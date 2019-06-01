Елена Подкаминская: «Для меня тема материнства и правильного развития ребенка — ключевая в жизни»

Дата публикации: Вчера, 15:33 Просмотрено: 97

Елена Подкаминская не любит делать из личной жизни инфоповоды. Но Лена легко говорит о воспитании детей, поэтому специально для ОK! она сделала исключение и впервые снялась с обеими дочерьми.

«В реалиях моей жизни отдых — это прежде всего возможность полноценного общения с семьей!» Фото: Алексей Дупляков

- Лена, ты в апреле отдыхала всей семьей в Италии - отмечала там день рождения. Неужели в такой момент не хочется поехать куда-то только вдвоем с мужем?

- Если бы я уезжала на два-три дня, если бы я до сих пор не кормила Еву грудью, если бы я так много не работала и еще много «если бы», то, наверное, мы бы так и поступили. Но в реалиях моей жизни отдых - это прежде всего возможность полноценного общения с семьей, когда все рядом и дети чувствуют, что вся жизнь родителей происходит вместе с ними: и игра, и прогулки, и сон, и беседы, и всё, всё, всё! А по поводу романтического времяпрепровождения с мужем... И это было: в нашем «таборе» есть чудесная няня, так что мы довольно часто вырывались на итальянские просторы вдвоем и наслаждались архитектурой и пейзажами!

- Почему Италия? В этом заложен особый смысл? Мне кажется, тебе итальянцы по темпераменту подходят.

- Я очень люблю Италию, и давно. Еще в юности я познакомилась с искусством Итальянского Возрождения, с гениями живописи и архитектуры, с итальянским кинематографом. Мне всегда хотелось побывать там, где они творили. Италия, конечно, - это особая атмосфера, бурный, открытый темперамент. Но я не согласна по поводу своей похожести на итальянцев. Мы с мужем бережем свое семейное уединение, у нас нет активного общения с друзьями, чтобы часто приходили гости, устраивались застолья. Самое ценное для нас - когда мы вдвоем. А итальянцы в общении не просто темпераментны, их совершенно не заботит его интимность. Куда бы ты ни пришел, в каком бы ресторане ни оказался, стоит невообразимый гул, и если ты захотел стать зрителем этого действа, то сразу как будто попадаешь на просмотр куда-то только вдвоем кадров из фильма Феллини! Я совершенно этому противоположна! Обожаю закрытое от чужих глаз и мнений общение «глаза в глаза», которое может быть по накалу страстей и мысли не менее темпераментным, чем итальянское. (Улыбается.)

- Интервьюируя тебя, я бы не сказала, что ты тихая, темперамент у тебя почище итальянского!?

- Ну да! В компании я «огонь» - поболтать, повеселиться и посмеяться могу не хуже итальянцев, но совершенно не переношу, когда человека много и он не чувствует меры, беспрерывно бурлит, жестикулирует, захлестывается эмоциями... Ну прямо хочется сказать: «Отдохни, милый!» (Улыбается.)

Елена Подкаминская стала новым амбассадором бренда Braun в России.

- Лена, дай совет, как поехать в Италию на несколько недель и не поправиться?

- Тут, честно скажу, я вам не советчик - сама не справилась! (Улыбается.) Волю отбило мгновенно, и это при том, что к питанию я отношусь очень серьезно и избирательно. Случился «кулинарный разврат по-итальянски», и все мы хулиганили как никогда! Даже хэштег придумали #хулиганимнаслаждаясь! С Полиной договорились: здесь допускаем всё, но возвращаемся домой и опять становимся «приличными людьми»! Потому что удержаться от настоящих итальянских пицц, макарони пармиджано, кантуччини и «многоразового» кофе невозможно!

- А еще мороженое!

