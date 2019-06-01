Елена Скульская: читатель – редчайшая, уникальная профессия

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Недавно вышедшие романы «Пограничная любовь» и «Самсон выходит из парикмахерской» нарвскому читателю представила автор – Елена Скульская. Она посетила Нарву в рамках Дней Национальной библиотеки Эстонии, которые прошли 30-31 мая. Писательница ответила на вопросы о своем творчестве и поделилась с читателями мыслями о дне сегодняшнем.

Елена Григорьевна Скульская - писательница, поэтесса, драматург, публицист, художественный руководитель «Дней Довлатова в Таллинне», руководитель театральной студии «Поэтическое содружество», преподаватель и ведущая передачи «Литературный Диксиленд» на Радио 4. Фото: Софья Боборенко

О правде

«Прозу я начинала писать лирическую, создавая портреты людей, которые мне очень дороги, с которыми было связано нечто важное и значительное для меня. Это были полудокументальные вещи. И только к весьма зрелому возрасту я поняла, что мне хочется написать ещё некую правду о той жизни, которую я прожила (она была достаточно длинной и насыщенной).

И вот эта правда требует очень многих «преступлений» и «переступлений» - нужно перейти некую черту, за которой начинается разрыв отношений с близкими, начинаются обиды, оскорбительные ощущения для тех, кто описан в произведении. Писатель встает перед дилеммой: или ты все выдумываешь – но тогда ничего не получается и выдуманное произведение не имеет никакой цены, или ты пишешь правду, идешь по пути некой исповедальности – но при этом выдаешь определенные тайны, не только свои, но и тех, кто находился с тобою рядом. Писатель вынужден выбирать, что для него важнее – творчество или порядочность, муки совести - или художественные достоинства. Писатель, в отличие от проповедника, не берет на себя обязательства быть порядочным человеком.

В моей жизни наступил момент, когда мне очень захотелось написать о своей реальной жизни, и я избрала форму условной фантастики (речь идёт о романах «Пограничная любовь» и «Самсон выходит из парикмахерской» – прим. ред.), которая не защитила окружающих меня людей от узнавания, но фантасмагорическое, метафорическое пространство дает возможность людям «не узнать» себя. Это мой жест добра по отношению к моим героям, которых я, конечно же, люблю и жалею. Человек должен отодвинуться от своих обид, несчастий и переживаний для того, чтобы написать хоть что-то мало-мальски достойное.

Литературные приемы всегда обусловлены душераздирающим чувством, когда человеку хочется написать правду, но он понимает, что эта правда может быть губительна для других людей. Когда мы видим, что написано про нас, это ужасно больно».

О творчестве

«Наше поколение не привыкло называть себя писателями, не привыкло говорить, что мы пишем романы или повести. Мы - литераторы, пишущие тексты».

Дни Национальной библиотеки Эстонии состоялись 30-31 мая. 30 мая на встречу с читателями также приехал и эстонский писатель Валдур Микита. В тот же день в Нарвской городской библиотеке прошло открытие выставки, посвященной Году песни и танца, где представлены редкие книги из фондов Национальной библиотеки, рассказывающие об истории Певческого праздника. Выставка будет работать до конца июня. 31 мая библиотекари Ида-Вирумаа обсудили на семинаре профессиональные темы, посвященные секретам библиотечного дела, дизайну библиотек, современным тенденциям и читателям.

О современном читателе

«Моя подруга прислала мне фотографию, где в одном книжном магазине Нарвы на полке «Хиты продаж» среди четырех книг стоит мой роман. Как я могу не любить нарвского читателя? Я его обожаю (смеётся). Мне кажется, что привычка читать у людей никуда не делась, просто несколько сместилась в сторону интернета.

Раньше я думала, что читатель – это не профессия. Сейчас я уверена, что читатель – это редчайшая, тонкая, удивительная профессия. Умение в потоке современной литературы отличить то, что заслуживает внимания – это как отличить зерна от плевел. Дело в том, что пишущих людей гораздо больше читающих. Тем более сейчас, когда практически каждый может, выпустив за свой счет некий текст, называть себя писателем. Сегодня это считается не постыдным. Бывает, что недостойные книги становятся хитами. Но не бывает, чтобы достойные книги вообще не дошли до читателя».

О разнице поколений

«То, что нашему поколению кажется безусловным и правильным, юному поколению кажется совершенно необъективным и неоднозначным. Не следует быть уверенным в своей правоте, следует прислушиваться к тому, что тебе говорят люди 14-ти лет. Иногда мне кажется, что опыт и накопленные знания только мешают для того, чтобы иметь право голоса в споре «через два поколения» - с моими студентами, которым от 14 до 22 лет.

Современные молодые люди, мои студенты, менее эмоциональны, более прагматичны, их волнуют несколько другие книги и несколько по-иному, чем наше поколение. Если говорить о классике, то они эту литературу воспринимают как некую реальность, которую хотят разобрать по косточкам. Молодежь воспринимает героев Пушкина или Лермонтова без ярко выраженной дистанции: они готовы спутать литературу и жизнь, очень любят продолжать историю персонажей, любят фантазировать: куда уехал Чацкий и что случилось с пушкинской Татьяной?»

О юморе и сатире

«Все, что происходит вокруг нас сегодня, вполне достойно сатирического описания, и порой в гораздо большей степени чем то, что сопровождало советскую власть. Свои последние романы я и попыталась написать в этом ключе. Очень многие вещи, которые сейчас прикрываются понятиями «демократия» и «свобода», на самом деле, обусловливают ту степень зависимости и несвободы, которая теперь уже не осознается людьми. Слова слишком много для нас значат: если нам говорят, что мы живем в тоталитарном государстве, то мы грустим, если говорят, что в свободном – то мы радуемся. При этом одно государство от другого ничем не отличается. Отличаются только слова и лозунги, а система всегда остается прежней. Любое государство может быть источником вдохновения для сатирика».

О толстых журналах

«Сейчас нет никаких ориентиров, чтобы отличить достойные книги от недостойных. Раньше существовали рецензионные отделы, сегодня едва можно найти журнал, который вел бы честный раздел литературной критики. Критика почти везде стала комплиментарной. Я лично всегда ориентирована на отрицательную рецензию - если книгу ругают, я обязательно её прочту. Раньше критика была совестью литературы, теперь у неё нет даже площадки для выражения.

Последний оплот качества литературы – это «толстые» литературные журналы, которые выпускаются поколением людей, дорожащих своей деятельностью, энтузиастами, работающими над журналами совершенно бесплатно. Пока мои тексты берут в «толстые» журналы, я знаю, что у меня все в порядке с творчеством».

Наша справка: Роман «Пограничная любовь», впервые опубликованный в петербургском журнале «Звезда» и удостоенный в прошлом году премии фонда «Эстонский капитал культуры», выпущен издательством KesKus как на русском, так и на эстонском языках (перевод на эстонский – Ингрид Вельбаум-Стауб, стихи перевела Эда Ахи). Роман «Самсон выходит из парикмахерской» пока опубликован только в юбилейном номере журнала «Звезда» (№3, 2019).

Софья Боборенко



