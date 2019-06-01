Дети из Силламяэ отдохнули в Нарва-Йыэсуу

Люди и жизнь / Жизнь

Дата публикации: Вчера, 14:58 Просмотрено: 140

В последнюю неделю августа в санатории Нарва-Йыэсуу отдыхали дети из Силламяэского детского дома «Лоотус».

Фото: НКО «Тепло сердец»

Как рассказала нашему изданию учредитель НКО «Тепло сердец» и руководитель проекта Анна Тыниссар, поездки для ребят из детского дома «Лоотус» НКО организует с 2014 года. Но последняя поездка детей - в санаторий Усть-Нарвы, чья администрация сделала участникам проекта ощутимую скидку, - стала самой продолжительной. Целых 5 дней ребята 8-14 лет жили в курортном городе.

Фото: НКО «Тепло сердец»

Для них была продумана программа неформального обучения. Они прошли курс оздоровительных лечебных процедур (массаж, светолечение, лечебные ванны), купались в уличных бассейнах и посетили СПА, а также участвовали в мастер-классе по изготовлению суши, который провела группа специалистов Sushi Shop Estonia. Кроме того, воспитанники детского дома пообщались с нарвскими байкерами из группы Rolling Freedom, которые приехали в гости к ребятам не на пяти, как планировалось изначально, а на 12 мотоциклах и прокатили с ветерком всех желающих.

Фото: НКО «Тепло сердец»

Также у ребят состоялись тренировка по современному мечевому бою и настольные игры от братства «Викингов Вирумаа» (сообщество молодежи, интересующейся ролевыми играми и исторической реконструкцией). В программе значились также занятия по художественной лепке из глины на гончарном круге под руководством Ольги Тойвонен.

Анна Тыниссаар, Юлия Грентс, Артем Малахов, Андрей Соколов и Елизаветта Шильман /НКО «Тепло cердец», остальные + Progress Center. Фото: НКО «Тепло сердец»

Ранее воспитанники «Лоотуса» уже побывали в Таллинне, деревне Лотте, на острове Найссаар, в деревне Викингов и в центральной Эстонии. Поездку спонсировала фирма Ekast, а проведение одного из мастер-классов поддержало Eastman Epecialties OÜ. Соорганизатором мероприятий была НКО Progress Cente Estonia, а спонсорами выступили Ekast AS и Eastman Specialties OÜ.

Фото: НКО «Тепло сердец» Фото: НКО «Тепло сердец» Анна Тыниссаар и Карина Кюппас / учредитель НКО «Тепло сердец» и директор лечебного SPA „Narva-Jõesuu". Фото: НКО «Тепло сердец» Фото: НКО «Тепло сердец»

Наталья Соболева



