ОПРОС. Налоги реально душат

Дата публикации: Вчера, 17:09 Просмотрено: 158

Партия Ээсти 200 приветствует призыв премьер-министра провести налоговые дебаты и предлагает уменьшить налоги на рабочую силу, снизить ставку подоходного налога для молодежи, и многое другое. Мы спросили участников семинара для бизнесменов, состоявшегося в Нарве в рамках Недели предпринимательства:

Бухгалтер Марина Домова: Ситуацию с повышением зарплат я знаю изнутри, знаю, как каждое ее повышение влечет за собой увеличение налоговых сумм и как это влияет на прибыль. Поэтому многие фирмы сокращают персонал, а обязанности сокращенных распределяют между оставшимися. И о каком развитии тогда может идти речь? Фото: Татьяна Завьялова

Назрела ли необходимость реформировать нашу налоговую систему?

Анастасия:

- В Ида-Вирумаа определенно назрела. Как будущий предприниматель могу сказать, что налоги реально душат, они огромные для малых предприятий. В первую очередь, это социальный налог, который нужно за работника платить.

Сейчас ситуация такая, что работодателю проще взять на работу человека с ограниченными возможностями или же пенсионера, для них всегда найдутся рабочие места. А молодежь уезжает. А как не уезжать: если у человека зарплата 1200 евро брутто, то он практически половину отдает в качестве налога.

Елизавета:

- Конечно, налоги надо снижать! Иначе экономика не поднимется. Наши работники уезжают работать в другие регионы Эстонии или даже за границу, потому что здесь невозможно заработать: сколько зарабатываешь, столько и отдаешь - за жилье, за продукты. А порой отдаешь даже больше, чем зарабатываешь.

За рубежом работники даже с учетом того, что они снимают жилье, возвращаются домой с прибылью. А в Нарве, даже имея собственную квартиру, за которую ты ничего сверху не платишь, ты в минусе.

Ирина:

- При нынешних налогах предприниматель-частное лицо вообще не может раскрутить фирму, а если, не дай Бог, заболеет, то вообще окажется в долговой яме. Если раньше хоть можно было приостановить деятельность на время болезни, то теперь — нет, налог в 190 евро нужно обязательно выплатить.

Это не предпринимательство а, скорее, хобби, которым можно заниматься параллельно с основной работой. По крайней мере, пока идет раскручивание, предприниматель несет убытки или остается при своем: работает на государство, а не на себя.

Алексей:

- Думаю, что сейчас самый первоочередной вопрос — не изменение налоговой системы, а создание условий для того, чтобы было, с кого эти налоги получать. Чтобы в Эстонии и в Нарве, в частности, оставались работники. Город наш с каждым годом пустеет, сейчас населения осталось всего 55 тысяч, и это не предел. Власти, на всех уровнях, должны думать, как людей удержать, как создать здесь, в Нарве рабочие места не только для швей, кассиров и таксистов. Чтобы не люди уезжали на заработки, а предприятия с достойной зарплатой открывались бы здесь.

Тамара:

- Снижение налогов - палка о двух концах: вы уменьшите подоходный налог для молодежи, чтобы она не уезжала из города или для пенсионеров, чтобы они продолжали работать, но при этом автоматически уменьшатся налоговые поступления в местный бюджет.

Или, скажем, предлагают снизить налог на медицинское страхование для тех, кто ведет здоровый образ жизни. А ведь ЗОЖ начинается со здорового питания - откуда у пенсионеров, у молодежи деньги на здоровое питание? Возможно, наша налоговая система и нуждается в изменении, но делать это надо осторожно.

Опрос провела: Ирина Токарева





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