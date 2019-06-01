Мария Осиповская, которая создает «вещи с характером»

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Модный бренд FORMÉS, созданный в Нарве, дебютировал во влиятельном американском фэшн-журнале DOCUMENT. Cооснователь модного бренда и его креативный директор Мария Осиповская сегодня в гостях у нашей редакции.

Фото: Алексей Горнистов

Новость изнутри

Бренд одежды FORMÉS был создан в рамках проекта Creative Narva, проводившегося творческим инкубатором OBJEKT для молодых дизайнеров. Мы не раз писали о нем на страницах «ВП», но сейчас напомню в двух словах: участвовать в проекте Creative Narva могли и начинающие, и опытные дизайнеры одежды, стилисты, фотографы, специалисты по пошиву. Команды-участницы (а они сформировались непосредственно на проекте) три месяца работали под руководством менторов - всемирно известных дизайнеров, швей и фотографов, над созданием своих коллекций одежды. При этом задача состояла в том, чтобы создать не просто коллекцию, а коммерчески успешный, конкурентоспособный бренд, с которым можно выйти на модный показ и на реальный рынок модной одежды.

Фото: Сергей Степанов

Поначалу в проекте захотели участвовать 100 человек (из разных городов Эстонии), однако до финала дошли 69, 17 команд. Финалом проекта стал конкурс и большое красочное модное шоу, которое прошло 13 января этого года в стенах театрального центра Vaba Lava Narva. В тройку призеров вошли две команды из Нарвы, бренд FORMÉS завоевал третье место и в качестве приза – поездку в Швецию для встреч с дизайнерами и кураторами показов. Но, как оказалось, не только это…

- После показа к нам подошла фэшн-редактор известного американского журнала DOCUMENT Элис Лефонс, которая приехала на гала-шоу в Нарву, и пригласила нас в Лондон для проведения съемки и интервью, – рассказывает Мария Осиповская. – Для нас это было неожиданно и крайне вдохновляюще!

Фото: Сергей Степанов

- Госпожа Лефонс объяснила, чем ей, искушенному в мировой моде человеку, так понравилась коллекция начинающих дизайнеров из Нарвы?

Фото: Сергей Степанов

- Она сказала, что наши вещи – с характером. По ее мнению, сила нашей коллекции в ее самобытности. На нее произвела впечатление идея – показать, как себя самоидентифицируют молодые люди, выросшие на границе Европы и России, в городе, где сильно советское наследие, и как к нему относятся. По её словам, это интересная и свежая идея среди мировых модных трендов, - объясняет Мария.

Подтверждаю, как человек, присутствовавший на показе мод в Vaba Lava Narva 13 января: публика довольно бурно реагировала на вещи от FORMÉS. Например, на серое мужское пальто с принтом во всю спину паспорта лица без гражданства, летящее полупрозрачное платье, наполовину скомбинированное с пиджаком реального следователя милиции 90-х годов, на пиджак, в который вшиты эстонские кроны...

Фотосессия в фэшн-журнале DOCUMENT. Фото: Лукаш Пукович

Мария показывает мне фотографии новых изделий, среди которых невозможно не обратить внимание на кардиган бардового цвета с огромной золотой вышивкой – на левой стороне часть герба России, на правой – символики Европейского Союза.

Фотосессия в фэшн-журнале DOCUMENT. Фото: Лукаш Пукович

- Этот кардиган мы дошивали в нашу коллекцию специально к лондонской фотосессии. Идея навеяна нарвскими реалиями: мы же знаем, что у многих два паспорта - российский и европейский; и тот, и другой практически одного цвета, да и в изображениях на обложке тоже немало общего. Вечернее платье нашей коллекции мы украсили инсталляцией из хрусталя, созданной из фрагментов настоящих советских люстр. Как мы помним, хрусталь в серванте – символ обеспеченности советской семьи. Так что эти нити - отсылка к нашим детским воспоминаниям, - рассказывает Мария. – Думаю, если бы тему советского наследия и наших реалий вдруг взялся бы обыгрывать какой-то западный бренд или дом моды, предположим, Шанель, это было бы надуманно и вычурно. Да и вряд ли бы им пришли в голову подобные идеи. А мы черпали их непосредственно из нашей жизни, из того, что нас окружает, о чем мы говорим, с чем мы выросли.

- Можно сказать, что вы решили немного поэксплуатировать популярную нынче ностальгию по советскому прошлому, моду на Нарву, что-то из популярного среди европейцев Narva is next и все в этом духе?

- Ни в коем случае! – горячо отвечает Мария. – Название и тема нашей дебютной коллекции «I am real» («Я – настоящий») было предложено организаторами Creative Narva. И мы стали размышлять: а что это значит «я - настоящий»? И какие мы - настоящие? Кем себя ощущаем в реальности? Что нас сформировало? Так появился серый паспорт на пальто, пиджак следователя, хрустальные элементы.

