ОПРОС. Европа начинается с нарвы

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28 августа узнаем, станет ли Нарва Культурной столицей Европы 2024 года.

Фото: Светлана Зайцева

Мы вышли на улицы города и поинтересовались:

КАКОВЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ШАНСЫ НАРВЫ СТАТЬ КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕЙ ЕВРОПЫ?

И ЧТО ЛИЧНО ВЫ СДЕЛАЛИ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕТЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ЭТОГО?

Денис:

- На мой взгляд, шансы большие. В нашем городе есть уникальность, большое своеобразие — развитие города шло своим особым путем, а значит, и люди здесь иные. На фоне многих других городов Эстонии это чувствуется. Мне кажется, что наш конкурент Тарту - более «европеидный» город и поэтому, может быть, для европейцев менее интересный. Считаю своим вкладом в процесс подготовки то, что как руководитель нескольких программ Нарвского колледжа ТУ постоянно давал обширную информацию студентам о том, что такое культурная столица и почему она нам нужна.

Ольга:

- Считаю, что у Нарвы есть хорошие шансы завоевать титул культурной столицы Европы 2024 года. На мой взгляд, целесообразно направлять ресурсы (как материальные, так и интеллектуальные) в динамично развивающийся город, чтобы поддержать это развитие. Очень надеюсь, у оценочной комиссии тоже есть такой критерий и они «прочувствуют» нашу Нарву. Что касается моего личного вклада в общее дело, то да, есть: летом я присоединилась к команде, которая готовила заявку.

Роман:

- Думаю, шансов пятьдесят на пятьдесят. В плюсах то, что Нарва - самая восточная точка на границе Европейского Союза, красивая река, замечательный замок, близость курортного Нарва-Йыэсуу, уникальная инфраструктура Кренгольма.

Что лично сделал? Участвовал в конкурсе идей, и от арт-клуба Ro-Ro подали три проекта в заявку, которую готовила команда проекта. Всегда готовы предоставить свою концертную площадку в качестве поддержки местным и заезжим музыкантам, дерзким и смелым.

Татьяна:

- На 80 процентов уверена, что европейская комиссия поддержит кандидатуру Нарвы. Во всяком случае, очень хочется в это верить! Причем, говорю не только от своего лица. Недавно обсуждала эту тему среди своих знакомых. И практически все сошлись во мнении, что Нарва сможет стать культурной столицей Европы. Город наш интересный — во многих отношениях, народ креативный. А сколько у нас разных национальностей проживает — это тоже большой плюс. Я написала проект «Креативный прилавок». Не знаю, получит ли он поддержку. Надеюсь.

Евгений:

- На 95%, что будет. Не шучу! Главный козырь — наше геополитическое расположение. Здесь, в Нарве, начинается Европа. И если бы я сидел в Брюсселе, для меня этот вопрос был бы решенным однозначно: если речь идет об Эстонии, только Нарва должна быть выбрана в качестве культурной столицы Европы в 2024 году. Что лично сделал? Три проекта написал и послал составителям заявки. В том числе и фестиваль Gratsi. Однако, если вдруг не станем столицей, они все равно будут. Еще чем помогал — рассказывал о нарвской инициативе в соцсетях, пиарил эту идею, рекламировал.

Опрос провела Светлана Зайцева









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