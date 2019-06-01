Нехватка семейных врачей: есть ли кризис в Нарве?

Дата публикации: Вчера, 11:06 Просмотрено: 207

В Эстонии назрел кризис в сфере оказания медицинских услуг, связанный с повышенной нагрузкой семейных врачей и доступностью получения лечения для пациентов.

Медсестры Ирина Казак (на снимке слева) и Наталия Хруцкая, работающие с доктором Валентиной Мишенковой, оказывают пациентам высококвалифицированную помощь и в в половине случаев обращения могут для пациента заменить врача. Фото: Софья Боборенко

1600 или 2000?

Общество семейных врачей добивается от Департамента здоровья заключения договоренности о том, что список пациентов семейного врача не должен превышать 1600 человек, иначе врачу трудно обеспечить качество лечения. Государственные чиновники считают, что для достижения этого следует отвести четыре-пять лет. Каждая сторона желает обеспечить население страны нужной помощью, но видят они этот процесс по-разному. Если для Департамента здоровья главной задачей является обеспечение всех первичной помощью, то семейные врачи озабочены также качеством этой помощи и говорят о том, что невозможно оказывать ее на высоком уровне, если у врача нет для пациента нужного количества времени. Что приводит к переработкам и отказам врачей пенсионного возраста продолжать работу из-за высокой нагрузки.

Безвыходная ситуация?

Для пациентов требование Общества семейных врачей оборачивается невозможностью записаться к врачу поблизости от дома или попасть к конкретному врачу. На встрече с евродепутатом Яной Тоом, прошедшей в Нарве в ноябре 2018 года, пожилая дама подняла вопрос, который, судя по реакции зала, волновал не одну ее. Женщина рассказала, что после ухода на заслуженный отдых их с мужем семейного врача они уже не первый месяц пытаются «прикрепиться» к другому специалисту. И везде получают отказ, якобы из-за большой нагрузки тех, к кому они обращались. «Что же нам делать? Мы просто в безвыходной ситуации, ведь мой муж - инвалид», - в большом отчаянии говорила женщина.

Взявший слово соратник евродепутата, пребывавший тогда на посту мэра Нарвы Тармо Таммисте сказал, что проблема актуальна не только для Нарвы. Дело в том, что специализация «семейный врач» привлекает все меньшее количество выпускников медицинского факультета Тартуского университета. Ведь это специалисты, находящиеся, что называется, на переднем фланге нашего здравоохранения; они обязаны иметь универсальные знания, нести большой объем ответственности за здоровье своих пациентов, поскольку ставят первичный диагноз.

За этими рассуждениями последовала небольшая дискуссия о том, что можно сделать, чтобы стимулировать молодых медиков делать выбор в пользу этой непопулярной пока специальности. Или, наоборот, как поставить дело так, чтобы выпускники были вынуждены отрабатывать полученное в Эстонии образование, а не покидали страну, едва его получив. Однако подобные решения принимаются на уровне государства, которое несет ответственность за доступность медпомощи для населения.

Резерв для записи есть

- Закон об организации медицинских услуг говорит, что участок семейного врача рассчитывается, исходя из того, чтобы в список вошло от 1200 до 2000 пациентов. Если на участке до 2400 человек, то здесь должен работать второй семейный врач. Поэтому, когда Общество семейных врачей выступает с оптимальной, на их взгляд, цифрой в 1600 пациентов, то стоит помнить о требовании закона, который остается пока неизменным, - прокомментировал журналистам ситуацию на традиционном инфочасе в горуправе городской врач Андрей Антонов.

По данным городского врача, на сегодняшний момент в Нарве существует 39 участков (ещё два находятся в Нарва-Йыэсуу). На трех участках назначены замещающие врачи из-за отсутствия постоянных. Если посмотреть количество пациентов, приписанных к этим участкам, то можно увидеть, что в списке первого участка – всего 231 человек, в другом – 428, в третьем - 518 человек. Только один врач, доктор Ольга Сердюкова, имеет свыше 2000 пациентов, у неё на участке свободных мест нет. У всех остальных семейных врачей есть резерв для записи. 2 312 человек числится на участке доктора Галины Берс, но она ведет прием вместе с сыном, поэтому и их нагрузка ниже установленных норм.

