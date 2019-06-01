Скончался бывший председатель Объединения русских художников Эстонии Валерий Смирнов

Люди и жизнь / Утрата

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Правление Объединения Русских Художников в Эстонии с глубоким прискорбием сообщает, что в ночь на 7-е июня ушёл из жизни график, плакатист Валерий Александрович Смирнов, член Союза художников Эстонии, один из основателей и многолетний председатель Объединения русских художников в Эстонии, основатель и бессменный руководитель детской художественной рисовальной студии Valeris.

Валерий Смирнов (1942-2019).

Валерий Смирнов родился в 1942 году в России. В 1970 году окончил Эстонский государственный художественный институт по специальности графика. Представлял эстонское искусство на многих выставках плакатов и прикладной графики в Эстонии и за рубежом.

Церемония прощания с В. А.Смирновым пройдет в часовне на кладбище Метсакальмисту в среду, 12 июня, в 13.00.

В 2017 году Смирнов принял участие в съемках минидока Delfi "Нерассказанная история советских пентхаусов в Ласнамяэ". Смотрите его здесь.

BNS