Департамент социальной помощи ожидает роста обращений

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Нарвский Департамент социальной помощи открыл инфостол для клиентов, призванный помочь горожанам быстрее получить адресную помощь. Станет ли закрытие старых блоков Нарвских электростанций коллапсом для социальной сферы Нарвы? Об этом и многом другом говорили журналисты местных изданий с работниками департамента в «День открытых дверей».

Елена Васильева: «Любая негативная ситуация в предпринимательской сфере немедленно отражается в сфере социальной». Фото: Софья Боборенко

Более открытые

Директор департамента Елена Васильева пригласила местных журналистов 10 июня на «День открытых дверей». К слову, представители прессы сошлись во мнении, что подобная экскурсия и знакомство с работниками городского департамента на их рабочих местах – первый опыт на их памяти.

- Перед первой встречей, которая прошла у нас с вами 22 апреля (Елена Васильева приступила к работе руководителя департамента с января 2019 года – прим. ред.), мэр (на его должность 8 апреля был избран Алексей Евграфов — прим. ред.) говорил, что до сих пор слишком много информации было закрыто для журналистов. Сейчас им и нами взят курс на большую открытость для прессы и жителей, чтобы все понимали, как мы работаем и чем занимаемся, - такими словами встретила директор журналистов.

В сопровождении ряда специалистов она провела представителей прессы по кабинетам, познакомила с сотрудниками и оказываемыми услугами.

Фото: Софья Боборенко

Инфостол в помощь

С 3 июня на четвертом этаже здания Линда, 4 (там располагается Департамент социальной помощи – прим. ред.) начал работу инфостол.

Елена Васильева:

- Для человека, который в первый раз пришел в наш департамент с каким-то вопросом и не знает, куда обратиться, мы организовали инфостол, который работает в кабинете 409 ежедневно, по рабочим дням. К специалисту Ирине Юрис можно обратиться за консультацией по любой проблеме, сразу же на месте заполнить ряд ходатайств (заявление на погребение, на городское пособие и т.д.) или получить направление к конкретным специалистам, способным помочь решить проблему клиента. Пока инфостол работает в тестовом режиме, мы ещё смотрим, как лучше организовать эту работу, но её эффективность уже видна.

Необходимость такой структурной единицы стала ясна, когда директор однажды сама оказалась в роли «дежурной по этажу». Дело в том, что до начала приема специалисты работают за закрытыми дверями, как того требуют правила обращения с личными данными, поэтому человеку, приехавшему из Финляндии на пару часов, было крайне сложно найти нужную дверь и решить свой вопрос. Словом, инфостол создан для того, чтобы несколько разгрузить работников в отделах и помочь человеку сориентироваться в кабинетах в случае необходимости.

В кабинете, где располагается инфостол, посетителей принимает специалист департамента Ирина Юрис. Фото: Софья Боборенко

По словам Ирины Юрис, каждый день к ней обращается до 20 человек, иногда даже образуется очередь. На третьем этаже также есть кабинет первичного приема, но он работает по вопросам взрослых клиентов и только по приемным дням (понедельник, среда).

Меньше ходить по кабинетам

Также с 3 июня действует новая структура Департамента социальной помощи Нарвы, в нем теперь работают два отдела. Первый - Отдел защиты детства, который сохранился в прежнем виде и был лишь укреплен несколькими специалистами. Причина «усиления» состоит в том, что потребность в помощи департамента по этому направлению работы постоянно растет.

- Количество обращений, по сравнению с прошлым годом, увеличилось практически в два раза. Случаи абсолютно разные: от семейного насилия до историй, когда ребенок остался сиротой или попал в сложную ситуацию. Сил специалистов не хватало, мы даже не успевали отвечать на письма из полиции, - подчеркнула директор.

До реорганизации в департаменте работало ещё два самостоятельных отдела – Отдел социальной работы и Отдел попечения. Теперь они объединены в единую структуру, названную Отделом здоровья и социальной работы. Такое объединение сделано с целью улучшить качество помощи, оказываемой взрослым клиентам департамента.

Елена Васильева:

- Реорганизация проведена для того, чтобы клиент меньше ходил по кабинетам, а специалисты могли бы качественнее решать проблему человека с оптимальной затратой ресурсов. Июнь для нас - месяц проверки работоспособности новой системы. Но уже первая неделя показала, что ситуация в корне поменялась и вопросы решаются гораздо быстрее.

Изменения в структуре ещё не отражены на сайте департамента, но скоро новые данные будут в него внесены.

Фото: Софья Боборенко

«Энергетический» взрыв

Количество обращений взрослых клиентов департамента в этом году остается примерно на уровне прошлого года, однако вполне обоснованные опасения вызывает ситуация с планами правительства о резких переменах в энергетической области.

- Любая негативная ситуация в предпринимательской сфере немедленно отражается в социальной сфере. Не скажем, что мы ждем сразу всех 1300 работников к нам за пособием по бедности, но знаем, что число обращений по разным поводам обязательно возрастет, - считает директор и приводит следующие цифры.

Сегодня в городе проживают примерно 58 тысяч человек, из них 24 тысячи – это пенсионеры, около 8 тысяч - дети дошкольного и школьного возраста. Примерно 5 тысяч – безработные (из них официально на учете в Кассе по безработице состоит 2600 человек). Порядка 5 тысяч нарвитян работают за границей, это значит, что они не платят налоги в местную казну. В итоге приблизительно только 12-14 тысяч горожан платят налоги, которые идут на всевозможные городские расходы, в том числе и социальные услуги. Несложно посчитать, что в Нарве на каждого работающего приходится примерно трое неработающих.

Старший специалист подразделения социальной работы Алла Оявере вспоминает, какой сложной была ситуация в момент закрытия фабрик Кренгольма, и надеется, что последствия сокращений на нарвских энергопредприятиях будут для города все же менее болезненными, поскольку мужчинам легче найти работу. Возможно, что и предложение главы правительства Юри Ратаса о выплате энергетикам зарплат не окажется пустым звуком.

Наша справка: Бюджет Департамента социальной помощи Нарвы составляет 8 124 358 евро, из которых примерно 3 миллиона – это средства, получаемые из государственного бюджета, 5 миллионов – из средств местного самоуправления. В 2018 году бюджет департамента составлял 8 180 495 евро. Уменьшение этого года на 56 тысяч компенсируется целевыми средствами по различным программам, так что конечная сумма практически не поменялась.Часы работы инфостола: ПН: с 9 до 17 часов, ВТ-ЧТ с 9 до 16, ПТ: с 9 до 15, перерыв на обед с 12 до 13.





Софья Боборенко







