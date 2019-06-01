Михаил Комашко, рассказывающий о том, что народу важно

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7 сентября из Нарвской студии телеканала ETV+ вышла первая в осеннем сезоне передача «Нарвская студия: народу важно». Новый соведущий передачи, журналист Радио 4 Михаил Комашко сегодня гость нашей редакции.

Новость изнутри

Еженедельная дискуссионная передача «Народу важно», в которой обсуждаются важные для Ида-Вирумаа темы и события, появилась на телеканале ETV+ в марте 2016 года. За это время формат передачи претерпевал некоторые изменения, обновлялся и состав ведущих. А в связи с тем, что летом этого года редакция поменяла свой адрес – переехала с ул. Пушкина в помещения театрального центра Vaba Lava Narva – программа несколько обновила и свое название: с сентября она указывается в программе телепередач как «Нарвская студия: народу важно».

- Новая студия, новые декорации, новая картинка в современном HD качестве, новый ведущий в паре с Юрием Николаевым… Есть еще какие-то новшества? – интересуюсь я у Михаила.

- Есть. Например, раньше передача начиналась с 10-минутного устного обзора, что где случилось, который делали ведущие. Теперь будет 10-минутный полноценный выпуск новостей по Ида-Вирумаа – самое главное за прошедшую неделю. Это стало возможным, поскольку мы усилились отдельной командой новостей. В фокусе же обсуждения будут не столько новости, сколько события – то, что будет определять нашу дальнейшую жизнь, то, что нас характеризует, - поясняет Михаил. – В команде программы появились новые люди, благодаря новому оборудованию есть возможность по-новому делать инфографику. Команда репортеров будет работать не только в Нарве, но также в Силламяэ, Кохтла-Ярве, Йыхви и других населенных пунктах региона.

- Так что есть надежда, что новыми темпами будет расти и телеаудитория программы?

- Рейтинги показывают, что количество наших зрителей постоянно увеличивается. Знаем, что в Нарве «Народу важно» активно смотрят и ждут.

Кто есть кто

Михаил Комашко родился в Нарве. «В 1988 году. На всякий случай: Стрелец. Дракон», - в свойственной ему ироничной манере уточняет он.

Родители – инженеры; сумели привить Михаилу с детства интерес к музеям и художественным выставкам. «Искусство для меня всегда представлялось некой магией, волшебством. И это увлекало!», - говорит Михаил. Учился в Пяхклимяэской гимназии. Химия и физика, литература и история шли у него одинаково успешно. Однако гуманитарные дисциплины интересовали все же больше. Писал стихи и рассказы, однажды написал даже мини-пьесу – по просьбе друга, специально для фестиваля школьных театров «Золотая рыбка», с друзьями снимал для школы к праздникам видео­сюжеты, а короткометражка, сделанная ими в рамках проекта «Кинобуса», так и вообще получила первое место. Короче говоря, к концу школы (которую, к слову, закончил с серебряной медалью) Михаил точно понял, что на химфак в Тартуский университет он поступать не будет и что по-настоящему его интересует – работа с текстом, а также все, что связано с кино.

«Сценарное дело – это мое», - поспешно решил Михаил, и поскольку ни в одном вузе Эстонии прицельно этим не занимались, поступил в Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения на факультет экранных искусств.

Пять восхитительных лет учебы!

- Отличительная особенность российского образования – в его «тотальности», - говорит Михаил и объясняет: За пять лет мы прошли полные курсы по истории театра, истории кино, культурологии, философии, режиссуры, искусствоведения, изучили основы юриспруденции, трудового права и прочее, прочее.

Со второго курса Михаил активно включился в научно-исследовательскую работу, успешно выступал на студенческих научных конференциях, публиковался в журналах и после окончания университета (с красным дипломом), получив специальность «кинодраматург и педагог», продолжил трехгодичное обучение в аспирантуре на кафедре искусство­знания.

