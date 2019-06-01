Легендарный социолог: как стать гражданином своей страны

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На прошлой неделе в Нарве побывал Юло Вооглайд - социолог, обществовед, педагог и общественный деятель, которого многие люди в Эстонии и России называют «просветителем» а также своим Учителем - именно так, с большой буквы. На встрече с читателями в Нарвской центральной библиотеке 84-летний ученый представил свою новую книгу «Напутствие гражданину», которую он назвал учебным пособием для тех, кто хочет мыслить самостоятельно.

Директор библиотеки Марица Орт выразила надежду на последующие встречи Юло Вооглайда с нарвитянами. Фото: Ирина Токарева

Решения нужно «делать» самому

Юло Вооглайд - не из тех, кто ищет легких путей. Несмотря на почтенный возраст он и сейчас активно участвует в общественной жизни. Среди тех, кто формирует политические решения в Эстонии, мало тех, кто не получал бы писем от Вооглайда. Правда, большинство из этих писем так и остались без ответа, но это не заставило философа опустить руки.

В своей новой книге, где он, пропагандист системного подхода к любой задаче, попытался охватить все сферы нашей жизни, он пишет о том, что активность и смелость - это именно то, что сейчас нашему обществу необходимо как воздух.

«Вруна следует называть вруном, также как вора - вором, а мерзость — мерзостью. Гражданину следует учиться называть вещи своими именами, в противном случае будет невозможно избавиться от недостатков и укрепить основы нравственного поведения. Смелому легче живется!» - пишет Вооглайд. Эта книга впервые вышла в свет весной 2019 года на эстонском языке и ее оригинальное название Elanikust Kodanikuks - «От жителя - к гражданину» - подразумевает путь, который каждый человек должен пройти, если хочет влиять на происходящее в его стране.

Издание книги - заслуга фонда «Интеллектуальное наследие Юло Вооглайда», созданного его друзьями, учениками и единомышленниками. Кстати, если есть желание купить для себя эту книгу по себестоимости, за 15 евро, можно сделать это на сайте фонда www.vooglaid.org.

В июне книга вышла на русском языке, готовятся также ее переводы на украинский и английский.

Фото: Ирина Токарева

В начале встречи Вооглайд обратился к собравшимся:

- Благодарю, что решили использовать сегодняшний вечер для того, чтобы вместе подумать о том, как формируется гражданин. Никто не может его сформировать, мы можем лишь создавать предпосылки для этого. И книга эта — не учебник, она дает представление о том, что важно в процессе становления гражданина.

Гражданин - это человек, который всеми силами стремится к улучшению общества. Ожидать, что кто-то другой вместо нас займется этим - наивно и инфальтильно.

Эта книга написана для народа - на эстонском и на русском. Мы старались, чтобы книга вышла хотя бы месяца за полтора до выборов, торопились, но все равно не успели - книга вышла за две недели до выборов.

Учебник для гражданина

Юло Вооглайд также ответил на многочисленные вопросы, прозвучавшие на встрече, модератором которой был нарвский журналист Юри Николаев.

- В Нарве живут не только граждане Эстонии, но и неграждане, и граждане России. Зачем им эта книга?

- Какая доска в бочке главная, какое звено - главное в якорной цепи? Каждый ответит - главное, чтобы все они были на месте. Нет смысла шлифовать одну доску в бочке, если какой-то другой не хватает. Эта книга написана для всех, кто хочет чувствовать себя в своем отечестве нормально, хорошо.

Никого нельзя сделать счастливым - но человек может стать счастливым сам, если он осознал, что этому способствует. И никогда не поздно начинать. Но нужно разбираться в психологии и социологии, осознавать важность системного подхода. Этому нельзя научить, но мы собрали в книге материалы, которые помогут человеку научиться системному подходу.

- Чтобы стать ведущим специалистом в какой-либо области, человек должен пройти обучение, сдать экзамены, набраться опыта. Но депутаты Рийгикогу такой подготовки не проходят, могут ли они компетентно руководить страной? И как тогда относиться к выборам?

- Уинстон Черчиль сказал: «Если бы от выборов что-то зависело, их бы давно отменили». Но мы можем это изменить - если действительно захотим этого. Народ вместе с журналистами должен быть гораздо требовательнее и не считать партией любую компанию, желающую с помощью трюков собрать голоса и узурпировать власть.

Для того, чтобы быть занесенными в избирательные списки, всем депутатам следует публично доказать, что их подготовка позволяет компетентно принимать участие в работе парламента. Как этого добиться, пока непонятно, но если есть цель, есть вера, что этой цели можно добиться, и есть воля, чтобы не бросать начатое, то тогда все возможно.

Фото: Ирина Токарева

- Наше образование - хорошее, так нам говорят, и это подтверждают международные тесты PISA. Но почему-то наши школы не выращивают граждан - если бы было по-другому, то и ваша книга была бы не нужна. Что не так с нашим образованием?

- Начнем с того, что никакие тесты не могут ничего измерить. Наши школы дают много знаний - намного больше, чем, к примеру, американские школы. Ученики много знают, но при этом мало умеют и почти ничего не понимают. А хорошее образование - это и знания, и умения, и понимание.

Образование - это чудо, которое невозможно «дать», дать можно только предпосылки для того, чтобы дети хотели и умели учиться. Пока этого нет, довольным нашей системой обучения быть нельзя. Но я и не слышал, чтобы где-то — в Америке или в другой стране - были довольны. Это общая проблема, и ее нужно решать.

