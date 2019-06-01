ТРАГЕДИЯ В СИЛЛАМЯЭ | Отец покончившего с собой мальчика: я пытался решить проблему, но мне говорили, что во всем виноват мой сын

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В Силламяэ 10-летний ученик Силламяэской Ваналиннаской школы совершил самоубийство. Мальчик Саша повесился в своей комнате на цепочке вечером, когда в другой комнате находилась его мама. В тот вечер ничего не предвещало беды и в его поведении не было ничего подозрительного. Что его толкнуло на такой шаг, мы никогда не узнаем, но на протяжении долгого времени Саша сталкивался с травлей в школе, особенно он боялся соседского мальчика.

Foto: Dmitri Fedotkin

Трагедия произошла в среду, 10 июля. Накануне вечером мальчик гулял около дома. ”Я позвонила ему в десятом часу вечера, уже смеркалось. Позвала домой. Он отпросился еще немного погулять, сказал, что тут другие дети. Я обрадовалась, что он с кем-то гуляет”, — вспоминает мама Саши Елена.

Саша пришел домой около 22 часов. Немногим позже в телефоне раздался звук Viber о полученном сообщении. Мама поинтересовалась, кто пишет в столь позднее время, и попросила принести телефон. ”Я спросила: Саша, что-то случилось? Он ответил: ”Нет”.

Мать попросила сына принести телефон. Оказалось, что он написал своей учительнице ”Помогите мне”. Учительница ответила: ”Саша, уже поздно. А чем тебе помочь?”

”Мам, удали это сообщение. Или давай я сам удалю”, — сказал мальчик маме, когда она прочитала переписку с учительницей. ”Почему-то он испугался, — вспоминает Елена. — Я ему говорю: у тебя же все хорошо, ты погулял. Давай спать!”

Саша поел и пошел в свою комнату спать. Потом мама услышала, что сын с кем-то разговаривает. Она зашла к нему в комнату. Оказалось, что он говорил сам с собой.

На следующий день семья поехала кататься на машине, но Саша отказался и пошел гулять на улицу. В 15:38 он позвонил маме и сказал, что его опять обижают и обзывают другие дети.

Через несколько часов родители вернулись, мальчик уже был дома и радостный выбежал их встречать. Мама и папа принесли ему конфеты. ”Казалось, что все было хорошо. Мы с мужем были у себя в комнате. Я слышала, как Саша открывал двери холодильника, ходил в туалет — хлопал дверью”.

Foto: Dmitri Fedotkin

”В девятом часу вечера я крикнула ”Саша!” Тишина. Тогда я позвонила на его телефон и услышала, что он звонит в его комнате. Время звонка было в 20:38. Я пошла в его комнату. Увидела его не сразу, потому что он находился за высокой спинкой кровати”, — вспоминает Елена. Саша висел на дверке шкафа на цепочке. Елена испугалась что-то предпринимать, сразу позвонила мужу Роману, который находился в магазине. Он прибежал, мальчика сняли и стали делать искусственное дыхание. Пошли рвотные массы. ”Я подумала, что он ожил”, — говорит Елена. Родители вызвали скорую. Медики сделали все возможное, но было поздно.

По словам отца Саши Романа, его сын в последнее время в школе сталкивался с травлей. Больше всего проблем возникало с соседским мальчиком, который старше Саши на два года. Соседский мальчик, по словам Романа, бил его сына. Проблему пытались решить в школе, но ничего не помогало. Саша боялся ходить в школу, выходить гулять на улицу. ”Он всегда смотрел в окно, нет ли там того мальчика. Я пытался решить эту проблему, говорил с родителями того мальчика. Но мне отвечали, что задирается мой сын, что он во всем виноват”, — рассказывает Роман, который несколько раз обращался к молодежному полицейскому.

В полиции сказали, что с другим мальчиком ничего не могут сделать, пока ему не исполнится 14 лет. ”Я просил собрать две семьи, чтобы всех посадили друг перед другом. Я хотел таким образом повлиять, но нет”, — рассказывает Роман о методе, который он предлагал как в школе, так и в полиции.

Стоит отметить, что когда корреспонденты приехали к Роману и Елене, в семье которых произошло горе, нас встретили и другие родители.

Все они жаловались на то, что в Силламяэской Ваналиннаской школе есть дети, которые бьют и издеваются над другими. Родители обвиняют школу, что учителя никак не могут решить эту проблему. В конце мая этого года в ту же школу проник посторонний мужчина, который угрожал старшекласснику похожим на оружие предметом. Оказалось, что он якобы пришел на защиту девочки, которая подвергалась издевательствам.





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