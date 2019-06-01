Всё больше людей обращаются в кризисные центры помощи жертвам сексуального насилия

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Дата публикации: Вчера, 17:02 Просмотрено: 121

За шесть первых месяцев текущего года в кризисные центры помощи жертвам сексуального насилия обратилось 65 человек.

Иллюстративное фото.

За шесть первых месяцев текущего года в кризисные центры помощи жертвам сексуального насилия обратилось 65 человек. В прошлом году за тот же период в кризисные центры обратилось 36 человек. За весь 2018 год число обращений в кризисные центры составило 92.

По словам менеджера по услуге отдела помощи жертвам и услуг по профилактике насилия Департамента социального страхования Кеэте Янтер, причиной увеличения числа обращений не является увеличение случаев насилия: «Скорее повысилась осведомлённость о том, что такое сексуальное насилие, а также о месте, в котором можно получить помощь».

В кризисные центры помощи жертвам сексуального насилия могут обращаться все пережившие сексуальное насилие или подозревающие это люди, независимо от пола и возраста. Средний возраст обратившихся в кризисные центры в первом полугодии составил 24 года. Самому младшему было два года, самому старшему – 57 лет.

Согласно статистике кризисных центров, насильником в большинстве случаев является случайный знакомый, с которым женщина встретилась первый раз в тот же день. Однако среди насильников встречаются также члены семьи и близкие знакомые. «Зачастую такие случаи происходят на праздниках и совместных мероприятиях. Приблизительно у трёх четвертей жертв обнаружены травмы и причинение вреда здоровью, однако сексуальное насилие может происходить и без физических повреждений», – пояснила Янтер.

Кризисные центры помощи жертвам сексуального насилия находятся в Таллинне в Ляэне-Таллиннской центральной больнице (Sõle 23), в Тарту в Клинике Тартуского университета (L. Puusepa 8), в Пярну в Пярнуской больнице (Ristiku 1) и в Кохтла-Ярве в Ида-Вируской центральной больнице (Ilmajaama 12). Услуга оказывается нуждающимся в помощи бесплатно и доступна 24/7. В кризисный центр можно обращаться без направления. Также не имеет значения, обратился ли человек уже в полицию, собирается ли обратиться или вообще не желает этого делать.

«Около половины обратившихся в кризисные центры направила полиция, остальные обратились сами. Почти все желали посетить гинеколога или врача-инфекциониста либо нуждались в психологической поддержке», – рассказала Янтер. В первом полугодии посредством кризисных центров помощи жертвам сексуального насилия было предложено около 260 визитов к врачу или психологу.

По словам Янтер, в кризисный центр помощи жертвам сексуального насилия лучше обращаться как можно быстрее – в этом случае жертве можно оказать наиболее эффективную помощь. «Даже пережитое в далёком прошлом сексуальное насилие может сильно мешать в повседневной жизни. Для получения помощи всегда можно обратиться к ближайшему работнику службы помощи жертвам или позвонить по кризисному телефону помощи жертвам Департамента социального страхования 116 006, который работает 24/7“.

В кризисном центре помощи жертвам сексуального насилия предлагают психологическую помощь в кризисной ситуации, медицинский осмотр вместе со сбором судебно-медицинского доказательного материала, тестирование на предмет венерологических заболеваний, при необходимости начало профилактического лечения от ВИЧ-инфекции, предупреждение беременности, при необходимости пробы на наличие наркотиков, поддержку при обращении в полицию, а также медицинскую и психологическую помощь.

Дополнительная информация о кризисных центрах помощи жертвам сексуального насилия доступна на домашней странице помощи жертвам. Посмотрите видеоролик о том, какую помощь предлагают жертвам сексуального насилия.

Контакт:

Кеэте Янтер , менеджер по услуге отдела помощи жертвам и услуг по профилактике насилия Департамента социального страхования

Keete.Janter@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5388 5029



Бригитта Давидянц , специалист по коммуникациям Департамента социального страхования

Brigitta.Davidjants@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5322 5895





Департамент социального страхования





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