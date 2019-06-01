Юрий Николаев: Алексея Воронова в Нарве скоро заменит новый "серый кардинал"

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Сложившаяся в Нарве система власти способствует появлению "серых кардиналов", и падение занимавшего эту позицию Алексея Воронова, который был признан виновным в коррупции и отправился на год за решетку, не изменит эту ситуацию, считает нарвский корреспондент ERR Юрий Николаев.

Юрий Николаев. Автор: Юло Йохинг/ERR

Борьбу прокуратуры и криминальной полиции с коррупцией в Нарве можно сравнить с отрубанием голов гидре. Банальное и избитое, но, тем не менее, точное сравнение.

Один представитель силовых структур недавно признал, что последние десять лет они только этим и занимаются, сажая одного жулика и наблюдая, как его место занимает новый.

Депутат нарвского горсобрания Алексей Воронов - не первый и, несомненно, не последний некоронованный король Нарвы, свержение которого дает повод надеяться, что городом начнут управлять более честно и прозрачно, а народные деньги начнут тратить на их собственника, т.е. в интересах народа.

Но в этой логике есть системная ошибка. Алексей Воронов и его предшественники возникли не на пустом месте. Короля выдвигает двор. А этот двор заинтересован в человеке, который возьмет на себя ответственность за распределение благ и власти, потому что никто наивно не полагает, что в горсобрание или в партию идут ради процветания Нарвы или благосостояния народа. Конечно, немного и ради этого, но на первом месте все равно собственный карман и сохранение за собой должностей.

Именно поэтому власть в Нарве похожа на затхлый, влажный и заплесневелый подвал, сезонное проветривание которого общей картины не меняет. А появление классической революционной ситуации по Ленину, в которой правящие классы больше не могут удерживать власть, а низшие классы не хотят жить по-старому, также невозможно.

Для правителей Нарвы сохранение за собой власти - вопрос жизни и смерти, потому что со своим опытом и мировоззрением из прошлого века они в современном мире только и умеют, что манипулировать бюджетными деньгами. Низшие классы, между тем, сыты происходящим по горло и на выборах предпочитают голосовать ногами, потому что чем новые будут лучше старых - они лишь более бедные и "голодные". Нарва не Чехия, где люди выходят на улицы протестовать против несправедливости и воровства.

Один из представителей молодого поколения нарвских чиновников сказал после вынесения приговора Воронову, что ему хотелось идти на улицу и кричать, что наконец-то победила справедливость, но под бдительным взглядом "придворных" он не осмеливается публично выражать свою радость, потому что кто знает, какие у этого могут быть последствия. Так что Нарву скорее может изменить приход просвещенного диктатора, чем победа демократии.

Тем не менее приговор Алексею Воронову имеет важное значение, потому что так по-крупному "нарвские короли" раньше не попадались.

Однако это означает лишь то, что в будущем при дворе дела будут вести более осторожно, а пока займутся сплочением рядом и поиском наследника престола. А охотникам на коррупционеров остается лишь точить мечи, потому что скоро придется рубить гидре новую голову.

Источник: rus.err.ee