Комментарий юриста относительно проекта изменения закона о рекламе связанного с рекламой быстрых займов

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В мае ERR опубликовало новость о том, что закон может быть изменений таким образом, что исчезнут ограничения, связанные с рекламой быстрых кредитов (новость можно прочитать здесь: https://www.err.ee/938391/seadusest-voivad-kaduda-kiirlaenude-reklaamile-seatud-piirangud)

Иллюстративное фото.

Министр экономики подготовил проект изменения закона о рекламе, согласно которому для предлагающих быстрые займы (потребительские кредиты) предприятий исчезнут ограничения на рекламу своей продукции.

Здесь мы публикуем комментарий юриста Eesti Õigusbüroo Мерике Роосилехт на новость от ERR:

Как юрист, я придерживаюсь мнения, что отменять рекламные ограничения, налагаемые на потребительский кредит, недопустимо в частности, с целью защиты потребителей, чтобы люди не могли легко взять быстрый кредит и не становились т.н. «кредитными рабами». Действующие рекламные ограничения были введены с целью сокращения числа должников по потребительским кредитам. Цель состояла в том, чтобы реклама призывала к ответственности при взятии малых займов.

По моему мнению, отмена ограничений в соответствии с проектом закона о рекламе увеличит риск того, что еще больше людей станет т.н. «кредитными рабами». Перечень того, что должна включать в себя реклама, должен оставаться в силе, в том числе рекомендация ознакомиться с условиями финансовой услуги и, при необходимости, проконсультироваться со специалистами, конечно, данные о стоимости кредита.

Министерство экономики считает, что снятие ограничения поможет улучшить конкуренцию на рынке быстрых кредитов, и с точки зрения потребителя расширится спектр предлагаемой кредитной продукции.

Я считаю, что расширение предлагаемой кредитной продукции еще больше увеличит интерес к потребительским займам. Маловероятно, что в случае снятия ограничений потребители выберут более выгодное предложение из имеющихся. Практика показывает, что многие берут заем, не взвесив свое решение, потому что для них важно получить кредит на любых условиях. Размышлять об этом начинают позже, когда возникают проблемы с погашением кредита. На мой взгляд, отмена рекламных ограничений приведет к увеличению числа людей, нуждающихся в социальной помощи, что уже обременительно для государства.

Я считаю, что Министерство экономики должно провести тщательный анализ последствий, прежде чем направлять законопроект в Рийгикогу. На данный момент кажется, что это было сделано неосновательно. Поправки, внесенные в проект закона, подрывают законные интересы лиц с низкими доходами и менее образованных, поскольку именно они являются основными заемщиками, поскольку не могут и не умеют оценивать кредитную продукцию на основе объективных критериев.

Как юристы, мы ежедневно сталкиваемся с людьми, попавшими в долговую яму. Компании быстрого кредитования и коллекторские фирмы тесно сотрудничают, а схемы получения денег от людей просто впечатляют. Да, мы можем помочь людям разобраться с необоснованными требованиями, чрезмерными пени и сроком давности долгов, но есть также много людей, которые не обращаются к юристу и оплачивают все вышеперечисленные требования, хотя на самом деле не должны этого делать. Дело в том, что сегодня большая часть эстонцев в долгах, никто не может этого отрицать. Приоритет следует отдавать, наоборот, улучшению положения людей и сокращению числа должников. Нет соответствующей статистики, но вполне вероятно, что проблемы задолженности также приводят людей к самоубийству. Это суровая реальность, и к ней нужно относиться со всей серьезностью, а не думать о конкуренции выдающих малые кредиты компаний.

Хорошим доказательством существования проблемы является статистика Eesti Õigusbüroo - в настоящее время у нас 19 300 клиентов, и почти 8 000 из них обратились к нам с проблемами задолженности.

Я считаю, что ограничения на рекламу финансовых услуг, установленные в статье 29 Закона о рекламе, должны оставаться в силе в том виде, как они есть. Нет необходимости вносить изменения по основаниям, представленным Министерством экономики.

Eesti Õigusbüroo