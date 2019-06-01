Скончался бывший министр внутренних дел Маргус Лейво

Вечером 21 августа в возрасте 65 лет скончался административный директор Таллиннского технического университета, бывший министр внутренних дел Маргус Лейво.

Маргус Лейво. Автор: TTÜ

Маргус Лейво родился 28 мая 1954 года в Ряпина, в 1982 году окончил Таллиннский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство.

С момента восстановления независимости Эстонии он был волостным старейшиной Пылва (1990–1993), канцлером Министерства экономики (1993-1999), канцлером Министерства дорог и связи (1999-2002), министром внутренних дел (2003-2005), депутатом парламента (2005-2007).

С 2007 года Лейво стал административным директором Таллиннского технического университета, а в 2015 году ему присудили звание почетного члена университета.

Источник: rus.err.ee