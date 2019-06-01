Ходатайства второго тура по приспособлению жилья отправлены в министерство

Дата публикации: Вчера, 10:53 Просмотрено: 171

В Нарве изменено постановление «Порядок назначения пособия на приспособление жилого помещения в городе Нарве». Как пояснила директор Департамента социальной помощи г. Нарва Елена Васильева, изменения носят чисто формальный характер, не меняя сути самого постановления.

Иллюстративное фото.

- В принятом ранее постановлении была ссылка на приложение №2, где указывались конкретные суммы, подлежащие компенсации. Программа по приспособлению жилых помещений к нуждам людей с особыми потребностями продолжится до 2023 года, и каждый год министр социальной защиты устанавливает новые суммы компенсации. Для того, чтобы не менять наше постановление ежегодно, мы убираем из него ссылку на приложение № 2 и указываем, что компенсации подлежат расходы, необходимые для реализации мероприятий, в соответствии с постановлением министра социальной защиты, - пояснила она нашему изданию.

По данным Васильевой, в первый тур программы в 2018 году было подано 13 ходатайств, по двенадцати из них работы уже завершены. На этот этап было потрачено чуть более 77 тысяч евро, из которых расходы городского бюджета составили 24 тысячи, ещё почти 54 тысячи евро передано городу министерством социальных дел. Из 24 тысяч городских денег почти девять тысяч составило обязательное самофинансирование города (15% от суммы расходов на приспособление), 15 тысяч доплатил городской бюджет за нарвитян, не имеющих возможности оплатить свою долю софинансирования по экономическим обстоятельствам.

В конце августа в министерство социальных дел были отправлены ходатайства, поданные в ходе второго тура программы. Горожане представили 59 заявлений, из них комиссия отобрала 27. Отказы были связаны с разными причинами, например, наличие ипотеки или значительное превышение предполагаемых расходов от установленных размеров компенсации. Васильева заверила, что у тех, кто получил отказ, есть шанс попасть в программу в последующие годы.

Софья Боборенко



