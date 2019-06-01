Андрей Разин: «Врачи сказали, что жить Насте Заворотнюк осталось несколько дней»

Люди и жизнь / ЛюдиАндрей Разин: «Врачи сказали, что жить Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Дата публикации: Сегодня, 13:35 Просмотрено: 38
Продюсер Андрей Разин рассказал о здоровье Анастасии Заворотнюк. Долгие годы они общались и вместе встречались на различных мероприятиях. По его словам, актриса и раньше жаловалась на плохое самочувствие.
Вся страна переживает за здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Последние данные говорят о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» впала в кому и у нее начался отек мозга.
Продюсер Андрей Разин вчера пытался проведать артистку и узнать о ее самочувствии, но его не пустили в клинику. По его словам, Анастасия любила различные косметические процедуры, которые продлевают молодость и часто к ним прибегала.
«Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: «Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь, за ней будущее». Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми», — говорит музыкант.
В беседе с журналистами продюсер «Ласкового мая» отметил, что именно эта процедура подорвала здоровье актрисы. К тому же долгие годы она испытывала стресс из-за проблем с ипотечным кредитом. «Настя всегда сама пробивается, не боится рисковать. Помню, крутилась, пыталась какой-то бизнес открывать, брала в долг», — вспоминает Разин.
Музыкальный деятель признался, что в одном из приватных разговоров поинтересовался у нее отношениями с Жигуновым, напрямую спросив: «Что тебя в нем не устраивает?» Но так и не получил внятного ответа, зато когда увидел Заворотнюк с будущим мужем-фигуристом, отметил перемены в лучшую сторону.
«Она очень хотела создать семью, опять все взяла в свои руки, опять неудача с кредитом, опять впала в панику. Думаю, что эти нервы сильно подкосили ее здоровье. У нее ведь ситуация примерно как у Жени Белоусова — у него была аневризма в мозге, нервничать категорически нельзя», — говорит продюсер журналистам «Комсомольской правды».
О болезни актриса никогда не рассказывала, но жаловалась на плохое самочувствие.
«В Польше все ускорилось — это же молниеносно развивается, спасения практически нет. Доктора говорят, что вчера ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия — отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны», — говорит Разин.
Продюсер сильно переживает, потому что несколько лет назад похоронил Жанну Фриске и Елену Образцову, которая за несколько месяцев до смерти сказала ему: «Андрюшка, вот я сейчас сажусь в машину, еду в аэропорт, лечу в Германию — и сдохну там».
Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Слова поддержки Анастасии Заворотнюк высказал король российской эстрады Филипп Киркоров. В личном микроблоге он написал: «Настя, держись». Кроме того, теплые слова звезде написала Татьяна Лазарева: «Любимый мой Заворотнюк, держись, старайся! Пожалуйста, ты можешь, я в тебя верю и очень люблю».
Поклонники до сих пор не могут поверить в случившееся, присылая слова поддержки в социальные сети. Они надеются, что у их любимой актрисы все наладится и она снова будет радовать публику киноработами.
По материалам Telegram-канала Mash и Baza.
Фото: Legion-Media
Источник: starhit.ru
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