Детский фонд Клиники Тартуского университета помог в лечении двухлетнего нарвитянина

Маленький нарвитянин Олег, страдающим редким заболеванием, успешно прошел повторную операцию в Англии. Это стало возможным при содействии Детского фонда Клиники Тартуского университета, который оплатил дорогу и пребывание за рубежом родителей малыша.

Фото: ERR

Олежке, как его ласково называет мама, в эти выходные исполнится два года. В конце июля он с родителями вернулся из Англии, где ему, во второй раз, была сделана операция по пересадке стволовых клеток. По словам Марины, мамы мальчика, все прошло успешно. На сегодняшний день - прогнозы благоприятные.

"Олежка нас радует, потому что по возвращение в Эстонию он стал очень активным. Возможно, это связано с тем, что часть препаратов были отменены. Но мы видим прогресс, видим улучшение в лучшую сторону. Потому, что он начал ползать, он начал вставать в кроватке, он учится ходить. Надеемся, что в ближайшее время он уже пойдет", - сказала "Актуальной камере" мама Олега Марина.

В общей сложности лечение заняло год и четыре месяца. Первая операция прошла неудачно: маленький организм отторг клетки донора. Во второй раз врачи использовали клетки отца Олега, и все получилось. Для полного восстановления Олежке потребуется не менее 5 лет.

Расходы на операцию мальчика полностью гасятся за счет государства, но деньги на транспорт и проживание в Англии родителям Олега нужно было найти самим. И речь шла о неподъемной сумме. На помощь семье пришел Детский фонд Клиники Тартуского университета, который собрал порядка 24 000 евро пожертвований для семьи мальчика.

"Я бы хотела от нашей семьи поблагодарить Детский фонд Клиники Тартуского университета за оказанную помощь в проживании в Англии, потому что без их помощи, это было бы просто не возможно. И хотела бы поблагодарить всех добрых людей, которые нас поддерживали, которые безвозмездно оказали нам эту помощь. Это дорогого стоит, и пока есть такие люди больные дети будут выздоравливать и жить", - поблагодарила Марина.

Источник: rus.err.ee