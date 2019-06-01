Семья Анастасии Заворотнюк прервала молчание и обратилась к людям

Дата публикации: Вчера, 16:51 Просмотрено: 86

Появившиеся в последние дни слухи о смерти актрисы напугали публику. Семья Анастасии Заворотнюк наконец взяла слово и призвала верить только официальной информации. Только неясно, что имеется в виду.

Фото: mk.ru

“Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ”, — заявил концертный директор артистки Стас Христов. По его словам, актриса и ее семья не готовы давать какие-либо официальные комментарии о состоянии Заворотнюк. “Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи”, — цитирует Христова НТВ.

Непонятно лишь, что такое “официальные СМИ” и кто именно должен сообщать им информацию, если “актриса и семья не готовы давать комментарии”.

Отметим, что от недостатка информации поклонников бросает то в жар то в холод. Тот же Христов неделю назад пообещал, что Заворотнюк не только появится на телевидении и все расскажет сама, но и вернется на сцену. Это породило слухи, что актриса вообще не больна, и вся шумиха — не более чем большая пиар-акция. В то же время отсутствие информации было воспринято как признак ухода Заворотнюк.