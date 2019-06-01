+Галерея. Труд нарвских дачников вознаграждается теперь не только урожаем, но и официальным признанием

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Конкурс «Нарвское подворье», впервые прошедший в субботу в ДК «Ругодив», был проведен по подобию «Ветеранского подворья», подсмотренного нарвитянами в российском городе Луга. Наши земляки представляли там свое садоводческое искусство нынче уже в третий раз.

Выставочный стол СТ «Березка»напомнил о славном юбилее этих садов. Фото: Наталья Соболева

Съели, выпили и разобрали

Как рассказала нашему изданию Маргарита Борисова, председатель правления СТ «Березка», получившего специальный приз за представление Нарвы на конкурсе в Луге, мысль о том, чтобы провести подобное мероприятие в Нарве, где около 7 тысяч индивидуальных хозяйств, многие из которых очень красивы и ухожены, пришла довольно поздно — уже к завершению лета.

Первый конкурс провели силами садоводов десяти нарвских товариществ, а завершился он выставкой огородных даров, концертом и награждением победителей. Познакомиться с творчеством местных садоводов пожелало довольно много горожан. Они с удовольствием пробовали дары садов и домашние заготовки (консервированные и маринованные огурчики и помидоры, лечо, ягодные соусы для мяса, вино и варенья — представьте себе, даже мёд из одуванчиков). Были разобраны все яблоки, сливы и кабачки, принесенные с собой огородниками. Не осталось и клубней картофеля, если не считать тех, из которых была выполнена поделка на тему «Три поросенка». Так же, мастерски и с выдумкой, нарвитяне подходят и к оформлению своих дачных участков.

Пироги, песнопения и рябиновые бусы

В финале смотра-конкурса в большом зале ДК «Ругодив» состоялось награждение его победителей и призеров. В номинации «Самый благоустроенный участок» победа досталась Андрею и Жанне Савельевым из СТ «Пчела». В номинации «Лучший овощевод» сильнейшими были признаны Галина Оя, Клавдия и Виктор Миловидовы из СТ «Рябинка». В номинации «Лучший цветовод» пальма первенства досталась Наталье Павловой из СТ «Гамма». Елена Соловьева из «СТ» «Березка», увлекающаяся разведением декоративных птиц, включая павлинов, получила титул «Лучшего животновода». Лучшей в применении декоративно-прикладного искусства на своем дворе стала Тамара Резуто из СТ «Большой Приморский». Анна и Стоян Лозановы из СТ «Анил» соорудили лучший детский уголок.

Приза за лучшее оформление выставочного места удостоилась 14-летняя Алиса Миловидова из СТ «Рябинка», украсившая кистями этой ягоды свой наряд.

О подготовке к конкурсу рассказывает Маргарита Борисова:

- У одной только нашей «Березки» было четыре выставочных стола. Наши женщины испекли пирог, мы предоставили для дегустации мою вишневую наливку и яблочное вино, изготовленное Павлинием Рудаковым из Ивангорода. Елена Соловьева принесла своих декоративных курочек и их яйца, которые охотно разбирала публика. А кроме этого, команда нашего СТ показала представление. Горжусь своими садоводами: без их помощи и активного участия сама бы я ничего не сделала.

Еще одна визитка для Нарвы

По словам другого организатора конкурса, Елены Пахомовой, возглавляющей в горсобрании комиссию по товариществам, «Нарвское подворье» не является альтернативой другому, существующему уже несколько лет конкурсу, - «Красивый дом».

Елена Пахомова:

- В новом конкурсе мы оцениваем не только дачные здания, творческий подход в их оформлении, но и урожай.

Мы работали совместно с представителями Союза садоводческих товариществ Нарвы, особенно хочу отметить председателя СТ «Дружба плюс» Инну Метляеву и члена правления союза Маргариту Борисову. Когда мы, объезжая участки и разговаривая с их владельцами, увидели столь живой интерес к конкурсу, то решили, что он будет традиционным. Не исключено, что станет еще одной визитной карточкой нашего города, ведь во всей Эстонии, пожалуй, только Нарва имеет такое большое количество дач. И если раньше считалось, что дачная жизнь интересна лишь пенсионерам, то сегодня ситуация изменилась: садоводством и огородничеством все чаще активно занимается молодежь. Именно молодые хозяева не только выращивают овощи, но и с удовольствием видоизменяют свои участки, внося в их оформление богатую фантазию и творчество.

- Елена, с закрытием рынка «Энергия» есть ли возможность у нарвитян где-то продавать излишки своей садоводческой продукции?

- Этот вопрос решен наполовину, потому что на рынке «Энергия» кое-что все же продается. Думаю, что рынок такого назначения людям нужен.





Переберется на променад

Как уже сообщалось в СМИ, последняя книга президента с самыми красивыми домами в нашей стране впервые оказалась без нарвских объектов. На вопрос «НГ» почему так получилось, ответила зампредседателя горсобрания Лариса Оленина.

- На награждение победителей конкурса «Красивый дом Эстонии» президент всегда приглашает только тех, кто занял первое место в конкурсе своего города, - сказала она. - В этом году первые места в городском конкурсе, к сожалению, присуждены не были. А обладатели вторых мест на республиканский конкурс не приглашаются. Думаю, что трагедии в этом нет. Мы продолжаем участвовать в республиканском конкурсе и подавать заявки на награждение наших лучших объектов.

Что же касается «Нарвского подворья», то уже от редакции смеем предположить, что останутся не забыты оба конкурса, помогающие открывать новые красивые места нашего города и новые таланты нарвитян. Кстати, по словам Маргариты Борисовой, проводить «Нарвское подворье» станут пораньше, и не в доме культуры, а на променаде, где участники смотра-конкурса смогут показывать плоды своего труда и рукоделия в отдельных палатках.

Наталья Соболева

Фотогалерея: Наталья Соболева



