ОПРОС. Можно попробовать в виде эксперимента

Дата публикации: Вчера, 12:59 Просмотрено: 110

Директор по персоналу Tele2 Хелена Эверт рекомендует предприятиям доверять своим работникам и разрешать им летом работать в домашних офисах и даже на верандах кафе на открытом воздухе, пользоваться свободным рабочим графиком - приходить и уходить, когда они сами пожелают, потому что это, с одной стороны, повышает удовлетворённость самих работников, а с другой, улучшает результаты их труда.

Иллюстративное фото.

Возможно ли такое на вашей работе?





Софья:

- А я, собственно, так и тружусь — по свободному графику. Правда, на верандах летних кафе не работаю... Львиную часть своей работы я выполняю в домашнем офисе. Уверена, что человек, ответственно относящийся к своей работе, будет тщательно планировать свое время, чтобы освободить час - другой для каких-то личных нужд, но не отправляться на пляж просто потому, что ему так хочется. Работа есть работа. В любом случае ее за меня никто другой не сделает.

Михаил:

- Невозможно, поскольку я связан со строительством. Должен быть конкретно на стройплощадке и ни в каком другом месте. Но если вообще говорить о дистанционной работе, свободном графике, то считаю, такая постановка вопроса мотивирует людей - работники понимают, что руководство им доверяет. А это улучшает климат в трудовом коллективе, способствует большей производительности. Конечно, контроль со стороны руководства должен быть. Вероятно, это несложно сделать, когда есть совершенно конкретные, измеряемые результаты труда.

Юлия:

- На моей точно нет. Я работаю в «Ленэнерго», и специ­фика моей работы не позволяет мне быть вне офиса ни при каких обстоятельствах. Но есть категория женщин (говорю в первую очередь о женщинах, хотя, конечно, сюда же можно причислить и некоторых мужчин), которые сидят дома с детьми, но хотели бы и могли работать. Я думаю, работодателям стоит обратить на них внимание. Сейчас есть возможность составить такой трудовой договор, который бы удовлетворял обе стороны. На мой взгляд, главное, чтобы у человека была мотивация работать.

Анна:

- На моей невозможно. Я - преподаватель учебного центра, и дистанционная работа не для меня, поскольку я должна находиться в аудитории, работать с учащимися. Но в принципе, наверное, для некоторых специалистов находиться дома и работать из дома было бы удобно.

Хотя, думаю, это, как говорится, палка о двух концах. Когда дома еще и дети, очень трудно погрузиться в работу, сосредоточиться. А так — пришел в офис, и весь в работе. Главное, чтобы у человека был выбор.

Татьяна:

- Конкретно на нашей работе это невозможно, поскольку мы связаны с производством, с приемом заказов и проч. В принципе я против такой постановки проблемы. Не думаю, что атмосфера летнего кафе будет способствовать повышению производительности труда. Да и жары у нас особой, согласитесь, нет. Но как эксперимент попробовать, конечно, можно. У меня лично есть знакомый фрилансер, который живет в Австралии, а работает на лондонскую фирму. И менять характер своей работы не собирается.

Опрос провели: Светлана Зайцева и Анна Белошеева









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