Иван Сергеев: Нарве нельзя опускать руки, надо идти дальше

Нарва, уступившая Тарту в серьезной борьбе титул Культурной столицы Европы 2024 года, по мнению руководителя рабочей группы Нарва 2024 Ивана Сергеева не должна опускать руки, а стараться реализовывать свои планы.

Иван Сергеев. Автор: EESTI MEEDIA/SCANPIX

Последние полтора года к Нарве было приковано повышенное внимание средств массовой информации. Как считает Иван Сергеев, это сыграло как позитивную роль, так и негативную. И все это отразилось в вопросах жюри. Например, неясная позиция города по отношению к театральному центру Vaba Lava была одним из моментов, на который обратило внимание жюри.

"Любая новость, любой маленький конфликт — все отслеживалось, жюри оценивало заявку комплексно. Все моменты имели свой отпечаток", - считает Сергеев.

Непонятные политические решения горсбрания, которые имели место весной этого года и вызвали задержку в подготовке финальной заявки. Тоже были замечены международным жюри, что, по мнению Сергеева, вызывало определенные опасения экспертов — сможет ли Нарва справиться с этой задачей.

"По основным вопросам, которые задавали члены жюри, было видно, чего на самом деле они опасались. Ни качество заявки, ни того, что мы что-то неправильно во время визита сделаем. Когда они приехали в Нарву, было ощущение - "ну, посмотрим, что там", а уезжали в приподнятом настроении. Во время объявления результатов конкурса стало ясно, что пауза, которую сделала Нарва, наложила серьезный отпечаток на решение комиссии", - сказал Сергеев.

Руководитель тартуской рабочей группы Берк Вахер в интервью вчера отметил, что слабой стороной Нарвы, как по его мнению, посчитало жюри конкурса, была направленность приграничного города на восток и развитие связей с Россией. Иван Сергеев в корне не согласен с этим, так как, по его словам, жюри наоборот отметило это как сильную сторону Нарвы.

"Комиссия нас мотивировала заниматься именно этим аспектом (приграничным сотрудничеством), что давало нашей заявке уникальность. В случае Нарвы эта тема очень хорошо разработана, здесь она имеет смысл. Совершенно несогласен с критикой (Вахера)"

Иван Сергеев считает, что даже несмотря на то, что Нарва потеряла этот серьезный мотивирующий титул, городу необходимо заняться реализаций своих планов и идти вперед, а не опускать руки.

Источник: rus.err.ee