Скончался Геннадий Филиппов

Люди и жизнь / Утрата

Дата публикации: Сегодня, 12:31 Просмотрено: 28

На 69-м году жизни в минувшее воскресенье в Ивангороде скончался бывший руководитель русского общества "Русич", председатель Союза российских граждан Нарвы Геннадий Филиппов.

Фото: rus.postimees.ee

Об этом сообщил его сын – Олег Филиппов. Информацию о смерти Геннадия Филиппова подтвердил также руководитель Содружества ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве Валерий Тумко, который примет участие в церемонии прощания. Отпевание пройдет утром 20 сентября, в храме Нарвской иконы Божией матери.

Евгений Капов



