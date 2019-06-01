Майлис Репс: школы на русском языке не исчезнут

Министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) заявила, что закрытие русских школ в Эстонии - это не решение.

Mailis Reps. Foto: Ilmar Saabas, Delfi

По словам Майлис Репс, внесенный коалицией законопроект, согласно которому правительству дается задание выработать программу развития эстонского языка на 2021-2035 годы, - это реалистичный взгляд на интеграцию русскоязычных учеников в эстоноязычное образование.

"Цели же реформистов, законопроект которых о переходе на единое эстоноязычное образование обсуждался в Рийгикогу, не являются реальными. Если с 1 сентября 2020 года русскоязычная школа со своими учителями и в нынешней ситуации просто начнет как бы говорить на эстонском языке, то не будет тем решением, которое мы в обществе хотим", - заявила Репс в веб-передаче "Прямой эфир из Дома новостей" (Otse uudistemajast).

"Некоторые говорят о закрытии школ. Мы же говорим о том, как мы на самом деле можем интегрировать неэстонцев. Я не говорю сейчас о каком-либо сплочении, а лишь о том, чтобы они на самом деле свободно говорили на эстонском языке", - добавила Репс.

"Закрытие русских школ - это не решение. Если у нас нет нужных учителей, нет готовности к переходу, и вдруг появляется какое-то политическое решение, приправленное гневом, то боюсь, что это не даст требуемого результата", - отметила министр.

"Исчезнет ли русская школа в Эстонии вскоре окончательно? Нет. Какая-то часть русскоязычного образования, конечно же, останется. Начнем с того, что у нас есть дети с особыми потребностями, и их родители хотят обучения на родном языке", - подчеркнула Репс.

В начале июня мэр Таллинна и вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт сказал, что решение центристов войти в коалицию с Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) и партией "Отечество" (Isamaa) для него оказалось трудным, но это была единственная возможность сохранить русскоязычное образование в Эстонии.

"В этой коалиции каких-то конкретные даты, как, например, 1 сентября 2020 года в законопроекте реформистов, не обсуждались. Это было наше принципиальное условие. Однако мы в этой коалиции договорились, что примем конкретные решения, направленные на то, чтобы все дети, которые пойдут в школу, владели эстонским языком", - отметила Репс.

По словам Репс, конечная цель - дать родителям выбор и никого не принуждать.

"В какой-то момент, например, в Таллинне останутся одна или две полностью русскоязычные школы, в которых будет идти интенсивное обучение эстонскому языку, а остальные школы будут многоязычными. Готово ли эстонское общество к такому развитию событий, мы увидим", - сказала Репс.

Перед выборами центристы обещали, что учителя, которые будут преподавать на эстонском в русских школах, получат 30% прибавки к зарплате. Однако, по словам Репс, сейчас эту идею, реализация которой стоила бы 36,5 млн евро, невозможно претворить в жизнь из-за сокращений в бюджете.

Источник: rus.err.ee





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