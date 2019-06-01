Александр Литвин: интуиция помогает нам делать правильный жизненный выбор

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Военный медик, писатель, исследователь в области эпигенетики и психоэмоциональной генетики Александр Литвин даст в Таллинне 21 сентября уникальную лекцию под названием «Интуиция. Как делать то, что не могут другие?», а затем проведет мастер-класс «Влияние прошлого на будущее».

Александр Литвин: «Мы должны воспитывать счастливых, успешных, интуитивных людей, понимающих свою ответственность перед будущими поколениями».

Сегодня г-н Литвин отвечает на вопросы, которые адресовали ему наши читатели.

- Александр Богданович, в своих интервью вы много говорите об интуиции и называете ее не шестым чувством, как это принято обычно считать, а чувством номер один. Развитая интуиция – это врожденное чувство или приобретаемое с возрастом? Можно ли интуицию развить? И есть ли для этого какая-то особенная система упражнений, свод правил?

- По моему глубокому убеждению, интуиция – это врожденное чувство, оно обеспечивается по принципу других наследуемых генетических признаков. Это, безусловно, рефлекс. В основе интуитивного восприятия – врожденное чувство безопасности. Это врожденное чувство помогает нам в разных жизненных ситуациях сделать правильный выбор. Выбрать правильную и безопасную профессию себе и своему ребенку, задать правильный вектор развития, окружить себя и работать с людьми, которые тебя понимают и поддерживают. Интуиция нам дана для этого, а не для того, чтобы, к примеру, выигрывать в казино.

Генетически в каждом из нас заложен разный уровень интуиции. В детстве, лет до пяти, интуиция очень высокая. Не будь ее, ни одна нянька не уберегла бы дитя от катастрофических ошибок. Ребенок не понимает физику процесса, но он интуитивно осторожен. По мере взросления наша интуиция снижается, так как разум и жизненный опыт заглушают ее. Кто-то из нас сохраняет интуицию, кто-то безвозвратно теряет. Но важно понимать, что интуиция, так же, как и любой рефлекс оттачивается. И поскольку интуиция нам дана изначально, значит, ее можно развивать, тренировать. И делать это, по моему глубочайшему убеждению, необходимо всем!

Да, я понимаю, что в нашем обществе к интуиции относятся с недоверием. Да, ее трудно просчитать, пощупать, потрогать, доказать формулами и законами. Ее объективность крайне низкая. К тому же вопрос интуиции связан с поступками, пролонгированными по времени. То есть сегодня могут проявляться последствия ошибки, сделанной вашими предками 100 лет назад, а последствия ошибки, сделанной вами сегодня, будут явными в далеком будущем. Мы же слишком нетерпеливы. Нам понятна ситуация «сделал – тут же получил». А если этого мы не наблюдаем, значит, нам легче вообще махнуть рукой: не дури, какая там интуиция, нет ничего такого…

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Как развивать этот важный, врожденный рефлекс? Как и все другие наши способности. Человек много играет в шахматы, и уровень его мастерства растет, постоянно рисует, и картины его становятся лучше. Повторение каких-то действий – это по сути своеобразная медитация. В момент медитативного состояния и происходит момент «открытия» интуиции.

Другой вопрос – вы хотите развить интуицию целенаправленно или спонтанно?

Для развития интуиции нужны некие особые условия. Если окинуть взглядом историю нашей цивилизации, то можно увидеть, что все существенные для человечества открытия совершены в средней полосе земного шара, на широте - от 40 градусов до Северного полюса. Поэтому важно, в какой географической точке вы находитесь. Очень важны условия, в которых находится ваш организм: влажность воздуха, низкие плюсовые температуры, питание, сон, окружение.

Хочу обратить ваше особое внимание на сон. Сны, работа со своими сновидениями имеют колоссальное значение для развития интуиции, потому что между сном и интуицией существует кратчайшая связь. Сон – это не просто, как принято считать, отдых для тела. С моей точки зрения, сон – это отдых для души. Чтобы включить нашу интуицию, надо отключить тело. А последнее можно сделать с помощью создания максимально комфортной обстановки для сна. Температура не выше 20 градусов, влажность 55-60%, тишина, затемнение.

Два слова о питании. 99% нашей с вами тревоги основано на интуиции. Такие продукты, как мед, шоколад, орехи, сыр являются природными антидепрессантами, они снижают уровень нашей тревожности и, следовательно, понижают интуицию.

- Но что значит работать со своими сновидениями: постараться запомнить свой сон и, встав с постели, бегом – к соннику в поисках ответа, что же это значит? Так?

