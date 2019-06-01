Ирина Юголайнен, художник, преподаватель, парикмахер

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В актовом зале нарвского Центра Свободного Творчества (Vaba Loome Keskus) на Вабадузе, 20 открылась выставка живописных работ «Встречи в Эстонии» – итог работы пятого международного лагеря художников. Один из организаторов его – Ирина Юголайнен - сегодня гость нашей редакции.

Новость изнутри

Международный лагерь художников (уже можно сказать, юбилейный – пятый по счету) проходил в Нарве на протяжении 6 дней – с 30 июня по 6 июля. В этом году в нем приняли участие 28 художников из Эстонии (Нарва, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Таллинн), России (Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Сыктывкар), Латвии (Рига) и впервые - из далекого Израиля.

Команда художников нынешнего пленэра.

Программа лагеря, как всегда, включала, помимо пленэров, которые проходили в Нарве и в Усть-Нарве, мастер-классы и экскурсии, а традиционный финал лагеря – выставка живописных работ. В этом году их около 200, на выставке представлена только 51, по 2 работы от каждого автора. Работают художники в самых разных техниках, в этом году впервые на «Встречах в Эстонии» представлены работы керамистов.

Афиша выставки.

Выставка на Вабадузе, 20 будет работать до начала сентября. К слову, многие художники представляют свои работы для продажи.

- Лагерь только что закончился, а некоторые из участников пишут, что хотели бы вернуться, чтобы написать тот или иной вид, другие уже обсуждают новых кандидатов из числа знакомых им художников на следующий лагерь,- с видимым удовлетворением говорит Ирина.

Идея организовать в Нарве художественный лагерь возникла у Ирины Юголайнен и ее приятелей после того, как они побывали на пленэрах в Лууа под Йыгева, которые несколько лет подряд организовывал художник- галерист Геннадий Лапин. Потом был пленэр в российском Плесе и литовской Клайпеде.

- Мы подумали: а почему бы не сделать подобное и у нас? В Нарве и ее окрестностях масса живописных мест. Меня очень поддержал нарвский художник Вадим Ерохин. Если бы не он, я сама даже не занялась бы воплощением этой идеи в жизнь. В 2015 году мы организовали наш первый художественный лагерь в Усть-Нарве. Нарвское взморье в течении многих лет являлось источником вдохновения для многих художников. Мы даже назвали наш лагерь «Возрождение традиций». Вадим продал свои работы, и это был стартовый капитал для первого лагеря. Мы пригласили акварелиста из Клайпеды Сергея Лысого, восходящую звезду, тогда ещё не очень известного, но уже вошедшего в топ 100 лучших акварелистов мира. Он привез свою персональную выставку и провел мастер-класс. К лагерю присоединились друзья из Финляндии, Клайпеды, Санкт-Петербурга. Кстати, именно питерским художникам из объединения «Каменный остров» мы обязаны лаконичным и символичным названием нашего проекта «Встречи в Эстонии», - рассказывает Ирина. – Следующим летом мы также базировались в Нарва-Йыэсуу. Нашу итоговую выставку работ экспонировали уже не только в Усть-Нарве, но и возили ее в Кохтла-Ярве, в Таллинн. С 2017 года очередные сезоны проекта «Встречи в Эстонии» проходят в Нарве. Сегодня можно без преувеличения сказать, что «Встречи в Эстонии» завоевали известность и популярность. За эти годы у нас сформировалась прекрасная команда. Художники сами рекомендуют и зовут в Нарву своих друзей и коллег.

Ирина Юголайнен, Галина Офицерова и Вадим Ерохин на открытии выставки 5 июля 2019 года в Нарвском Центре Свободного Творчества.

- Ваш проект все эти годы финансируется какими-то фондами, поддерживается спонсорами?

- Каждый год по-разному. Финансовую помощь оказывали фонд Eesti Kultuurkapital и Нарвская горуправа, бесплатное или льготное проживание давали СПА-отель Narva-Joesuu и Inger - в знак благодарности мы дарили им свои картины, Vaba Loome Keskus дает нам возможность работать в художественной студии и предоставляет выставочную площадь, содействуют нашему проекту и Нарвский музей, и Narva Gate, инфопортал «Славия», объединение нарвских художников Vestervalli и Объединение Русских Художников в Эстонии, строительная фирма SEAN, компания Troll Х Grupp. Что, конечно, не исключает финансовые вложения самих художников. В этом году, например, плата за участие составила 170 евро. Наше с Вадимом MTÜ«Kunsti Sadam» на этом проекте не зарабатывает, «гонораром» является радость от того, что мы создали условия для плодотворного общения и творчества художников, искусствоведов, галеристов, что мы открыли для них уникальную красоту нашей Нарвы и ее окрестностей, что им было у нас комфортно и удобно работать, наконец, от того, что каждый желающий может придти и посмотреть на наш город глазами художников разных стран.

- Кто отбирает картины для итоговой выставки пленэра и по каким критериям?

