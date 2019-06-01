Женщина, которая была без дома полтора года, наконец, вернула свою квартиру

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В сентябре прошлого года в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую в мае 2018 года выставили из её дома знакомые. Несмотря на то, что квартира была записана на неё и расположившиеся там незваные гости с жилплощадью никак не были связаны, даже полиция не смогла разрешить ситуацию, потому что «гости» утверждали, будто у них устный договор найма жилья. На сегодня эта долго тянувшаяся история закончилась, незаконные жильцы выставлены, и собственница квартиры вернулась домой. Eesti Õigusbüroo благодарит людей, предложивших помощь ставшей бездомной женщине – приятно видеть, что нас окружают неравнодушные люди.

Иллюстративное фото.

События начали развиваться весной прошлого года, когда в гости к собственнице квартиры приехали знакомые мужчина и женщина, которые решили злоупотребить гостеприимством женщины и отказались уехать. А 1-го мая прошлого года парочка вообще захватила квартиру, поменяв дверь вместе с замком, когда собственница ушла в магазин.

Владелица квартиры написала заявление в полицию, но, поскольку жильцы говорили полиции об устном договоре аренды, полиция также не смогла помочь и предложила обратиться в суд. Осенью женщина, ставшая бездомной, обратилась в Eesti Õigusbüroo, а 18 октября был подан иск. Окончательное решение было принято судом только 6 июня этого года, иск о незаконном владении квартирой был удовлетворен и должен был исполняться судебным приставом, поскольку, несмотря на судебное решение, незаконные владельцы отказались освободить квартиру.

Вначале судебное разбирательство было отложено из-за того, что те, кто находились в квартире, не были заинтересованы в обращении в суд и освобождении квартиры, поэтому все документы должны были быть опубликованы в официальном вестнике Ametlikud Teadaanded, а это процесс, отнимающий много времени.

По словам юриста Eesti Õigusbüroo Мерике Роозилехт, данный случай должен стать предупреждением всем владельцам жилья, ибо попасть в такое положение отзывчивые и доброжелательные люди могут совершенно неожиданно. «Гостеприимность – дело хорошее, и тем, кто нуждается в помощи, нужно по необходимости помогать, но данный казус ясно показал, в какое глупое положение может поставить себя человек, помогая другим и предлагая им крышу над головой. По всей вероятности, подобный сценарий входил в планы захватившей квартиру пары, поскольку жить им было негде и денежных средств тоже не хватало. Вероятно, они знали и о том, что скажи они полиции о наличии устного договора аренды, это будет достаточным основанием для невмешательства полиции и придётся обращаться в суд, но этот долгий процесс, другими словами, те, кто находились в квартире, выиграли время».

Для Eesti Õigusbüroo привычно решать споры, связанные с правом собственности, но подобный казус стал из ряда вон выходящим даже для наших юристов со стажем.

Совет юриста для владельцев жилья, оказавшихся в подобной ситуации:

Хотя в таких ситуациях следственный орган не будет возбуждать уголовное дело, а у полиции руки будут связаны, людям все же стоит сначала представить заявление в полицию, поскольку это позволит им установить факт нарушения владения. Очень важно доказать в суде, что кто-то нарушил право собственности.

После этого вы должны немедленно обратиться в суд, чтобы вернуть квартиру из незаконного владения. Эта процедура может занять не менее трех месяцев, но более быстрого решения просто не существует.

Помимо доказывания факта нарушения прав владения, при обращении в суд должны быть также известны личные данные лиц, в отношении которых предъявляется иск. На практике проблема может возникнуть из-за того, что личные идентификационные номера незаконных владельцев неизвестны. А именно, суд не может обязать таких лиц немедленно освободить квартиру, если они не могут быть опознаны.

Несколько странно просить у приглашенного друга копию документа или личный код, но если вы предлагаете кому-то жилье на продолжительный срок, то стоит записать личную информацию этого человека.

Работающее под торговой маркой HUGO OÜ, Eesti Õigusbüroo – это крупнейшее в Эстонии юридическое бюро. В сотрудничестве с Министерством юстиции оно предлагает живущим в Эстонии людям правовую помощь бесплатно и на льготных условиях.

Дополнительная информация на сайте www.juristaitab.ee или по телефону 6 880 400.

По информации Eesti Õigusbüroo





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