- Вы же успешно пользуетесь азбукой, хотя ее и не изобретали. Так же и с сонниками, которые составили знающие люди. Можно ли доверять сонникам? Можно. Но все же я рекомендую создать свой сонник, свою систему знаков и обозначений. Записывать свои сны и постоянно перечитывать свои записи. Тогда мы не пройдем мимо события - потому что мы задали себе сферу наблюдений, мы «заточены» на это и теперь замечаем то, что раньше проходило мимо нас, над чем мы не задумывались.

Конечно, необходимо отдавать себе отчет, что сон сну рознь. Иногда я вижу сон, в котором просто переживаю события предыдущего дня, не более. Но это, как вы понимаете, другая история.

Многие жалуются: мол, ночью даже проснулся из-за удивительного сна, но под утро его забыл. Советую: на прикроватной тумбочке пусть у вас лежит карандаш и лист бумаги. Вспомнить сон также помогает утренний душ.

Я уже сказал, что интуицией в той или иной степени обладает почти каждый человек. Творческая работа подразумевает высоко интуитивное существование. Все успешные люди очень интуитивно развиты. Всегда есть смысл покопаться в своей родословной, хотя бы до четвертого колена (далее четвертого колена многие вещи нами уже не наследуются). Мы ведь копии своих предков. Может быть, кто-то из них обладал повышенной интуицией?

Порой ко мне обращаются люди, которые видят вещие сны, но не касающиеся их жизни. Например, человек увидел во сне авиакатастрофу. Проходит день-два, и это случается в какой-то стране. Зачем мне это, спрашивает он меня? Затем, чтобы дать знать: у тебя достаточно высокие способности в этой сфере, развивай их.

Хочу заметить, что человек с высокой интуицией, как правило, одинок, он не очень вписывается в социум, он не умеет лукавить и легко считывает людей, которые пытаются лукавить. Поэтому понятно, окружающим это не очень нравится.

- Но как довериться своей интуиции? Все мы сильны задним умом. После того, как все случилось, легко говорить: а вот я чувствовал, что… сердце мне подсказывало… Однако на самом деле в тот «судьбоносный» момент ты, рядовой обыватель (в хорошем смысле этого слова), как правило, раздираем различными чувствами и мечешься, слыша то один свой внутренний голос, то другой… Что есть такое главное – на что надо ориентироваться в первую очередь?

- Это очень индивидуально, однозначного ответа нет. У каждого человека своя психосоматика. У кого-то под ложечкой сосет, у кого-то вдруг глаз дергается, или мороз по коже. Но надо отдавать себе отчет: это знак. И самое страшное, когда близкие тебе говорят: хватит накручивать…И ты следуешь их совету.

Что делать? Ломать сте­рео­­тип поведения. Остановиться. Делать то, что не планировал. И это не будет упущенным временем. Надо понимать, что есть время для атак, и есть время для обороны. Если интуиция подсказывает, что не время сейчас штурмовать Эверест, значит, есть возможность посмотреть на этот мир с другой стороны. Это общество нам навязывает постоянное движение. И мы воспринимаем его как нечто однозначно положительное. Хотя это не так. И если нас одолевает тревога, значит, надо остановиться. И понаблюдать за движением мира. У каждого человека есть своя гравитационная и эмоциональная составляющая, каждый из нас – космическое тело, которое движется по своей орбите. Но при этом мы, находясь внутри своей мини-реальности, движемся внутри глобальной реальности. И если вектор сил – наших и Вселенной - совпадает, мы достигаем положительных результатов. Так вот время от времени необходимо дать себе возможность отследить это.

- В одном из своих интервью вы сказали, что дата рождения – это некий штрих-код, в котором записаны все характеристики, система координат. Поддается ли изменениям этот штрих-код, или это такая «пожизненная татуировка», которую не вытравить?

- Да, по моему глубокому убеждению, момент появления на свет в определенный день, месяц, год, в определенной стране, под определенным углом солнечного света – это некий штрих-код, система координат, географическая точка, в которой находился человек в момент своего рождения. Эти данные определяют характер человека, его здоровье, предрасположенности. Тем, кто обращается ко мне, я рассказываю, как пользоваться этой системой координат, чтобы избежать неприятных ситуаций. Это сложная, но вполне постижимая система. Правда, школы, которая бы всех научила, как расшифровывать эту кодировку, нет. Поэтому на лекциях я даю общие рекомендации, а на личных приемах разбираю конкретные ситуации.

