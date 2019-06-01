Рустем Галич: Я люблю Нарву, а Нарва любит меня

Дата публикации: Вчера, 16:29 Просмотрено: 175

«Прекрасно обрести любовь, страшно потерять её, но всё же она составляет самые лучшие мгновенья жизни».

Иван Бунин

Рустем Галич и трио Senjo в Нарвском замке. Фото: Виталий Школа

Число тринадцать принято считать несчастливым. Однако тринадцатая совместная работа Рустема Галича и нарвского трио Senjo, созданная и показанная у нас в Нарве и в Эстонии, принесет зрителям только счастье – счастье прикоснуться к гению Бунина и таланту Рустема.

Мастер художественного слова, режиссёр, директор Театра поэзии и музыки в Нью-Йорке Рустем Галич хорошо известен нарвитянам. Наш город стал для него хорошим местом, где артиста всегда принимают очень тепло, где у него много друзей.

- Рустем, что нас ждет в этот раз?

- 28 сентября - Бунин. Рассказы о любви. На следующий год Ивану Бунину исполняется 150 лет, и это одна из первых программ, которую мы запускаем в преддверии юбилея великого русского писателя. Это будет литературно-музыкальная композиция из трех рассказов. Любовь во всех ее оттенках и проявлениях. Как всегда, это преломление моего творчества в объединении с местными исполнителями.

- Ты будешь выступать на новой для тебя сцене VabaLava…

- Меня это нисколько не смущает. Новая сцена всегда интригует. Программу в разных вариантах мы уже играли, где-то с танцами, где-то с экраном, с видеорядом. В Нарве будет музыка и текст. В исполнении трио Senjo прозвучат песни о любви, которые будут дополнять тему, поднятую в рассказах писателя. В VabaLava мы решили взять малый зал, на 70 мест, он наиболее подходящий для этой программы.

- Я знаю, что к нам ты приехал из Москвы.

- Да, у меня там был гастрольный показ, мы с большим успехом выступили с программой о Пастернаке на фестивале «Мир русского театра».

7 сентября, в день закрытия фестиваля «Мир русского театра», спектакль нью-йоркского театра «Диалог» посетила народная артистка СССР Вера ВАСИЛЬЕВА. По окончании действия она сказала несколько слов артистам и зрителям.

– Я не ожидала, что постановка, которую вы привезли, будет так глубока, серьезна и так прекрасна. А главное – с каким уважением к поэту она сделана, с пониманием его судьбы. И то, как вы играли, невозможно забыть, потому что зал замер. Я, как актриса, завидую вам, поскольку всю жизнь играю на больших сценах, где реакция зрителя иная. А здесь, в камерном пространстве театра «МОСТ», можно было слышать дыхание зрительного зала. И ваш небольшой театр очень серьезно обогатил нас сегодня. ... Вы нигде не продешевили. И оказались близки к тому человеку, о котором говорила ваша душа.

- Какие у тебя планы на ближайшее будущее?

- Из Нарвы еду в Ригу, затем у меня тур по израильским городам, потом с бунинской программой еду в Париж, оттуда лечу в Варшаву, где мы начинаем отмечать 205-й день рождения Лермонтова. И с Лермонтовым снова возвращаюсь в Прибалтику. Свой «осенний марафон» закончу пушкинскими «Цыганами» в Тарту. То есть, этот европейский тур начинается и заканчивается Эстонией. Затем меня ждут Нью-Йорк, Канада…

- В Нарву с Лермонтовым приедешь?

- Конечно. Мы уже ставили здесь «Демона», спектакль «И рай открылся для любви…». Но в этот раз будет новая редакция. Это будет больше похоже на моноспектакль – в последние годы я иду к минимализму, и нарвские зрители 25 октября в «Ругодиве» увидят именно такой вариант.

- Рустем, ты постоянно включаешь Нарву в программу своих творческих турне. Чем для тебя привлекателен наш город?

- С Нарвой меня познакомила София Школа, председатель общества SOPHIA. Я полюбил Нарву потому, что Нарва полюбила меня. Я люблю тех, кто меня любит. Здесь удивительно теплая атмосфера, и мой сезон не в первый раз начинается с Нарвы. Мягкое вхождение в рабочий ритм среди людей, которые меня любят. Здесь много моментов, которые мне приятны, симпатичны.





Наша справка: Рустем Галич закончил школу Малого театра (Москва) - Высшее театральное училище им. Щепкина, отделение «Актер художественного слова». 12 лет преподавал на кафедре «Сценической речи» этого училища. Исполнитель русской классической поэзии и прозы. Вокально –инструментальное трио Senjo: Светлана Ефимова – вокал, аккордеон, Николай Жданов – гитара, вокал, Денис Коцаренко –контрабас, вокал.



Виталий Школа

Фото: Виталий Школа