- В Италии просто культ мороженого! Оно везде и всюду на огромных прилавках! И может быть, я бы себе этого и не позволила, если бы не главный искуситель - Дэн! (Денис Гущин - муж актрисы. - Прим. ОK!). Грешили втихую, не показываясь детям на глаза, дабы не подать им «плохой пример». Проказничая, мы входили во вкус, чувствовали себя как школьники, и это очень веселило. В общем, Италия - это сплошная невоздержанность, чревоугодие и грехопадение. (Смеется.)

- Вопрос на тему: запрет есть сладкое не равен ли лишению детей детства?!

- Ты знаешь, я никогда не склонна навязывать кому-то свои взгляды и мнения. Каждый волен жить, как считает нужным и правильным. Я просто делюсь опытом, который подтверждается моей жизнью. Пытаюсь донести некоторые идеи, в которые верю. Если говорить о сути вопроса про те или иные запреты, то здесь есть один парадокс! Речь вообще не идет о том, чтобы ребенку запрещать есть сладкое, колбасу салями, консервы или фастфуд в Макдоналдсе. Семье надо создавать такую среду, которая с рождения пронизывала бы культурой все сферы его жизни и органично приобщала к полезному и правильному. Гигиена питания - это тоже культура, как и то, что относится к физическому развитию или нравственному воспитанию. Когда мы ребенку что-то запрещаем, то чаще всего это относится к уже упущенной нами, взрослыми, ситуации. Как правило, это происходит в связи с нашим незнанием, бескультурьем, а если сказать резко, но честно - варварством! Какое здоровье и счастливое детство может быть у ребенка, который молотит всё подряд, еду воспринимает, только если она подслащенная, а договориться с ним о чем-то можно, если дать конфету?!

В моем детстве был забавный случай. В нашей семье изначально использовался принцип раздельного питания, и я органично была в это введена. Также исключалось коровье молоко как слизеобразующий продукт, который провоцирует простудные заболевания, и я не знала о его существовании. Когда меня привели в ясельную группу и дали стакан молока, я посмотрела на него внимательно и... вылила на пол. Мой «сумасшедший» папа договорился, что в детский сад питание он будет приносить из дома. Вот такие тогда были хорошие времена, сейчас, наверное, это уже невозможно. Понимаешь, взрослому трудно перестроить свою жизнь, если в детстве что-то пропущено. Если это удается, то немногим. А вот если среда жизни семьи была связана с культурой, то и судьба ребенка пойдет по счастливому и здоровому пути.

- Ты лицо бренда Librederm. Расскажи про то, как ухаживаешь за собой, чтобы никто не догадался про бессонные ночи кормящей матери...

- Интересное совпадение: буквально сегодня меня попросили поделиться секретами приведения себя в порядок после бессонных ночей в связи с подготовкой к проекту «завтрак с мамой». Для меня это первый эксперимент выступления в качестве хедлайнера в рамках паблик-ток, где будут обсуждаться наши «мамские» темы. А что касается моего участия в рекламе, то каким бы соблазнительным ни было финансовое предложение, если я чувствую или знаю, что оно противоречит моему взгляду на рекламируемую продукцию, то всегда отвечаю категорическим отказом. Я никогда не представляю какую-нибудь сомнительную рекламу лекарств или молочных продуктов, или чего-то еще, что противоречит моим убеждениям.

Соглашаюсь я лишь на рекламу, что называется, «по любви», и тогда с радостью готова им отдать свое лицо или ноги, или ещё что потребуется! (Смеется.) Так случилось и с компанией Librederm, профессионализм которой меня покорил как в работе с косметикой, так и непосредственно с рекламой. Они всегда всё делают с большой любовью и со знанием дела. Видишь, незаметно я перешла от твоего вопроса про секреты красоты к оде любимой марке. (Смеется.) А если серьезно, то я точно знаю, как они работают над продуктом и что качеству можно стопроцентно доверять. Крем определенно поможет коже справиться со стрессом и подарит несколько приятных минут перед зеркалом: даже в нашем рекламном ролике закадровый текст - «ты такая красивая!» А что еще женщине нужно для уверенности в своей неотразимости кроме сияющих, пусть даже невыспанных глаз?! (Улыбается.)

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