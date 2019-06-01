Школьник из Нарвы завоевал золото на Международной олимпиаде по физике

Эстонские школьники попали в список лучших по физике в мире. На прошедшей в Израиле Международной олимпиаде команда Эстонии взяла три медали: золото, серебро и бронзу.

Эстонская система школьного образования считается одной из лучших в Европе. Теперь можно говорить, что мы вырываемся и в мировые топы, передает "Актуальная камера".

Ученик Нарвского языкового лицея Константин Дукач завоевал золотую медаль на 50-й международной олимпиаде по физике, которая проходила в Тель-Авиве. Подобные награды эстонские школьники уже получали, но первый раз она отправляется в Ида-Вирумаа.

"Я готовился очень много. Где-то года четыре занимаюсь, каждый год выступаю. Подготовка интенсивная всегда идет, и уровень высокий.

Конкуренция хорошая", - говорит Дукач.

"Мы были счастливы и горды нашим сыном, потому что он стремительно шел к этому результату. Каждый год у него был прогресс. Мы очень рады, что он добился того, к чему он шел", - радуется Оксана Поляк, мать лауреата.

Помимо Дукача, сборная Эстонии привезла на родину серебряную и бронзовую медали. Всего в олимпиаде участвовали представители 78 стран.

Источник: rus.err.ee





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