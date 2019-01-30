Невыгодно?! Нарвские КТ отказываются от сортировки мусора

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Несмотря на то, что сортировкой мусора на три вида - бумага и картон, смешанные бытовые отходы, упаковка - в нарвских товариществах занимаются уже много лет, часть товариществ в последнее время отказалась от заказа контейнеров для различных видов упаковки, мотивируя это тем, что «выгоды нет никакой, а головной боли - вагон».

Пока КТ Таллиннское шоссе, 32 не отказалось от контейнеров для смешанной упаковки, но подумывает об этом. Фото: Ирина Токарева

Фирмы удивляются

Все началось с письма, которое прислала в редакцию наша читательница. «Мы столько лет слышим о грядущей экологической катастрофе, директивах Евросоюза, о мусорных штрафах и так далее.

Даже производители кухонной мебели уже вняли веяниям времени и делают в контейнерах для мусора по три отделения, чтобы его легче было сортировать. И вдруг я узнаю, что многие товарищества в Нарве - например, по Таллиннскому шоссе - отказались от сортировки упаковки - коробочек от йогурта, пакетов от сока и так далее. Как такое возможно?» - пишет читательница.

В первую очередь мы поинтересовались, отказывались ли нарвские КТ от контейнеров для упаковки, у двух фирм, которые в Нарве занимаются вывозом отходов - Ekovir OÜ и Ragn-Sells AS. Руководитель по коммуникациям Ragn-Sells Райнер Пести искренне удивился такому вопросу, заявив, что даже не представляет себе, что в наше время кто-то может так поступать.

Людмила Морина, руководитель проектов фирмы Ekovir, которая оказывает услугу по вывозу мусора большей части нарвских КТ, также ответила, что, скорее всего, речь идет о необоснованных слухах. «В июне, июле и августе 2019 ни одно из квартирных товариществ Нарвы не делало заявку на отказ от контейнеров для сортировки отходов.Наоборот, были сделаны дополнительные заявки на аренду отдельных контейнеров для бумаги и картона и для упаковки», - сообщила она.

На первый взгляд, иначе и быть не может - ведь, не говоря уже о пользе для окружающей среды, вывоз сортированного мусора обходится дешевле. «Опустошение контейнера с бумагой и картоном осуществляется бесплатно, стоимость опустошения контейнера с упаковкой почти в 2,5 раза дешевле, чем такого же объёма контейнера со смешанным бытовым мусором. Это означает, что сортировать мусор намного выгоднее, чем складывать все виды отходов в один контейнер для смешанного бытового мусора», - пояснила Людмила Морина.

Стоит напомнить также, что город до сих пор предоставляет КТ контейнеры для упаковки в бесплатную аренду, и этой возможностью пользуются многие нарвские товарищества, что подтвердила нам старший специалист по окружающей среде нарвского Департамента городского хозяйства София Перескока.

По данным члена правления Narva Jäätmekäitluskeskus (Нарвского центра обращения с отходами) Кирилла Аверина, некоторые нарвские КТ благодаря сортировке мусора экономят на его вывозе до 1000 евро в год - неплохое подспорье для бюджета товарищества.

В контейнерах для смешанной упаковки не место для старой одежды и испорченных фруктов, как это происходит в данном КТ. Фото: Ирина Токарева

«Бомжи, птицы, грязь - надоело!»

Тем не менее, небольшой опрос, проведенный «НГ», показал, что как минимум с десяток домов не пользуются контейнерами для сбора смешанной упаковки. Так, уже четыре года назад отказалось от контейнеров для смешанной упаковки квартирное товарищество, расположенное в одной из нарвских «китайских стен», по адресу Таллиннское шоссе, 42, где в общей сложности насчитывается 252 квартиры.