Придумывая нашу коллекцию, мы ни над чем не иронизировали и не собирались давать оценки «хорошо — плохо». Мы просто хотели сказать: да, это наше наследие, и мы — такие, какие есть. Однако это только часть наших идей. Бренд FORMÉS базируется на принципах апсайклинга – это когда старым вещам дают новую жизнь: некоторые модели для показа сшили из мужских рубашек, которые много лет пролежали на складе, прежде чем попасть в наши руки. А любимый нами материал - шифон, из которого сшили летящие платья, использовали как некий символ хрупкости, эфемерности и изменчивости нашего мира и человеческой сущности.

Фото: Анастасия Волкова

Для фотосессии в Лондоне по просьбе Лефонс FORMÉS подготовили еще около 20 моделей.

- Мы были в Лондоне 4 дня, - рассказывает Мария. – Съёмки проходили с 9 утра до 5 вечера в живописном здании бывшей бани.

Атмосфера на съемочной площадке была очень доброжелательная. К нам относились как к своим. И даже моя годовалая дочь Сара никого не раздражала, напротив, все говорили: «Такой позитив!».

Съёмка была организована и стилизована самой Элис Лефонс, которая собрала команду супер-профессионалов: фотограф — Лукаш Пукович, снимающий для Vogue Украина, звездный стилист — Анна Кофон, знаменитый визажист Линда Андерсон, моделью выступила Лорна Форан, постоянная участница показов на мировых подиумах.

22 мая в DOCUMENT вышла статья о бренде FORMÉS, проиллюстрированная фотосессией коллекции I am real. Как отмечает журнал, отличительными чертами бренда модной одежды FORMÉS являются юмор и романтика в отношении к прошлому.

В команду FORMÉS, помимо Марии Осиповской, входят Олег Трофимов (как он сам о себе говорит: «пока я в свободном полете», но полет все же идет в заданном направлении — фэшн-индустрия), конструктор одежды и дизайнер Дарья Буркова и фотограф Анастасия Волкова.

Сейчас команда проходит обучение в нарвском творческом инкубаторе OBJEKT. К слову, поездку начинающих дизайнеров в Лондон поддержал EAS (Фонд поддержки развития предпринимательства Эстонии).

Недавно в Берлине коллекцию FORMÉS сняли для итальянского журнала PAP, «Гламур 80-х».

Фотосессия в фэшн-журнале DOCUMENT. Фото: Лукаш Пукович

Кто есть кто

Мария родилась в Нарве, она старшая дочь известных нарвских предпринимателей и общественных деятелей Татьяны и Юрия Магеровых.

(Осиповская – фамилия Марии по мужу.) Закончила Пяхклимяэскую гимназию, потом получила степень бакалавра по ландшафтной архитектуре в Тартуском университете. Но, признается, не работала по специальности ни дня. «Поняла, что долго ждать – пока построится, пока вырастет – это не для меня. Мне нужен результат – и побыстрее», - объясняет молодая женщина.

Посмотреть вещи, а также следить за развитием бренда FORMÉS

можно в instagram @f.o.r.m.e.s

Постоянно пополняла знания по вэб-дизайну, живописи, рекламе и маркетингу.

Какое-то время жила и работала в Италии, в Англии, потом вернулась на родину.

31-летняя Мария говорит, что сфера моды привлекала ее с подросткового возраста: «Я же принадлежу к поколению тех, кто вырос на программах, которые когда-то демонстрировались по кабельному телевидению - Fashion TV, MTV, - рассказывает Мария. - В девятом классе даже выиграла приз журнала «Семь дней» за модные иллюстрации». Уже после университета Мария прошла курс в Санкт-Петербургской академии моды (SPBWA). Так что ее приход в проект Creative Narva совершенно логичен.

Мария и ее муж Антон Осиповский руководят предприятием «Brand Effect», которое занимается брендингом, маркетингом, консультирует предприятия, разрабатывает рекламные кампании, создает дизайн-проекты. Среди клиентов — бизнес-структуры, местные самоуправления и некоммерческие организации. Наработали клиентов, как в Эстонии, так и за рубежом — в Европе и в России.

Другая жизнь

Йога и музыка – вот два любимых занятия Марии для свободного времени (которого, признается она, катастрофически не хватает). В свое время Мария закончила музыкальную школу по классу фортепиано и потом еще долгое время занималась вокалом.

Говорит, что рождение дочери заставило многое пере­осмыслить в жизненных приоритетах: «Самое важное — это близкие люди. Учусь ценить их больше, чем что-либо другое».

3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА: - Что означает название вашего бренда – FORMÉS? - В переводе с французского – «сформировавшийся», «имеющий некие навыки».

- Мария, что в ближайших планах? - Мы развиваем свой бренд и ищем людей в команду. Например, нам очень нужен специалист по социальным сетям, по связям с общественностью, который занимался бы этим на профессиональном уровне и с хорошим чувством эстетики. Нужны хороший технолог по пошиву одежды и швеи. - У вас есть заказчики, и кто они? - Заказчики есть. В основном это люди, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность, творческие натуры, ведущие активный образ жизни, живущие в большом городе. Например, блогеры, люди, интересующиеся модой, кураторы выставок, преподаватели университетов, клиенты модных магазинов.





Светлана Зайцева











