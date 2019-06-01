Пенсионная реформа в Эстонии может подтолкнуть людей к растрате накоплений

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На состоявшемся в минувшую пятницу в Таллинне мероприятии, организованном банком Luminor и посвященном пенсионной реформе, эксперты в области экономики сошлись на том, что сложно предсказать число отказавшихся от II ступени в результате пенсионной реформы и их реальное влияние на всю систему.

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Об этом BNS сообщила пресс-служба Luminor, отметив, что, по оценке экспертов, по причине низкой финансовой грамотности людей есть реальная опасность растраты накоплений.

«Понятно, что грядет реформа II пенсионной системы. Следующий вопрос – что будет дальше? Говоря о минусах и плюсах изменений в законе, мы должны думать об ответственности, которая сопутствует свободе. Если я решаю не накапливать пенсию, то кто-то должен будет её выплачивать. Если мы пустим пенсионные деньги на ветер, то через 30 лет мы будем объяснять своим детям, что они должны нас содержать», - сказал руководитель пенсионного подразделения Luminor Baltikum Расмус Пиккани.

По его словам, поспешная реформа напоминает отмену ПДД. «Мы говорим, что люди умные и понимают, каким образом происходит дорожное движение. Но в нем участвую не только я, но и многие другие, на которых влияют мои маневры и наоборот. Что ты сделаешь со своей разумностью, если встречная машина ведет себя по непонятным правилам дорожного движения?», - спрашивает Пиккани.

Инвестор Райво Хейн посоветовал продолжать делать накопления. «Если посмотреть на статистику, то какие портфели на протяжении времени принесли больше всего доходности? Те, которые были забыты или те, чьи владельцы умерли. Мы тут меняем систему, которой 20 лет, но сама система это как вклад – он начнет работать потом. На результат мы должны смотреть через 50-70 лет», - сказал Хейн.

«Результаты пенсионной реформы мы можем предсказать только на кофейной гуще. Мы не знаем, как начнут себя вести банки, как начнут вести себя люди, - добавил Хейн.

По словам аналитика Praxise Магнуса Пийритса, сейчас все европейские страны занимаются этой же проблемой – изменяющейся демографической ситуацией, двигающей границы достаточности пенсионных накоплений. «Для смягчения ситуации и в других странах тем или иным способом увеличивают ответственность самих людей за обеспечение дохода в старости. Проблема в том, что это требует от людей большей финансовой грамотности. Есть реальная опасность, что деньги будут потрачены впустую», - сказал Пийритс.

Принявший участие в мероприятии президент Литовского союза инвестиционных и пенсионных фондов Шарунас Рузгис привел в качестве примера недавнюю пенсионную реформу в Литве. «Положительно, что в результате дискуссий, происходящих вокруг реформы, повышается осведомленность людей касательно пенсии, а также интерес больше вкладывать в свои сбережения. Но это уже третья крупная реформа, в результате которой доверие людей к системе падает, растет неуверенность в своем будущем. Картинку также не улучшили неуклюжие правовые акты по выплатам, и почти номинальная денежная поддержка от государства», - прокомментировал Рузгис.

Бывший президент Банка Эстонии Ардо Ханссон в ходе дискуссии привел в пример пенсионную реформу в Польше. «Прошлую пенсионную систему в Польше убрали, после этого через пару лет правительство поняло, смотря на последствия, что нужно начинать строить похожую систему», - сказал Ханссон. «Реформа делает слишком большие ставки на мощность I ступени. Если останется только I ступень, то вся пенсионная система начнет зависеть от экономики и решений политиков», - добавил Ханссон.

По словам ведущего специалиста в области поведенческих наук Kantar Emor Хейди Рейнсон, выступившей на утреннем пенсионном мероприятии Luminor, потребительское поведение показывает, что в принятии решения процент скидки чаще всего более заметен, чем конечная цена товара. «В дебатах по поводу II ступени фокус также ушел в проценты – если доходность слишком низкая, то накопления кажутся неразумными. Конечно, у этого есть своя финансовая логика, но, концентрируясь на процентных ставках мы можем забыть, что накопление и сбережение денег на будущее уже само по себе ценно», - прокомментировала Рейнсон.

По оценке Рейнсон, потребители должны быть готовы к тому, что после вступления в силу закона, со всех сторон на них начнут влиять. «По всей видимости, скоро мы увидим новые финансовые продукты для привлечения средств II ступени и много рекламы, склоняющей людей к разным видам потребления. Много ли людей возьмут деньги II ступени, зависит и от того, насколько сложным будет этот процесс», - добавила Рейнсон.

BNS