ОПРОС. От стресса не убережешься

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Министерство образования хочет со следующего учебного года отменить выпускные экзамены в основной школе, так как они увеличивают стрессовое состояние ребенка и создают большую нагрузку. В дальнейшем сама школа будет решать, получил ли ученик основное образование. Выпускники основной школы должны будут пройти тест на знание эстонского языка. В разные годы учебы будут регулярно проводиться тесты по различным предметам.

Иллюстративное фото.



Поддерживаете ли вы отмену выпускных экзаменов в основной школе?

Оксана:

- Однозначно - не поддерживаю! Считаю, что это только «расхолодит», расслабит подростков. Они и сейчас-то готовы учиться в полсилы, идти на поводу у своих желаний: это хочу делать, это не хочу. Экзамены, согласитесь, заставляют взять себя в руки, сосредоточиться, подтянуть свои знания и умения. Что касается стресса: многим из выпускников основной школы через несколько лет, может быть, предстоит начать учиться в вузе или идти работать. И кто там будет «беречь» их от стресса? Нянек, как в школе и дома, не будет. Сумеют ли они выстоять?

Владимир:

- Нет, не поддерживаю! Любой этап в обучении должен быть зафиксирован и подтвержден оценкой. Другого, на мой взгляд, не дано. И почему мы должны нарушать сложившийся веками порядок вещей? Если ребенок «не может» выдержать стресса, связанного с выпускными экзаменами, то, простите, что он тогда вообще в жизни сможет выдержать? Я понимаю, если бы мы говорили о старых больных людях, чья психика измотана жизнью, а молодой растущий организм не должен пасовать перед какими-то школьными экзаменами.

Марина:

- На мой взгляд, очень хорошее начинание. Думаю, в основной школе без выпускных экзаменов можно и обойтись. Тем более, что все эти оценки могут быть очень необъективными. Ребенок разволновался, не смог собраться и показал результат ниже своего обычного, то есть того, который он, как понимают учителя, наблюдающие его из года в год, в принципе достиг. И надо менять поведение взрослых: чтобы они не вдалбливали подростку, что плохая оценка на экзамене — это прямо-таки конец жизни, доказательство, что он ни на что не способен.

Ирина:

- Простите за грубость, но намерение нашего минобра - это просто какая-то глупость! На мой взгляд, любой ребенок способен выдержать «стресс» от учебы или экзаменов. Если человек хочет чего-то добиться в жизни, он должен понимать, что ему придется сдавать много различных экзаменов. Что касается аргумента, мол, «школа будет решать», то это палка о двух концах. Порой учителя бывают очень необъективны. Решили, что ребенок — середнячок, и не переубедить их. Именно на экзамене ученик может продемонстрировать, на что он действительно способен. Экзамен — это благо.

Наталия:

- Неужели Эстония на самом деле собирается принять такое замечательное решение?! Это очень здорово! Я живу в России; знаю, как все эти наши ЕГ травмируют детей. Может быть, и вы слышали, в наших СМИ писали, что у некоторых подростков случаются даже сердечные приступы на этих экзаменах. В 15-16 лет у человека очень неустойчивая психика. Уж поверьте, проблем и так помимо школы в их жизни полно. И если можно освободить от школьных экзаменов, почему нет? За 9 лет обучения учителя прекрасно видят, какие знания у ребенка.

Опрос подготовила Светлана Зайцева









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