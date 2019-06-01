ОПРОС. Ни за что

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До 26 сентября на портале www.kliimamuutused.ee собирают подписи под петицией «Климатически нейтральная Эстония к 2035 году”, которая затем будет передана для обсуждения в Рийгикогу. Собрано свыше 2000 подписей. В петиции говорится о том, что Эстония должна внести свой вклад в борьбу с глобальным потеплением и включить в государственные программы быстрый переход с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии. При этом важно обеспечить жителям Ида-Вирумаа справедливый доход и перспективы в будущем.



Подписались бы вы под петицией о переходе Эстонии с использования ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии?





Александр:

- Нет, я бы ни за что под этим не подписался. У Эстонии только и есть своего, что сланец, если отказаться от него — значит, придется электроэнергию покупать из-за границы. Электричество все равно будут производить из угля или из сланца — но уже не у нас, а для нас оно будет стоить дороже. Нарва потеряет рабочие места. То, что в петиции говорится о том, как важно обеспечить местным жителям перспективы, меня не убеждает. Вначале пусть обеспечат эти перспективы, а потом отказываются от сланца.

Юлия:

- Я уверена, что заботу об экологии нужно начинать с собственных действий: сортировать мусор, ездить на велосипеде или пользоваться общественным транспортом вместо автомобиля, сажать деревья и цветы. Если каждый станет так делать - экология сразу улучшится. Я не стала бы спорить с людьми, которые хотят принять законы или программы, которые изменят климат к лучшему, они имеют право на свое мнение, но сама я в этом вопросе придерживаюсь иного мнения.

Кристина:

- Я - человек верующий и стараюсь жить по тем принципам, которые изложены в Библии. Люди сами по себе не могут принять достаточно мудрых решений, потому что только Господь знает, что для нас лучше и каков план развития жизни на Земле. Поэтому в вопросе принятия различных политических решений я придерживаюсь нейтралитета. Так или иначе, провидение поможет нам сделать так, чтобы жизнь стала лучше — жизнь на Земле в целом и жизнь каждого из нас в частности.

Николай:

- Нашей сланцевой энергетике на сегодняшний день альтернативы нет. Солнца у нас мало, ветряки — тоже не панацея, они губят птиц, да и электроэнергии дают мало. С другой стороны, если Ида-Вирумаа потеряет кадры, придет в запустение — разве станет от этого жизнь в Эстонии лучше? За последние 20 лет трубы электростанций практически перестали дымить, воздух стал значительно чище — разве нельзя и дальше улучшать нашу экологию консервативными, а не радикальными методами?

Светлана:

- Честно скажу: я не очень хорошо разбираюсь в химии и в том, чем так опасны выбросы Нарвских электростанций. Может быть, они вредны: не стану спорить со специалистами. Но зато я очень хорошо понимаю, насколько плохо все будет в Нарве, если электростанции закроют и люди потеряют свои рабочие места, если отсюда уедут специалисты и молодежь. Нужно начинать с создания здесь новых рабочих мест - а пока минусов в отказе от сланца куда больше, чем плюсов.

Опрос провела: Ирина Токарева









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