Возможно ли изменить свой штрих-код? Да, изменения возможны, но все же не кардинальные. На изменение нашего штрих-кода сильно влияют следующие обстоятельства: наше перемещение в географическом плане – жил в этом городе или стране, уехал в другую; изменение социального статуса – например, женился; рождение детей; появление в ближнем круге новых людей. Это очень важно - видеть, кто находится рядом с вами! Нас меняют прежде всего люди. И когда человек заявляет, что он сам себя сделал, это большое заблуждение.

Никто из нас не может кем-то стать без поддержки других. Мы все – гравитационные единицы со своим зарядом, мы все гравитационно зависимы и воздействуем друг на друга своими эмоциями. Когда-нибудь, наконец, в энциклопедиях официально напишут, что эмоция обладает мутагенным свойством (то есть вызывающим мутации). Эмоция может запустить процесс разрушения. Вот почему так необходимо трепетно относиться друг к другу! Вот почему на интуитивном уровне важно соблюдать эмоциональный баланс и поступать с другими людьми справедливо и честно.

Теория Александра Литвина имеет прикладной характер и находит широкое применение в сфере персональной стратегии и межличностных отношений. Александр Литвин сотрудничает с российскими и зарубежными научными центрами и частными клиниками, его выступления и мастер-классы с успехом проходят в Европе и США.

- Вы часто говорите о том, что за свою судьбу человек отчасти может сказать спасибо своим предкам. Причем это спасибо может быть и в негативном плане. Получается, что какую бы праведную жизнь ты-сегодняшний не вел бы во имя своих потомков, все это не будет играть никакой роли из-за какого-то предка, который когда-то «наследил» в роду? Или все-таки конкретно я что-то могу исправить во имя будущего?

- Я называю это биологическим блокчейном (блокчейн – это выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию – ред.). Да, кто-то получает очень тяжелый крест, и всей его праведной жизни не хватает, чтобы нашлась та волшебная палочка, которая все исправит.

Важно понимать: ты не расплачиваешься за чужие проступки, и ты рождаешься не для того, чтобы исправить чьи-то ошибки. Ты – продукт предыдущих поколений. Если предки совершили серьезные ошибки, то уровень интуиции потомков существенно снижается, и все усилия по моделированию ситуации будут ничтожны. Сами же мы формируем не детей, а прежде всего внуков и правнуков. Мы творцы их судьбы. Когда наши потомки счастливы, мы пребываем в состоянии счастья, в состоянии, можно сказать, рая.

- С другой стороны, в одной и той же семье у разных ее членов совершенно по-разному складываются судьбы – один везунчик, другой как будто за все отдувается…

- И такое бывает. Мы же копируем не одного человека. И когда супруги решают родить ребенка, я настоятельно советую им внимательно проследить свое генеалогическое дерево. Можно реально подобрать дату рождения ребенка, чтобы он скопировал очень хорошего человека в вашем роду до четвертого поколения.

- Есть очень сложные судьбы. Казалось бы, человеку уже достаточно ударов, но судьба продолжает его испытывать. Изречение: что нас не убивает, нас закаляет, слабое утешение. Что делать, чтобы не сломаться?

- Некоторые испытания даются нам, чтобы нас изменить, а некоторые – чтобы нас остановить. На самом деле, у нас колоссальное количество свободы! Мы можем творить, и можем натворить. Наша задача – реально понять, когда мы творим, а когда приносим человеку горе. И надо отдавать себе отчет в том, что твои поступки будут иметь пролонгированное действие.

- Люди решили связать себя узами брака. Или планируют рождение ребенка. Или задумались о переезде. Или собираются в большое путешествие… Короче говоря, на что бы вы посоветовали обратить внимание при планировании каких-то важных событий? Что может насторожить, а что придать уверенности?

- Это исключительно индивидуальный вопрос! Есть общие характеристики, которые задают тон. Например, в случае запланированного бракосочетания: даты рождения жениха, даты рождения невесты, характеристика дня. Последнее тоже очень важно. Я много лет издаю свой Календарь счастливой жизни, где указываю, какие из дней года являются наиболее успешными для тех или иных наших начинаний. Мой календарь учитывает ежедневные изменения природных излучений и гравитационных параметров, оказывающих влияние на планету и людей, живущих на этой планете, то есть на нас с вами.

- И тогда, Александр Богданович, последний вопрос: как можно приобрести ваш Календарь счастливой жизни; можно ли попасть к вам на персональную консультацию и как это сделать?

- Календарь представлен на моем сайте alexander-litvin.ru Там же есть информация о записи на персональную консультацию. Так как за помощью обращаются люди из разных стран, я много работаю в скайпе.

Cветлана Зайцева



