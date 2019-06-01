Урве Ая: «Не жалею ни об одном своем шаге»

Дата публикации: Вчера, 17:38 Просмотрено: 230

Победителем городского конкурса «Учитель года 2019» стала учитель эстонского языка и литературы Кренгольмской гимназии Урве Ая. Ее общий педагогический стаж достигает 25 лет, все эти годы приходятся на Нарву, куда Урве приехала в 1990 году по окончании Таллиннского педагогического института и где ей в первую очередь довелось работать вовсе не в школе, а в Нарвском Департаменте развития и проектов.

«Учитель года 2019» - Урве Ая является членом общереспубликанской экспертной группы по развитию предметной программы по эстонскому языку как второму. Фото: Наталья Соболева

Почему же педагог в ней победил чиновника и возвращение в школу состоялось?

Урве Ая:

- У каждого человека есть тяга к чему-то. Вот и меня тянуло в школу. Я не жалею ни об одном своем шаге, сделанном в жизни, в том числе и в тот период.

- Урве, как бы вы охарактеризовали нынешнее поколение учеников и учителей?

- Я считаю нынешних детей очень активными и жаждущими знаний. Важно, чтобы и учителя не отставали от своих учеников в плане современных возможностей и технологий, поэтому и педагоги должны быть активными и энергичными.

Этому назначению преподаватели Кренгольмской гимназии, где она работает завучем, по признанию самой Урве, вполне соответствуют. Она рассказала, что коллеги собственным участием поддержали написанный ею в прошлом году проект по мобильности учителей гимназии, получивший поддержку из программы Евросоюза «Эразмус+», предоставляющей возможность стажировки в другой стране.

Название программы «Эразмус +» произошло от имени голландского философа Эразма Роттердамского, который, чтобы расширить свой кругозор и получить новые знания, жил и работал во многих местах Европы.

Как говорится в заявке на конкурс руководства школы, Урве представляла и рекламировала свою школу в видеоклипе ЦУ Archimedes, а ее отчет о проекте, законченном в начале этого учебного года, получил от экспертов настолько высокую оценку, что Урве пригласили на вводный семинар для участников нового тура ходатайств в качестве лектора-мотиватора. Также она победила в республиканском конкурсе отражения результатов проекта, и ее эссе было опубликовано в сборнике в качестве примера для будущих участников проектов по мобильности.

Фото: Наталья Соболева

Помимо прочего, Урве Ая является членом общереспубликанской экспертной группы по развитию предметной программы по эстонскому языку как второму, она - автор перевода на эстонский язык методико-практического сборника «LAK-õppest õpetajale», вышедшего при поддержке Министерства образования и науки и находящегося в свободном доступе для всех учителей.

- Урве, не стало ли учителям эстонского языка легче работать сегодня, ведь мотивация к его изучению в последние десятилетия сильно выросла?

- Не думаю, что раньше мотивация была плохой. Когда я начала работать в 12-й школе, мои ученики уже тогда были очень мотивированы и искренне желали учить эстонский язык.

- Чем был продиктован ваш выбор в пользу Нарвы?

- Наверное, это был, как тогда говорили, комсомольский задор. Я знала, что Нарва остро нуждается в учителях эстонского языка. В то время мы еще были воспитаны так, что «если не я то кто же?». Я приехала в Нарву. Это было время, когда в Вирумаа работал фонд, поддерживавший молодых специалистов. Благодаря ему я получила квартиру и необходимую поддержку для начала самостоятельной жизни.

Конечно, всегда боязно приезжать на новое место, где никого и ничего не знаешь. Просто необходимо понимать, что это психология человека, и надо найти тех людей, которые смогут поддержать и помочь. В моем случае таким помощником стал коллектив 12 школы и его директор Олег Николаевич Румянцев. Поддерживала меня и моя семья. Объявление меня «Учителем года 2019» накануне дня рождения моего отца, которому скоро исполнится 89 лет, мне кажется очень символичным. Надеюсь, что этот подарок станет для него лучшим.

Наталья Соболева









Читайте также:





+ Галерея. За технологиями будущее, но учителя роботом не заменить