Андрей Разин: «Врачи сказали, что жить Насте Заворотнюк осталось несколько дней»

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Продюсер Андрей Разин рассказал о здоровье Анастасии Заворотнюк. Долгие годы они общались и вместе встречались на различных мероприятиях. По его словам, актриса и раньше жаловалась на плохое самочувствие.

Фото: gazeta.ru

Вся страна переживает за здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Последние данные говорят о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» впала в кому и у нее начался отек мозга.

Продюсер Андрей Разин вчера пытался проведать артистку и узнать о ее самочувствии, но его не пустили в клинику. По его словам, Анастасия любила различные косметические процедуры, которые продлевают молодость и часто к ним прибегала.

«Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: «Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь, за ней будущее». Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми», — говорит музыкант.

Анастасию Заворотнюк поддерживает супруг.