софья Боборенко

Другая жизнь

Есть большая разница между литературным персонажем и реальным человеком - Вячеславом Солдатенко. Слава Сэ в рассказах - добрый и мягкий человек, этакий пушистый недотепа, никогда ни на кого не орет и с пониманием относится к окружающим, особенно к женщинам. Писатель Солдатенко, по его словам, сидит за компьютером с достаточно «злобной рожей», «гавкает» на домашних, если они мешают ему работать.

- Но это ещё не самый плохой вариант. Например, Чарльз Диккенс мог за обедом орать на воображаемую девочку, которая плохо себя ведет за обеденным столом. Для Диккенса все персонажи его книг были живыми, и близким его было непросто уживаться и с писателем, и с его героями. У меня все проще, - уверен он.

Не боясь конкуренции, Слава Сэ призывает новых авторов «браться за перо».

- Дам совет: если начали – не останавливайтесь. Выбросите из головы утверждение, что надо писать только тогда, когда не можете не писать. Это неправда. Но работа писателя – это работа кочегара. Первые два года идет само, а потом вдохновение заканчивается, и остается пахота. Иначе нельзя, все вкалывают именно таким образом. Писать надо, если хочется, и не спрашивайте ничьих советов. Другой вопрос, стоит ли издавать книгу? Сейчас любой человек может напечатать свое творение - и получит два кубометра резаной бумаги под кроватью, - рассказывает он и говорит о главном критерии успеха: - Книга становится удачной тогда, когда её герои оживают для вас – и только успевай записывать их историю.

2 ПРОСТЫХ ВОПРОСА: - В начале встречи вы упомянули, что нарвский гид Александр Опенко провел для вас трехчасовую экскурсию по Нарве. Что запомнилось больше всего? - То, как он показывал, как викинги выпрыгивали из своих кораблей. Он прыгнул прямо на меня с кинжалом и топором! Благодаря замечательному Александру Нарва мне показалась лучшим городом в мире, ведь здесь жили или хотя бы побывали все люди, имевшие в мире какой-то вес. Но, если честно, то больше всего мне в вашем городе понравились люди – все те, с кем я успел пообщаться за два дня. - В своих книгах и на встречах вы много рассказываете о своей жизни, семье, друзьях. Может, есть какая-то другая жизнь, о которой ваши читатели все же не знают? Вдруг вы вышиваете крестиком на досуге? - Личная жизнь на то и личная, чтобы её не раскрывать на публике. На самом деле моя жизнь шире и богаче, чем существование моего книжного персонажа. Может быть, эти истории ещё вылезут в новых произведениях.

Софья Боборенко









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