Но до защиты кандидатской диссертации не дошел и по семейным обстоятельствам вернулся домой.

- Когда знакомые мне сказали, что Нарвская студия Радио 4 ищет журналиста и не попробовать ли мне туда устроиться, честно скажу, я подумал, что это пустая затея. Тем более что журналистика меня никогда не увлекала, - рассказывает Михаил. – Тем не менее собеседование прошел успешно и с 17 августа 2015 года работаю редактором Нарвской студии Радио 4 Эстонской общественной теле-радиовещательной корпорации (ERR). И мне даже понравилось. 4 года работы, узнавания нового, развития себя, знакомства со множеством людей. Сказать по правде, не люблю слово «журналист» - есть в нем некоторая негативная оценочность. Предпочитаю говорить о себе как о человеке, который работает в медиа и создает местный нарратив (нарратив - повествовательные и событийные тексты от лица конкретного человека, главное, чтобы рассказывалась история – ред.), который бы двигал общество вперед. Понимаю, что это очень большая ответственность, которая лежит на людях из сферы СМИ. Хочется делать что-то по-настоящему существенное и полезное для своего города.

Как редактор Нарвской студии Радио 4 Михаил Комашко выходит со своими материалами с понедельника по четверг в утренней передаче (с 8.30 до 9.00) в местном эфире и в 13.05 – в республиканском.

И теперь с начала сентября по субботам в 19.15 мы можем увидеть Михаила Комашко в качестве соведущего телевизионной передачи «Народу важно» на канале ETV+.

«Надеюсь, эта работа будет большим плюсом к развитию моего личного бренда», - амбициозно заявляет Комашко.

Другая жизнь

«Свободное время предпочитаю проводить с друзьями, книгами, фильмами, - говорит Михаил. - Очень бы хотелось как можно больше путешествовать, но не всегда получается».

Впрочем, в нынешнем году он уже совершил 13 авиа­перелетов. «Если считать внутренние линии», - уточняет Михаил. Побывал с коллегами по ERR в пресс-туре по Китаю, потом на трехнедельной учебе в США.

В свободное время Михаил читает лекции по основам журналистики подросткам, посещающим центр VitaTiim, выступает в роли ведущего в интеллектуальной игре «60 секунд», которая проходит в клубе «Авеню», модерирует различные мероприятия, в том числе и снискавшие популярность Дни обсуждений Bazar.

3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА: - Михаил, ты помнишь свой первый прямой эфир на радио? - Точную дату не помню. Но вот помню свою главную проблему — у меня перехватывало дыхание, когда я читал анонсы наших тем в республиканском эфире. Благодаря курсу занятий по дыханию, который провели специалисты (не индивидуально со мной, а в группе с коллегами, на ERR обучение по тем или иным темам идет постоянно), удалось с этим справиться. - Предположим, у тебя есть возможность взять интервью у любой знаменитости — без всяких ограничений, перед тобой весь мир. К кому отправишься? - Таких людей много! Но, во-первых, я бы выбрал русско­язычного человека — просто потому, что хочется свободно общаться на родном языке, наслаждаясь всеми смысловыми нюансами слов, выражений. Тогда так: главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, российский политолог Екатерина Шульман (умнейшая женщина!), российский публицист Станислав Белковский. - А теперь в обратном направлении: какому СМИ ты бы мечтал дать интервью? - В журнале Esquire (ежемесячный мужской журнал, основанный в 1933 году в США. Основные темы: культура и искусство, бизнес и политика, технологии и автомобили, еда и здоровье, персонажи и интервью — ред.) на последней странице есть такая колонка «Правила жизни от...». Когда читал, представлял, как звучали бы правила жизни Михаила Комашко. Одно из них было бы: не нужно бояться современного искусства! Поверьте, оно просто существует, и это ваш выбор — обогащаться за счет понимания и любви к нему или просто пройти мимо и ничего не познать.

Светлана Зайцева









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