- Отбираем все вместе. И это очень трудно делать, потому что достойных демонстрации работ всегда больше, чем позволяет площадь выставочного зала. Каждый художник имеет право выставить только две свои картины. Порой художник сам предлагает, какие именно взять для выставки. А еще у нас сложилась очень хорошая традиция – художники обмениваются своими работами друг с другом. Некоторые художники дарят свои работы в знак благодарности. Таким образом, пополняется наша с Вадимом коллекция. В прошлом году из картин этой коллекции мы организовали международную выставку «Капли воды», в которую вошли только работы акварелью 28 художников из Латвии, Литвы, России, Канады, Германии и Эстонии. Своей очереди ждут картины маслом. Каждый год сотрудник музея Елена Сохраннова-Ховарт договаривается с художниками о картинах для художественной галереи Нарвского музея.

Кто есть кто

Ирина Юголайнен – нарвитянка. Рисовать любила с детства. Но в художественную школу, увы, ходить не довелось: у родителей, которые работали на Кренгольме в три смены, водить дочь в Ивангород на занятия (а именно там в те годы была художественная школа) не было возможности. «Когда я была уже в старших классах и могла сама ходить в Ивангород, меня по возрасту туда не взяли», - рассказывает Ирина.

После окончания школы мечтала учиться тогда ещё в Ленинграде. Думала поступить на какую-нибудь творческую специальность, например на архитектора, но не решилась. И остановила свой выбор на техникуме связи, что находился в центре города, на Васильевском острове.

Потом обнаружилось, что совсем рядом, через мост, находится Эрмитаж, по которому было здорово гулять в ненастную погоду. После окончания учебы Ирина уехала работать аж на Дальний Восток. А потом вернулась в родную Нарву. Работала на телефонной станции Кренгольма. После сокращения с комбината решила освоить профессию, которая, как ей представлялось, тесно связана с творчеством.

Училась парикмахерскому искусству прямо на рабочем месте и отработала мужским мастером 20 лет.

- Наверное, в какой-то прошлой жизни я была парикмахером. К каждому клиенту подходила, как к сотворению новой картины - так мне нравилась эта специальность, - с улыбкой говорит Ирина.

Только после сорока лет она взялась за осуществление мечты своего детства и юности. Пошла в нарвскую художественную студию «Ступени». Кстати, там она и познакомилась с Вадимом Ерохиным и многими другими нарвскими художниками – любителями. По ее словам, она испробовала все техники, но остановилась на акварели. А потом на протяжении трех лет каждый месяц ездила в Йыгева на занятия в школу акварели Геннадия Лапина. «Он не только научил меня писать акварелью, но и открыл мне новую жизнь и перспективы», - говорит Ирина.

Стала принимать участие в выставках акварелистов. И надо отметить, очень успешно.

За эту акварель под названием «Ближе к солнцу» Ирина Юголайне была отмечена дипломом лауреата второй степени международного выставки-конкурса «Творческая весна» Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна в 2019 году.

С 2009 активно участвовала в выставках Эстонии. В марте 2010 года дебютировала в первой международной выставке в качестве самостоятельного художника. В 2013- 2015 годах была одним из организаторов и активным членом объединения акварелистов города Нарва. С 2013 года Ирина Юголайнен - член объединения русских художников Эстонии. С 2015 входит в правление объединения. С 2017 года член объединения нарвских художников «Vestervalli». Также является организатором выставок и международных пленэров в Эстонии. Ее работы находятся в некоторых музеях и частных коллекциях разных стран.

Эта работа Ирины Юголайнен находится в коллекции президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Полтора года назад, после травмы ноги, к великому сожалению Ирины, салон красоты пришлось оставить.

От Кассы по безработице Ирина получила возможность пройти курсы по ручному труду в социально-образовательном центре MTÜ Uus Sild – батик, роспись по стеклу, керамика, гончарный круг, шелкография, скрапбукинг, и сегодня она там работает преподавателем керамики. «Не думала, что открою в себе способности к преподаванию, но вот оказывается, что делиться тем, что тебе нравится и что ты умеешь, интересно и увлекательно. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь», - с воодушевлением говорит Ирина.

Другая жизнь

Взрослая дочь Ирины уехала из Нарвы и уже давно живет в Лондоне, работает в сфере моды. Ирина уже не раз побывала в гостях у дочери. В каждый приезд обязательно бывает на выставках, музеях. Очень нравится музей современного искусства Тэйт Модерн.

«Мне довелось много путешествовать и побывать в разных странах, но лучше нашей Нарвы города нет!» – искренне считает Ирина.

Ну, а что касается свободного времени, то, говорит Ирина, его практически нет. Однако помогать отцу на даче считает своей «святой обязанностью».

Удрия, 2017. Время иван-чая, 2016 г.

3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА: - Ваши любимые художники? - Уильям Тернер, его акварели просто завораживают! Клод Моне, Модильяни, Климт, Врубель. - Что вас вдохновляет? - Больше всего– природа. Особенно в конце весны – начале лета, когда все начинает расцветать, полно жизни и красок. Моя любимая тема цветы, пейзажи. Иногда пишу портреты животных. Мопс Максик. - Какие виды Нарвы самые популярные у художников, которые приезжают на «Встречи в Эстонии»? - Все сразу обращают внимание на наш замок и новый променад. Кренгольм, наш «нарвский Сталкер», поражает и впечатляет. И, конечно, берег Балтийского моря с незабываемыми закатами.

Светлана Зайцева









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