Его председатель Елена пояснила: «Дело даже не в том, что выгоды не было никакой. Главная причина в том, что это постоянная головная боль: в эти контейнеры не только бросают обычный бытовой мусор посторонние, в него периодически залезают любители порыться в мусоре, после них территория остается грязной, по утрам налетают чайки, дворнику приходится выполнять лишнюю работу...».

Если в контейнер для упаковки бросают обычный бытовой мусор, то и вывоз такого контейнера стоит столько же, сколько вывоз обычного смешанного бытового мусора, поэтому никакой выгоды эти контейнеры товариществу не приносят, поясняет Наталья, председатель КТ другой «китайской стены» по Таллиннскому шоссе, 32.

Наталья признается, что КТ сейчас взвешивает разные варианты: то ли огородить контейнеры, чтобы доступ к ним имелся только у жителей дома, то ли вовсе отказаться от них. Причина - та же: бомжи, чайки, замусоренная территория и постоянные штрафы от фирмы-перевозчика. «Сейчас у нас бывает так, что даже в контейнеры для бумаги и картона люди кидают банки с вареньем, не понимая, что после этого картон перестает быть упаковкой, которую принимают бесплатно, и становится мусором», - добавляет Наталья.

Председатель КТ по Таллиннскому шоссе, 46 Сергей Львов, который является также и депутатом Нарвского горсобрания, сказал нашей газете, что контейнеры для упаковки у товарищества есть и отказываться от них оно не собирается. «Да, большой экономии они не приносят, потому, что среди жителей попадаются разные люди: большинство - сознательные, но есть и лентяи, и разгильдяи, и просто хулиганы. Но в целом мы в КТ считаем, что сортировка отходов - наше неизбежное будущее, поэтому отказываться от нее нельзя»,- сказал Львов.

По мнению Львова, назрела необходимость задуматься о проведении компаний по информированию населения о целях и правилах сортировки мусора на постоянной основе: когда-то эта работа проводилась и мусор сортировали лучше. Того же мнения и другие председатели КТ в «китайских стенах»: когда-то в каждом подъезде висели плакаты, поясняющие правила сортировки, теперь их неплохо было бы обновить.

Председатель еще одного КТ, расположенного на проспекте Кангеласте, сказал, что экономию от складирования смешанной упаковки в отдельный контейнер КТ получает. «Это происходит благодаря нашему дворнику, которой приходится постоянно залезать в этот контейнер и отсортировывать бытовой мусор вручную», - признался председатель. Гораздо большую выгоду от сортировки упаковки КТ могло бы получать, если бы все жители дома понимали, как важно уменьшать объем упаковки, спрессовывая пакеты из-под сока и молока. «Тогда контейнеры для упаковки можно было бы опорожнять в два раза реже», - поясняет он.

Сортировки не избежать

Итак, основными причинами, по которым сортировка упаковки не приносит КТ выгоду, председатели называют несознательность части горожан и недостаток информации о правилах сортировки. В то же время недавний опрос нашего издания на эту тему (см. «НГ» от 30.01.2019) показал, что нарвитяне с готовностью занимаются сортировкой мусора и делают это не ради денег, а ради чистоты окружающей среды.

«Большая часть нашего населения - люди ответственные, и это проявляется во всем. Но есть разгильдяи, которым на других наплевать - хоть на каждом этаже повесь правила сортировки, они все равно их будут нарушать», - с горечью поделился мыслями еще один председатель КТ.

Напомним, что к 2020 году в Эстонии должно отправляться на вторичную переработку 50 процентов бытовых отходов.

Это предполагает, что такие отходы, как бумага, металл, пластик, дерево, должны собираться отдельно, чтобы затем их можно было отправить на вторичную переработку. Если Эстония не выполнит взятое на себя обязательство, то Еврокомиссия может назначить стране штраф. И хотя пока новый Закон о сортировке отходов, который должен стимулировать население к более активной сортировке мусора, в Эстонии не принят, очевидно, что оставить все, как есть, невозможно.

Ирина Токарева









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