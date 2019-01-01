ОПРОС. Пенсионеры — туда, где подешевле, молодые — где подороже

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Пенсионеры, оставшиеся в одиночестве в больших городах, продают свое имущество или сдают его в аренду и переезжают в Ида-Вирумаа, в надежде найти здесь дешевую недвижимость и возможность наслаждаться красивой природой, сообщает Pindi Kinnisvara.

Как вы восприняли эту новость? Что сулит эта тенденция Нарве, и правы ли в своем выборе пенсионеры?

Наталья:

- Я на их месте сделала бы так же, раз можно получать дополнительный доход. И если учесть, что лучшая больница находится сейчас в Пуру и она будет достраиваться, переживать вообще не о чем. Лично мне проще съездить туда, чем получить медицинскую помощь в Нарве, отличия просто космические. Несколько часов я просидела однажды со своими детьми с температурой в приемном отделении. Возможно, нашей больнице непросто, я там работала: людей за минималку заставляют трудиться так, что маму родную забудешь.

Нарвитянин:

- Чем больше будет в Нарве зарегистрировано жителей, тем больше город получит средств, тем лучше будет всем жителям. Сам я как раз собираюсь туда, где подороже — в Таллинн. Решающий в этом момент — то, что там есть порты, морской и воздушный. Мне не нужно будет тратить 3 часа на дорогу, собрал вещи и полетел. В связи с желанием переехать я интересовался ценами — 350 евро однушка в районе Ласнамяэ, в районе получше и цена побольше. Так что получать в виде квартплаты вторую пенсию — это очень разумно.

Галина:

- У каждого свое желание — куда ехать, где жить. В Нарве у нас жизнь, конечно, не роскошь, но жить можно. Я живу здесь 67 лет и никуда бы отсюда не поехала. Но похожий маневр в свое время сделала — продала квартиру, переехала в общежитие. Вырученные деньги, правда, быстро израсходовались, но без них было бы еще хуже: пенсия у меня небольшая. А мне и в общежитии неплохо — крыша над головой есть, тепло и светло. Моя знакомая живет в трехкомнатной квартире. Я ей говорю: ну и что ты в своих хоромах делаешь?

Тимофей:

- Ничего плохого в этом не вижу, пусть живут. Тут и так много пенсионеров, значит, условия подходящие. Я и сам после получения образования тут остался бы, если бы была работа - свое будущее связываю с профессией юриста. А нарвским пенсионерам, у которых с финансами совсем тяжело, я бы посоветовал переехать в другие города поблизости — в Силламяэ, например. Там жилье еще дешевле. Тем, конечно, у кого в Нарве есть родственники, это не подходит, но им и жить проще. У нас, к примеру, есть бабушка, мы ей помогаем.

Михаил:

- Насчет природы — не знаю, в Эстонии это не проблема даже в городах. А по-настоящему она красивая в южной Эстонии и у Чудского озера. Покупать недвижимость у нас выгоднее, да - особенно в Кохтла-Ярве. И экология уже не такая страшная: предприятия сплошь закрываются. Но в новых обстоятельствах, если таковые в самом деле существуют, местные власти должны понимать, что ни в коем случае нельзя закрывать больницу, медучреждений здесь вообще должно быть больше. Да и другие услуги тоже следует развивать.

Опрос провели Татьяна Завьялова, Анна Белошеева









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