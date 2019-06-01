Встречи родственников людей, страдающих деменцией, станут ежемесячными

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В четверг, 17 октября, в 17 часов в здании Дома попечения (Раху пыйк, 10) состоится встреча для людей, которые ухаживают за престарелыми родственниками, страдающими деменцией.

Иллюстративное фото.

Подобная встреча состоялась в марте этого года, когда представители некоммерческой организации “Жизнь с деменцией” пригласили на организационное собрание заинтересованных горожан, тогда собралось более 30 человек. Таким образом было положено начало созданию первой в Эстонии русскоязычной группы поддержки для людей, ухаживающих за своими больными родственниками. К настоящему времени руководитель Нарвского центра социальной работы Татьяна Стольфат и некоторые другие работники Центра прошли обучение и стали специалистами по руководству такими группами.

Татьяна Стольфат:

- С этого года планируется сделать встречи группы поддержки ежемесячными. Первую встречу мы наметили на четверг, 17 октября, ждем всех заинтересованных в конференц-зале Дома попечения. По опыту знаю, что многие люди замыкаются в своих проблемах и даже не пытаются найти помощь. Группа поддержки задумана как место, где человек делится опытом, находит единомышленников, получает информацию и советы специалистов, ощущает поддержку людей, находящихся в похожей ситуации.

Группы поддержки родственников дементных людей уже существуют по всей Эстонии, особенно они развиты в Таллинне и Южной Эстонии. По вопросам деменции можно обращаться в Компетентный центр деменции (Dementsuse Kompetentsikeskus) по телефону 6 446 440: с 12 до 16 часов по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам, а также с 16 до 20 часов по средам. Вопрос также можно задать по электронной почте info@eludementsusega.ee. Дополнительную информацию можно получить также на сайте НКО “Жизнь с деменцией” www.eludementsusega.ee (на эстонском языке).

Софья Боборенко