- Сейчас много спорят о том, на каком языке должно вестись преподавание в школе. Что вы об этом думаете?

- Нужны разные школы на разных языках. Ведь человек приобретает образование в русле культуры, а формируется представление о культуре на основе родного языка. Родной язык нельзя ничем заменить, так же, как нельзя заменить чем-то иным любовь или природу.

Нужно владеть несколькими языками, особенно в таких маленьких странах, как Эстония. И латынь нужна, и китайский, и английский, и русский. До школы, до 7-летнего возраста, нужно изучать по меньшей мере три языка. Те, кто замыкается на языке, создают псевдовопрос. Учеба должна вестись на родном языке и на разных других языках.

Фото: Ирина Токарева

- Несмотря на то, что вы очень хорошо видите все недостатки нашего общества, вы не утратили веры в прогресс. Что поддерживает вашу веру? Что изменилось в Эстонии к лучшему за последние 20 лет?

- Первое и главное - то, что мы не пропали, хотя все вокруг прогнозировали, что самостоятельное существование нашей системы невозможно. Тем не менее, уже четверть века существуем. За это время примерно половина населения стала жить значительно лучше, одна четвертая часть живет неплохо, и еще одна четвертая часть находится в сложном положении. Можно ли сказать, что это хорошо? Можно ли сказать, что хорошо то, что мы стремимся к все большему потреблению? Что мы существуем за счет природы? Этот курс пора менять, не ожидая, когда наступит коллапс. Для этого каждый член общества должен обладать умением самостоятельно мыслить, то есть умением предвидеть и создавать предпосылки для будущих поколений достойно существовать без страха перед будущим. Чтобы это умение развить, мы и издали эту книгу.

- Вы встречались в Нарве со взрослыми и со школьниками, среди них есть те, кто хочет думать самостоятельно?

- Об этих встречах - только самые теплые впечатления. Да, они думают - активно, очень здраво и с чувством ответственности, как и полагается гражданам. Несмотря на тот факт, что учиться гражданственности пока было негде. Посмотрим, что изменится, когда они прочтут эту книгу - и не только прочтут, но и хорошо продумают то, что прочитали.

Юло Вооглайд CV Родился 29 августа 1935 года в Таллинне. В 1953 году окончил педагогическое училище в г. Хаапсалу.

Работал по специальности, затем учился в Тартуском университете на историческом факультете. В 1963–1965 годах был журналистом газеты «Эдази», вскоре благодаря его исследованиям ставшей самой читаемой газетой в Эстонии. В 1970 году Вооглайд защитил в АН СССР кандидатскую диссертацию «Опыт социологического и социально-психологического исследования структуры читательской аудитории городской и районной газеты». В 1965 году создал Лабораторию социологии массовых коммуникаций при Тартуском университете. Она существовала за счет самоокупаемости. Первым в Эстонии и одним из первых в Советском Союзе начал проведение массовых социологических опросов по двум направлениям: социология труда, особенно вопросы удовлетворенности различными аспектами трудовой деятельности, формирование психологического климата в трудовых коллективах и др., а также изучение газетной аудитории, закономерностей распространения информации через СМИ, способов подачи информации с учетом интересов читателей. Благодаря энергии и предприимчивости Вооглайда лаборатория приобрела свой хутор, где устраивались художественные выставки, выступали молодые литераторы, велись научные семинары, свободные обсуждения. В 1975 году Юло Вооглайд был уволен из Тартуского университета и исключен из КПСС в связи с обвинениями политического характера. С 1975 по 1977 год работал в Центре научного управления трудом и управлении Министерства легкой промышленности Эстонской ССР, а с 1977-го по 1986 год — в Институте содействия лидерству и профессиональному развитию в Эстонской ССР. С 1986-го по 1989 год, в годы «поющей революции», руководил Центром развития Пиргу, который разрабатывал сценарии саморегулируемого функционирования народного хозяйства Эстонии. В годы перестройки был народным депутатом СССР.

Неоднократно избирался в состав Рийгикогу. Вооглайд входил в состав делегации, которая в 1989 году вела переговоры с Михаилом Горбачевым о выходе Эстонии из СССР. Был депутатом Рийгикогу VII, VIII и X созывов. В 2004 году по собственному желанию отказался от мандата со словами: «Чаша моего терпения переполнена, потому что все мои рекомендации разбиваются о стену непонимания». Занимал пост председателя правления Национальной библиотеки и Национальной библиотеки Научного совета. Сооснователь, президент и вице-президент Эстонского Римского клуба, почетный член Эстонского общества охраны природы, сооснователь Ассоциации педагогов для взрослых и многих образовательных союзов, а также почетный член Эстонского союза журналистов и ряда других общественных организаций. С 2000 года - эмерит-профессор Тартуского университета.

Регулярно бывает в Украине как сооснователь Think Camp — международной палаты мыслителей и управленцев, где проводит семинары на тему усовершенствования системы образования и подготовки генералистов. Сам изобрел термин «генералист» - личность с особым системным способом мышления, которое позволяет не «принимать», а «делать» решения. C юности и до сих пор занимается яхтенным спортом.

У супругов Юло Вооглайда и деятеля образования Керсти Нигесен 10 детей, 22 внука и 11 правнуков.

Ирина Токарева









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