Неправедные долги вернутся бумерангом

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Квартирные товарищества часто жалуются на должников, которые тянут с оплатой счетов, или на суд, в котором почему-то не удалось взыскать долги, даже на законы, которые «защищают должников». Однако у квартирособственников-должников бывают правовые основания не оплачивать долги, особенно если суммы начислений спорные, то есть не имеющие под собой законных оснований. Всё же большинство членов товариществ оплачивает любые начисления, если суммы небольшие, предпочитая не связываться и беречь нервы.

Марина Сухнёва, юрист KETA ÕIGUSBÜROO OÜ, магистр права

Но в случае, если аппетиты правления превышают все разумные пределы или сопровождаются намеренной травлей людей, товарищество рискует стать фигурантом судебного процесса с перспективой оплаты всех расходов, и своих, и выигравшего в суде члена товарищества.

Кто кому- должен решить суд

Члены товарищества ведь тоже вправе обращаться в суд, чтобы установить, что они не должны товариществу. В судебном процессе нередко выясняется, что начисленные товариществом суммы являются необоснованными или недоказанными. В таких случаях суд устанавливает неправомочность требований товарищества, а должник освобождается от оплаты «неправедного» долга.

Вот случай из практики КТ Лайне (ул. Сыле 45, Таллинн), в подъездах которого были испорчены дверные откосы. Правление товарищества порешило, как говорится, «без суда и следствия», что это сделали люди из оппозиции. Правление начислило А.Карловой и О. Мариной по 40 евро, и ещё четверым – по 21 евро к оплате. К тому же эта история сопровождалась безобразными публичными оскорблениями женщин и их детей.

Квартирособственники подали в суд с требованием признать неправомерность начислений и возмещение морального вреда за публичные оскорбления. Суд первой и второй инстанций встал на сторону квартирособственников и аннулировал долг. Также товарищество выплатило женщинам возмещение морального ущерба по 460 евро за ложные публичные обвинения и судебные расходы. Незаконная деятельность правления КТ Лайне обошлась товариществу в сумму 4000 евро. По правилам эту сумму можно было взыскать с виновников беззакония – с правления КТ. Но члены товарищества молчаливо согласились, что их деньги незаконно растрачиваются.

Как умножить долг на 400

Стоит ли удивляться, что в следующем году председатель КТ Лайне, Елена Королёва, решила взять реванш и взыскать с А. Карловой в суде долг в размере 5 евро, который образовался в связи с тем, что расходы на ремонт злополучных откосов правление решило распределить уже поквартирно (даже решение собрания о поквартирном распределении было). Удивительно, но 15 квартир покорно оплатили счета, согласившись со своей ролью «виноватого», хотя действительный виновник не был установлен компетентными органами. Не согласилась оплачивать 5 евро и быть без вины виноватой только А .Карлова.

Суд согласился с аргументами квартирособственника, что распределение данного расхода поквартирно не соответствует закону, так как не внесено в устав товарищества. Поэтому любые расходы нужно распределять по м2 на всех квартирособственников. А пункт устава о том, что правление или общее собрание может произвольно менять порядок распределения расходов, является юридически ничтожным. На это обращал внимание и Государственный Суд в решении № 3-2-1-28-11. Таким образом, требование товарищества взыскать с А. Карловой 5 евро было оставлено без удовлетворения. КТ оспаривало решение в Окружном Суде (отказано), подавало кассационную жалобу в Государственный Суд (в приёме отказано). Пытаясь взыскать 5 евро, председатель потратила на судебный процесс около 2000 евро, увеличив расходы товарищества в 400 раз.

Неправедные пени сдулись в суде

Ещё одна популярная тема – неуёмное начисление пени. Многие товарищества вместо обращения в суд занимаются начислением пени и поглощением всех сумм, поступивших от должника, в счёт погашения пеней. Из-за этого основной долг остаётся не оплаченным, на него продолжают начислять пени, «надувая» долги в геометрической прогрессии и обращая члена товарищества в долговое рабство. До 2018 года пени 0,07% в день или 25% годовых могли раздуться в кругленькую сумму.

Освободиться от неправедных пеней квартирособственник может в суде. Например, в 2014 году КТ Лийкури 28, Таллинн, потеряло в суде все «надутые» квартирособственнику за семь лет пени в сумме 10’222,41 евро. Суд установил, что действия товарищества по зачислению всех поступивших от собственника платежей в погашение пени были необоснованными, поскольку находились в противоречии с принципом добросовестного поведения, так как вместо своевременного обращения в суд для решения спора товарищество занималось безосновательным обогащением.

В судебном процессе нередко выясняется, что начисленные товариществом суммы являются необоснованными или недоказанными. В таких случаях суд устанавливает неправомочность требований товарищества, а должник освобождается от оплаты «неправедного» долга.

А недавно сдулись в суде 2’132,56 евро пени и другие необоснованные долги в размере 596,93 евро у товарищества Коцебу 20, Таллинн, которое правление начислило собственнику квартиры. Для того, чтобы очиститься от неправедных долгов, квартирособственник обратился в суд с иском против товарищества, так как на протяжении четырёх лет на свои просьбы и обращения он получал от членов правления ответ: «Устав читали? Всем трудно, а платить надо». Дело в том, что в 2011 году собственник квартиры попал в затруднительное материальное положение по семейным обстоятельствам и задолжал товариществу более 3000 евро, треть из которых составляли пени. Четыре года квартирособственник прилагал все усилия, чтобы погасить долги по платёжному приказу и оплачивать текущие платежи, но всегда оставался должен около 3000 евро, так как долг не уменьшался: товарищество все поступившие от квартирособственника суммы поглощало в счёт пеней, а на основной долг вновь начисляло пени. Неправомерные действия товарищества превратились в расходы на судебный процесс в общей сумме около 3000 евро.

Совсем свежий пример этого года – неуёмное начисление пеней и неправильное погашение долга из поступивших сумм в КТ Ляянемере 3, Таллинн. Товарищество пыталось взыскать с квартирособственника 5316 евро, из них пени 1597 евро, представляя дело так, будто долги образовались с 2015 года. В процессе выяснилось, что 4223 евро – это долги до 2015 года, и должник ходатайствовал о списании долга за давностью. Вместо того, чтобы своевременно, в течение 3-х лет с возникновения долга обратиться с требованием в суд, это товарищество поглощало поступающие от квартирособственника суммы в счёт пеней по 500-600 евро в год. На все просьбы решить вопрос по закону и добросовестно правление отвечало отказом. Суд признал долг за 2015-2018 годы только в размере 1093 евро, а товарищество потратило на своих юристов 2198 евро.

Марина Сухнёва, юрист KETA ÕIGUSBÜROO OÜ, магистр права http://www.marinasuhnjova.com/



