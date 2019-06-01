Собачий беспредел в Кохтла-Ярве

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Хотя пятница была не 13-е число, а 14-е, жутко не повезло жительнице Кохтла-Ярве, которая в этот день пришла на ярмарку с маленьким ребенком и своей таксой. На площади Вирула, где развернули палатки ярмарочные торговцы, на таксу напала большая собака, и на глазах маленького ребенка, а также массы людей загрызла песика. На место происшествия был вызван наряд полиции.

Вот что рассказала хозяйка таксы.

- Такса у нас была на поводке. Мы проходили мимо того места, где жарят шашлыки, их здоровенная собака, похожая на пса бойцовской породы, выскочила и схватила нашу собачку за морду. Нам было их никак не разнять. Хозяйка большой собаки начала их поливать водой, и ее зверь отпустил нашу таксу. Наш песик упал и умер.

Незнакомый мужчина посадил нас в машину, мы поехали к ветеринару, который констатировал смерть. Удивляюсь, как можно выгуливать без намордника большую злую псину среди большого скопления людей, причем с детьми? Это произошло примерно в 11.30. Теперь повезу нашу таксу хоронить – вон она лежит под детской коляской в пакете. Нашего любимца нам очень будет не хватать, особенно ребенку.

Одна из свидетелей, Елизавета, как и многие очевидцы произошедшего, возмущена.

- Как же такое допускают хозяева! Выгуливать большую собаку в людном месте без намордника – это нормально? Ведь этот пес мог сожрать не только маленькую собачку! Хорошо, что не напал на кого-то из детей.

Другой свидетель – из числа торговцев, недоумевает: мол, из-за чего сыр-бор? «У нас каждый день люди друг друга жрут, никто же полицию не вызывает». Однако полиция опросила свидетелей, установила сумму причиненного ущерба.

Евгений Капов

Фото: Евгений Капов