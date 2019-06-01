Приглашаем нарвитян на субботник

Люди и жизнь / Жизнь

Дата публикации: Вчера, 16:40 Просмотрено: 121

21 сентября объявлен Всемирным днём уборки. В честь этого Нарвская Городская управа совместно с Narva Linna Arendus SA приглашают нарвитян принять участие в общегородском субботнике, который пройдет 21 сентября, с 12.00-14.00 в зоне отдыха Äkkeküla.

Самый крупный субботник в Нарве состоялся в мае 2019-ого года в любимом месте отдыха нарвитян - Липовой ямке. Фото: Ирина Токарева

Также призываем всех собственников земельных участков – квартирные товарищества, гаражные товарищества, предприятия, школы, детские сады, садоводческие товарищества проявить активность в уборке принадлежащих им территорий.

Давайте сделаем наш город чище вместе!

SA Narva Linna Arendus