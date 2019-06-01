Вот она, долгожданная IKEA! В выставочном зале в Ласнамяэ представлены 3000 товаров

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Уже в этот четверг, 29 августа IKEA откроет в Эстонии интернет-магазин, представительство в Ласнамяэ и пункт выдачи. За пару дней до открытия Delfi посетил выставочный зал магазина, открытие которого так долго ждали многие жители Эстонии.

Foto: Priit Simson

Эстонское представительство IKEA, на первый взгляд, ни чем не отличается от обычного магазина — все те же большие синие сумки у входа и уголки с товарами, похожие на готовые комнаты, в которых можно будто остаться жить. Однако магазин в Таллинне заметно отличается по размеру, да и купить там можно не все.

Что есть внутри?

Представительство IKEA в Таллинне площадью 6000 м2 будет располагаться в Ласнамяэ, по адресу Петербургское шоссе, 66. В здание находится пункт выдачи заказов из интернет-магазина и обширный зал на 1500 м2, где можно ознакомиться с товарами.

Все интерьеры макетов комнат смоделированы по эстонским домам и квартирам, и у каждой есть своя история — здесь бабушка собирается готовить внукам блинчики, а здесь живет заядлый холостяк-путешественник и так далее. Внутри также есть комната среднестатистической эстонской семьи на 55 м2.

Foto: Priit Simson

По всему залу присутствуют экраны для дизайна комнаты, где можно выбрать даже цвет пола и стен. Также есть зона для планирования, где можно усесться поудобнее заняться планировкой. Рядом находится студия для консультации, где специалисты по дизайну интерьера бесплатно дадут советы и ответят на вопросы. Как утверждают представители IKEA, она самая большая среди всех магазинов сети.

К сожалению, кафе при эстонском представительстве IKEA не будет, поэтому эстоноземельцы пока еще не смогут отведать знаменитые шведские мясные шарики. Зато в там есть уголок с продуктами питания, которые можно купить с собой. Выбор небольшой: шоколад, печенье, чай, кофе, оливковое масло и т.д. Зато цены демократичные — молочный шоколад стоит 60 центов.

Как все можно купить?

Всего эстонский интернет-магазин IKEA будет предлагать покупателям около 8000 товаров, 3000 из которых можно будет посмотреть и потрогать в выставочном зале. Сразу приобрести и увезти домой все эти товары не получится — на месте для продажи доступны лишь 200 товаров небольшого размера.

Все остальное придется заказывать онлайн. Правда, ждать доставки придется не так уж долго — всего 5 рабочих дней. Товар в Эстонию поступает из балтийского склада IKEA в Латвии. У всех покупателей потом есть 90 дней для возврата товара, если он им не понравился или не подошел в интерьер, а у владельцев э-карточки IKEA Family на возврат есть вообще 365 дней.

Представители IKEA подчеркивают, что среди представленных а выставочном зале товаров 500 экологически безопасны и рассчитаны на долгосрочную перспективу. Кроме того, магазин планирует полностью отказаться от пластиковых товаров одноразового использования, заменив их темИ, которые можно переработать.

Foto: Priit Simson

29 августа заработает сайт ikea.ee, который доступен и на русском языке. В самом же магазине, к сожалению, все надписи и ярлыки на товарах представлены только на эстонском языке. Как уверяют представители магазина, не говорящим по эстонски клиентам поможет, все расскажет и покажет персонал.

Также IKEA будет предлагать дополнительные услуги, такие как сборка и установка мебели, замер помещения. Отдельно будут оказывать услуги и для бизнес-клиентов.