К слову сказать, со списком семейных врачей можно ознакомиться на страничке terviseamet.ee или найти ссылку на городском сайте narva.ee.

Вероятнее всего, в ближайшее время те три участка, где сейчас работают замещающие врачи, будут расформированы из-за малой заполняемости, а пациентов распределят между другими врачами, однако и в этом случае нагрузка на семейных врачей окажется ниже установленных норм. Этот вопрос входит в компетенцию Департамента здоровья, который занимается организацией оказания медицинской помощи, определяет участки и проводит конкурсы по поиску новых семейных врачей.

Треть врачей - пенсионеры

Антонов подчеркнул, что говорить о возникновении в Нарве проблем с доступностью семейных врачей не приходится, в отличие от других, особенно сельских, районов Эстонии.

- Министерство не планирует пока понижать планку в 2000 пациентов, учитывая общую ситуацию с семейными врачами, когда никто не желает работать в сельской местности. В Нарве пока доступность помощи остается на нормальном уровне, но и в наш русскоязычный регион молодые врачи не горят желанием ехать. Три года назад в результате победы на конкурсе к нам прибыла молодой врач Анастасия Шутова, все проводившиеся после этого конкурсы проваливались из-за отсутствия кандидатов, - заметил он.

Сейчас в Нарве ещё есть резерв, доступность медицинской помощи на уровне. Надо отметить, что семейные врачи имеют бессрочные лицензии на свою деятельность; с другой стороны, уже сейчас примерно треть всех семейных врачей города – это пенсионеры или люди предпенсионного возраста. Как сложится ситуация, когда они решат закончить свою профессиональную деятельность? По мнению Антонова, участки постепенно будут расформировываться, а пациенты добавляться к тем врачам, у которых сейчас в списке меньше 2000 человек. Не стоит забывать и о том, что население Нарвы сокращается примерно на 800 человек в год, рождаемость падает.

Самостоятельный сестринский прием

Центры семейных врачей (которые в городах должны охватывать не менее шести участков) призваны повысить качество оказываемой семейными врачами помощи. Такой центр может предоставить пациенту обследование на месте, там работает дежурный врач, всегда находится замена на время отпусков или болезни врачей. Еще недавно планировалось, что в Нарве появится четыре центра, но по факту сегодня работает только один, Нарвский семейный врачебный центр под руководством доктора Валентины Мишенковой (Линда 1).

- Создание центра семейных врачей, безусловно, имеет свои плюсы, о которых уже сказано выше, но является сложным проектом и связано с немалыми финансовыми вложениями. Наш центр смог получить помощь из фондов ЕС на реновацию помещений, но все остальное (оборудование, мебель и пр.) покупалось за счет семейных врачей. Если врач уже находится на пенсии или в предпенсионном возрасте, он, конечно же, не заинтересован в создании подобного центра или участия в нем, - говорит Валентина Мишенкова.

По её мнению, даже в условиях центра семейных врачей одному специалисту вести 2000 человек тяжело, а вот 1600 человек с точки зрения нагрузки было бы вариантом идеальным.

- Если на одного врача приходится порядка 1800 человек, то ситуация с доступностью медицинской помощи ухудшается – растет очередь, врачу не хватает времени для общения с пациентом. Отказ врачей брать новых пациентов (особенно людей пожилого возраста и имеющих инвалидность) зачастую связан именно с этим аспектом. Если на молодого человека врач тратит на приеме минут десять, то для разговора с пожилым – уже около получаса. Среди наших врачей-специалистов уже появляются доктора, приехавшие из России или Украины, что частично решает проблему нехватки врачей, но семейными врачами приезжие работать не могут. Выходом из ситуации может стать увеличение количества сестринского персонала. Уже сейчас почти все врачи нашего центра имеют по две медсестры, которые в ходе самостоятельного сестринского приема могут до обращения к врачу решить проблему пациента в 50% случаев. К сожалению, наши пациенты (особенно пожилого возраста) ещё не готовы к такому виду медицинской помощи. Им кажется, что медсестра недостаточно квалифицированна, хотя это совершенно не так, все медсестры сейчас имеют высшее медицинское образование.

Наша справка: По телефону семейного врача 1220 круглосуточно можно получить медицинскую консультацию на эстонском и русском языках. При неотложных случаях звоните на 112 или обращайтесь в отделения экстренной медицины.

Софья Боборенко



